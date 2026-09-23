ADVERTISEMENT

Thierry Henry s-a hotărât și scoate pentru a doua oară la vânzare apartamentul din New York în care a locuit o perioadă destul de lungă. Proprietatea este una superbă, cu o suprafață uriașă, dar și cu un preț pe măsură.

Thierry Henry a scos la vânzare penthouse-ul din Manhattan

Fostul atacant al lui Arsenal și Barcelona, Thierry Henry (49 ani), este unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști francezi. Fostul jucător a rămas conectat cu pasiunea sa, dovadă că a făcut alături de Zlatan Ibrahimovic. Celebrul antrenor are și sportivi preferați despre care nu ezită să discute.

ADVERTISEMENT

Într-un interviu a dezvăluit că este Kylian Mbappe. Legenda franceză i-a acordat o atenție deosebită, iubitul actriței Ester Exposito numărându-se printre favoriții multora. În altă ordine de idei, când nu este pe teren sau la emisiuni TV se dedică familiei și altor activități.

De curând s-a aflat că a scos la vânzare o proprietate achiziționată în urmă cu 16 ani. E vorba de un penthouse situat în SoHo, Manhattan, pe care l-a cumpărat în 2010 în perioada în care se transferase în MLS, la New York Red Bulls. Mai exact, la acea vreme, împreună cu partenera sa, Andrea Rajacic, a cumpărat două apartamente cu 14,85 milioane de dolari.

ADVERTISEMENT

Ulterior, cei doi au luat decizia să le unească, astfel încât a rezultat o locuință de aproximativ 557 de metri pătrați. Proprietatea are o terasă exterioară foarte generoasă, cu o suprafață de peste 315 metri pătrați. În plus, printre facilități se mai numără o pergolă, o zonă de relaxare și un spațiu amenajat pentru grătar.

ADVERTISEMENT

Imobilul care oferă priveliști asupra podurilor Brooklyn și Williamsburg a fost folosit de Thierry Henry aproape 5 ani. După ce a pus ghetele în cuie, în 2014, a decis să se stabilească la Londra, dar nu a vândut penthouse-ul în care a revenit periodic cu familia sa. Cu toate acestea, în urmă cu un an fostul jucător a dorit să înstrăineze locuința, însă nu a reușit să obțină suma solicitată.

ADVERTISEMENT

Câți bani cere Thierry Henry pe proprietatea de lux

În 2025 Thierry Henry a solicitat 26,75 milioane de dolari pentru proprietatea din New York, dar acum a mai scăzut din preț. Suma cerută de fostul atacant se ridică la valoarea de 25 de milioane de dolari. Mai mult decât atât, a apelat la o agenție imobiliară care i-a promovat imobilul de lux în cel mai frumos mod posibil.

„Situat la ultimul etaj al unui imobil intim cu fațadă din fontă, pe una dintre cele mai apreciate străzi pavate din SoHo, penthouse-ul de la 39 Crosby oferă o combinație excepțională de spațiu, intimitate și discreție, o raritate în centrul Manhattanului. Unul dintre cele mai excepționale avantaje ale sale constă, probabil, în experiența sosirii.

ADVERTISEMENT

Două locuri de parcare private și accesul prin lift securizat permit rezidenților să treacă direct din mașină în locuință, oferind astfel un nivel de intimitate, confort și siguranță aproape fără precedent în SoHo”, se menționează în anunțul care apare pe site-ul agenției imobiliare.

În aceeași notă, locuința deținută de fostul fotbalist are ferestre panoramice și camere cu o înălțime de aproximativ 4,30 m. Încă de la achiziție și până în momentul de față a fost obiectul mai multor renovări. Cea mai recentă a avut loc anul acesta. Penthouse-ul este situat pe o stradă pietruită din SoHo, cunoscută pentru faptul că a găzduit numeroase vedete. Taylor Swift locuiește în apropiere.

„Am fost și suntem în continuare îndrăgostiți de acest loc. A fost foarte greu să părăsim New York-ul”, a declarat Thierry Henry pentru . Acesta este motivul pentru care celebrul francez a retras de pe piață proprietatea în anul 2025. De această dată se pare că a luat decizia să o înstrăineze definitiv.