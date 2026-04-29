Thierry Henry, cea mai tare reacție după PSG – Bayern 5-4: „Nici măcar nu mă mai interesează”

Gabriel-Alexandru Ioniță
29.04.2026 | 08:45
Thierry Henry, cea mai tare reacție după PSG - Bayern 5-4 în Champions League.
Thierry Henry (48 de ani) a fost mai mult decât impresionat de ce a văzut în meciul istoric PSG – Bayern Munchen 5-4, disputat marți seară pe „Parc des Princes” din Paris în manșa tur a semifinalelor din UEFA Champions League. Fostul mare atacant francez a transmis că aceasta a fost în viziunea sa cea mai bună dovadă a faptului că încă nu se poate spune despre fotbal că a devenit un joc plictisitor.

Thierry Henry, extrem de bucuros de ce a văzut în PSG – Bayern Munchen 5-4 din Champions League

Fostul internațional francez a fost atât de încântat de jocul ofensiv prestat de cele două echipe încât, după cum a subliniat chiar el, nici nu a mai fost interesat de faptul că ambele defensive au arătat în destul de multe momente minusuri considerabile. „Ne-am plâns timp de mai bine de un an că fotbalul a devenit plictisitor. Acest joc nu a fost plictisitor!

M-am simțit atât de bine urmărindu-l și cred că toată lumea de acasă s-a simțit la fel de bine. Jocul de atac a fost din altă lume. Jocul a devenit pur și simplu nebun în anumite momente. Nici măcar nu mă mai interesează că apărările nu au fost foarte bune”, a spus Thierry Henry după PSG – Bayern Munchen 5-4. 

Ce a declarat Ousmane Dembele după meciul de la Paris

„Balonul de Aur” la zi a fost desemnat cel mai bun jucător de pe teren la final, după ce a marcat două goluri, unul din penalty, și a oferit și o pasă decisivă pentru Joao Neves, chiar dacă în prima repriză a semnat și o ratare monumentală. Ulterior, el a declarat că se așteaptă ca și meciul retur de săptămâna viitoare de la Munchen să fie de asemenea unul extrem de spectaculos:

„A fost un meci între două echipe mari, care atacă, nu ezită. Sunt semifinalele Ligii Campionilor, știm că Bayern este o echipă mare. Dar și noi suntem. Suntem mulțumiți de rezultat, chiar dacă la 5-2 am încetat puțin să jucăm, spre final. A fost un meci incredibil. Acum mergem la Munchen și trebuie să câștigăm încă un meci pentru a ne califica. Trebuie să rămânem concentrați. Nu ne vom schimba filosofia, vom ataca, și ei vor ataca, deci cred că și returul va fi unul grozav”. 

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
