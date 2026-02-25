Thierry Henry l-a luat la rost pe Cristi Chivu după Inter – Bodo/Glimt: „Să dea explicații!”. Comparație neașteptată cu echipa lui Inzaghi: „Era mult mai pregătită”

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu a fost „tras la răspundere” de Thierry Henry după ce Inter a fost eliminată din UEFA Champions League de Bodo/Glimt, echipă din Norvegia aflată la prima participare în cea mai prestigioasă competiție intercluburi din lume. Francezul este de părere că echipa de anul trecut, antrenată de Simone Inzaghi, arăta mai bine în meciurile europene.

Thierry Henry, opinie dură la adresa echipei lui Cristi Chivu

Inter Milano a fost eliminată prematur din UEFA Champions League în acest sezon. Față de stagiunea precedentă, când au ajuns în marea finală, italienii nu au ajuns de această dată nici măcar în faza optimilor. Deși domină copios Serie A și se află la zece puncte de locul al doilea, „nerazzurri” nu au reușit să fie la fel de eficienți și în Liga Campionilor.

Thierry Henry, unul dintre foștii mari jucători ai lumii, a pus ținta pe atât în Norvegia, cât și în Italia, pe „Giuseppe Meazza”. Legenda lui Arsenal este de părere că echipa de anul trecut, antrenată de Simone Inzaghi, arăta mult mai bine decât cea aflată sub comanda românului:

„Chivu va trebui să explice anumite alegeri. De ce nu au jucat anumiți jucători? De ce schimbările au venit atât de târziu? Inter pare lentă, lipsită de intensitate, incapabilă să reacționeze împotriva oricărui adversar.

„Interul lui Inzaghi era pregătit pentru marile provocări europene. Aceasta pare să aibă probleme cu toată lumea, cel puțin în Europa. Nu mai vedem aceeași construcție și aceleași mișcări care o făceau imprevizibilă. Contează cum ești eliminat și împotriva cui. În campionat sunt pe primul loc și pot câștiga trofee. Dar în Champions League, întrebările vor fi inevitabile”, a spus Henry, la CBS Sports.

Cristi Chivu este cu o mână pe trofeu în Italia

Într-adevăr, echipa lui Cristi Chivu nu a reușit performanțele Interului lui Inzaghi în Champions League. Formația antrenată de român a avut probleme cu accidentările celor mai importanți fotbaliști ai săi. Hakan Calhanoglu și Lautaro Martinez nu au putut fi folosiți în meciul de pe „Giuseppe Meazza” cu Bodo/Glimt, în timp ce Denzel Dumfries a intrat doar câteva minute pe final.

La finalul sezonului, Simone Inzaghi a pierdut finala Ligii Campionilor, a terminat campionatul pe locul al doilea și a fost eliminat în semifinalele Coppa Italia chiar de rivalii de la AC Milan. De cealaltă parte, Cristi Chivu, deși a pierdut devreme în Champions League, are șansa să realizeze eventul. , aflându-se la zece puncte de locul al doilea, cu 12 etape înainte de final. În acest sezon de Coppa Italia, Inter a ajuns din nou în semifinale, iar traseul spre trofeu pare mult mai accesibil. Nerazzurri trebuie să treacă mai întâi de Como, urmând ca în actul final să o întâlnească pe câștigătoarea dintre Atalanta și Lazio.