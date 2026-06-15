Thierry Henry a răbufnit la adresa FIFA! Ce l-a scos din sărite pe fostul mare atacant francez la CM 2026: „Este vorba de lăcomie!”. Video

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, găzduit de SUA, Canada și Mexic, a oferit deja multe subiecte controversate, în ciuda faptului că primul meci a avut loc doar în urmă cu patru zile. Printre cele mai contestate decizii adoptate de FIFA pentru turneul final din această vară se numără pauzele de hidratare de care beneficiază jucătorii în fiecare repriză, ale căror scop, de fapt, pare să fie doar unul comercial. Mai întâi, Jurgen Klopp a semnalat respectiva problemă, iar acum, și Thierry Henry și-a exprimat nemulțumirea față de acest topic.

Thierry Henry, dezgustat de regula impusă de FIFA la CM 2026!

Legendarul atacant francez ocupă în prezent rolul de analist TV pentru Fox Sports, unul dintre posturile americane care transmit meciurile de la turneul final, iar la sfârșitul duelului dintre , câștigat de elevii lui Mauricio Pochettino cu scorul de 4-1, acesta a răbufnit la adresa conducerii FIFA. Ceea ce l-a nemulțumit pe Henry a fost faptul că arbitrul de rezervă i-a făcut semn „centralului”să nu reia meciul, deoarece pauza de publicitate încă nu se încheiase.

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„Mi-am petrecut întreaga viață în acest joc frumos – ca jucător la cel mai înalt nivel, ca fan și acum ca cineva care îl analizează în fiecare săptămână, iar ceea ce s-a întâmplat în timpul acelui meci SUA – Paraguay m-a frustrat rău de tot. Al patrulea oficial stătea acolo pe linia de tușă, cu brațul ridicat, sugerându-i arbitrului de centru să mențină pauza jocului. Nu pentru vreo accidentare, nu din motive tactice sau pentru hidratarea jucătorilor în acea căldură arzătoare, ci pentru că echipa de transmisie nu terminase de difuzat toate reclamele. Ăsta nu e fotbal. E o emisiune de televiziune care se preface a fi un meci de la Cupa Mondială.

Jocul frumos este strangulat de lăcomie. Jucătorii sunt acolo în căldură, gata să reia jocul, impulsul crescând ca o furtună pe cale să izbucnească, iar ei întrerup totul pentru ca sponsorii să poată profita. E ca și cum am opri o simfonie în mijlocul crescendo-ului pentru că agenții de publicitate vor ca jingle-ul lor să se audă. Fotbalul nu a cucerit lumea transformându-se în sport american cu time-out-uri și pauze publicitare nesfârșite. Aveam ritm, flux, emoție care curgea ca un râu. Acum? E doar un eveniment pentru bani. Arbitrul acela arăta ca o marionetă cu sfori controlată dintr-un camion de transmisie. Și iată întrebarea la care nimeni nu vrea să răspundă: dacă al patrulea oficial așteaptă reclame, atunci cine conduce cu adevărat jocul? FIFA? Arbitrul? Sau crainicii? Gata, e destul. Trebuie să protejăm ceea ce a făcut din acest sport cel mai mare de pe pământ înainte să dispară complet”, a declarat Thierry Henry.

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🚨🗣️New: Thierry Henry reacts to the USA vs Paraguay stoppage for TV commercials: “I’ve spent my entire life in this beautiful game — as a player at the highest level, as a fan, and now as someone who analyses it every week — and what unfolded during that USA versus Paraguay… — Vfynn_🥷🏼 𐙚 (@Vfynn_)

Și Jurgen Klopp a criticat scopurile comerciale ale CM 2026!

Francezul nu este însă singurul nume mare din lumea sportului-rege care a criticat aceste pauze comerciale de la turneul final. Primul a fost Jurgen Klopp, fostul antrenor de la Liverpool și Borussia Dortmund: „În trecut, fotbalul era evenimentul principal, dar acum riscă să devină doar o muzică de fundal pentru un spectacol publicitar. Sper doar că acest sport să nu devină o întrerupere între reclame. Chiar ar fi păcat, dar cred că în cele din urmă asta se va întâmpla”.

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„Când am văzut jucătorii stând în timpul unei pauze de hidratare, în timp ce timpii de antenă televizate dictau ritmul jocului, nu am putut să nu mă întreb: cui servește, de fapt, acest Campionat Mondial? Fanilor? Jucătorilor? Sau agenților de publicitate? Fotbalul este ostaticul unor șefi care stau în birouri cu aer condiționat. Un meci de Campionat Mondial ar trebui să curgă ca un râu. În schimb, se construiesc baraje pentru ca reclamele să poată trece. Acest lucru este periculos pentru spiritul jocului”, a mai precizat Klopp, pentru postul german ZDF.