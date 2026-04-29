Thierry Henry, cea mai tare reacție după PSG – Bayern 5-4: „Nici măcar nu mă mai interesează”

Thierry Henry (48 de ani) a fost mai mult decât impresionat de ce a văzut în meciul istoric PSG – Bayern Munchen 5-4, disputat marți seară pe „Parc des Princes” din Paris în manșa tur a semifinalelor din UEFA Champions League. Fostul mare atacant francez a transmis că aceasta a fost în viziunea sa cea mai bună dovadă a faptului că încă nu se poate spune despre fotbal că a devenit un joc plictisitor.

Thierry Henry, extrem de bucuros de ce a văzut în PSG – Bayern Munchen 5-4 din Champions League

Fostul internațional francez a fost atât de încântat de jocul ofensiv prestat de cele două echipe încât, după cum a subliniat chiar el, nici nu a mai fost interesat de faptul că ambele defensive au arătat în destul de multe momente minusuri considerabile. „Ne-am plâns timp de mai bine de un an că fotbalul a devenit plictisitor. Acest joc nu a fost plictisitor!

M-am simțit atât de bine urmărindu-l și cred că toată lumea de acasă s-a simțit la fel de bine. Jocul de atac a fost din altă lume. Jocul a devenit pur și simplu nebun în anumite momente. Nici măcar nu mă mai interesează că apărările nu au fost foarte bune”, a spus Thierry Henry

🇫🇷🗣️ Thierry Henry on the incredible PSG-Bayern match: „We’ve been complaining for more than a year that football has become boring… That game was NOT BORING. I HAD SO MUCH FUN, AND I THINK EVERYONE AT HOME HAD FUN.” „The attacking play was out of this world. The game was… — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet)

Ce a declarat Ousmane Dembele după meciul de la Paris

la final, după ce a marcat două goluri, unul din penalty, și a oferit și o pasă decisivă pentru Joao Neves, chiar dacă în prima repriză a semnat și o ratare monumentală. Ulterior, el a declarat că se așteaptă ca și meciul retur de săptămâna viitoare de la Munchen să fie de asemenea unul extrem de spectaculos:

„A fost un meci între două echipe mari, care atacă, nu ezită. Sunt semifinalele Ligii Campionilor, știm că Bayern este o echipă mare. Dar și noi suntem. Suntem mulțumiți de rezultat, chiar dacă la 5-2 am încetat puțin să jucăm, spre final. A fost un meci incredibil. Acum mergem la Munchen și trebuie să câștigăm încă un meci pentru a ne califica. Trebuie să rămânem concentrați. Nu ne vom schimba filosofia, vom ataca, și ei vor ataca, deci cred că și returul va fi unul grozav”.