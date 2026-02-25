Sport

Thierry Henry l-a luat la rost pe Cristi Chivu după Inter – Bodo/Glimt: „Să dea explicații!”. Comparație neașteptată cu echipa lui Inzaghi: „Era mult mai pregătită”

Thierry Henry nu a fost mulțumit de ceea ce a văzut în jocul lui Inter în acest sezon de Champions League și a făcut comparația cu echipa lui Inzaghi de sezonul trecut. Ce i-a reproșat lui Cristi Chivu
Ciprian Păvăleanu
25.02.2026 | 18:06
Thierry Henry la luat la rost pe Cristi Chivu dupa Inter BodoGlimt Sa dea explicatii Comparatie neasteptata cu echipa lui Inzaghi Era mult mai pregatita
ULTIMA ORĂ
Thierry Henry l-a vizat în mod direct pe Cristi Chivu după Inter - Bodo/Glimt. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Cristi Chivu a fost „tras la răspundere” de Thierry Henry după ce Inter a fost eliminată din UEFA Champions League de Bodo/Glimt, echipă din Norvegia aflată la prima participare în cea mai prestigioasă competiție intercluburi din lume. Francezul este de părere că echipa de anul trecut, antrenată de Simone Inzaghi, arăta mai bine în meciurile europene.

Thierry Henry, opinie dură la adresa echipei lui Cristi Chivu

Inter Milano a fost eliminată prematur din UEFA Champions League în acest sezon. Față de stagiunea precedentă, când au ajuns în marea finală, italienii nu au ajuns de această dată nici măcar în faza optimilor. Deși domină copios Serie A și se află la zece puncte de locul al doilea, „nerazzurri” nu au reușit să fie la fel de eficienți și în Liga Campionilor.

ADVERTISEMENT

Thierry Henry, unul dintre foștii mari jucători ai lumii, a pus ținta pe Cristi Chivu după ce Internazionale a pierdut contra lui Bodo/Glimt atât în Norvegia, cât și în Italia, pe „Giuseppe Meazza”. Legenda lui Arsenal este de părere că echipa de anul trecut, antrenată de Simone Inzaghi, arăta mult mai bine decât cea aflată sub comanda românului:

„Chivu va trebui să explice anumite alegeri. De ce nu au jucat anumiți jucători? De ce schimbările au venit atât de târziu? Inter pare lentă, lipsită de intensitate, incapabilă să reacționeze împotriva oricărui adversar.

ADVERTISEMENT
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături...
Digi24.ro
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini

„Interul lui Inzaghi era pregătit pentru marile provocări europene. Aceasta pare să aibă probleme cu toată lumea, cel puțin în Europa. Nu mai vedem aceeași construcție și aceleași mișcări care o făceau imprevizibilă. Contează cum ești eliminat și împotriva cui. În campionat sunt pe primul loc și pot câștiga trofee. Dar în Champions League, întrebările vor fi inevitabile”, a spus Henry, la CBS Sports.

ADVERTISEMENT
Emma Răducanu a dat lovitura, după anunțul despărțirii: 12 milioane de euro!
Digisport.ro
Emma Răducanu a dat lovitura, după anunțul despărțirii: 12 milioane de euro!

Cristi Chivu este cu o mână pe trofeu în Italia

Într-adevăr, echipa lui Cristi Chivu nu a reușit performanțele Interului lui Inzaghi în Champions League. Formația antrenată de român a avut probleme cu accidentările celor mai importanți fotbaliști ai săi. Hakan Calhanoglu și Lautaro Martinez nu au putut fi folosiți în meciul de pe „Giuseppe Meazza” cu Bodo/Glimt, în timp ce Denzel Dumfries a intrat doar câteva minute pe final.

La finalul sezonului, Simone Inzaghi a pierdut finala Ligii Campionilor, a terminat campionatul pe locul al doilea și a fost eliminat în semifinalele Coppa Italia chiar de rivalii de la AC Milan. De cealaltă parte, Cristi Chivu, deși a pierdut devreme în Champions League, are șansa să realizeze eventul. Românul este cu o mână pe trofeul din Serie A, aflându-se la zece puncte de locul al doilea, cu 12 etape înainte de final. În acest sezon de Coppa Italia, Inter a ajuns din nou în semifinale, iar traseul spre trofeu pare mult mai accesibil. Nerazzurri trebuie să treacă mai întâi de Como, urmând ca în actul final să o întâlnească pe câștigătoarea dintre Atalanta și Lazio.

ADVERTISEMENT
Ce diferență de vârstă este, de fapt, între Sandra Izbașa și soțul său,...
Fanatik
Ce diferență de vârstă este, de fapt, între Sandra Izbașa și soțul său, Răzvan, de la Power Couple. Campioana olimpică este mai mare
Cum a ajuns Adrian Petre să fie vizat în scandalul pariurilor. Problemele în...
Fanatik
Cum a ajuns Adrian Petre să fie vizat în scandalul pariurilor. Problemele în care a mai fost implicat fostul atacant de la FCSB
Hansi Flick conduce Barcelona cu mâna de fier! Doi jucători ai catalanilor s-au...
Fanatik
Hansi Flick conduce Barcelona cu mâna de fier! Doi jucători ai catalanilor s-au amuzat pe seama amenzilor uriaşe: „Dacă întârzii, mai bine nu mai vii”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Oferta bombă primită de Victor Pițurcă din România: 'Nu mă așteptam'
iamsport.ro
Oferta bombă primită de Victor Pițurcă din România: 'Nu mă așteptam'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!