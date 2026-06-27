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Thierry Henry îl atacă virulent pe Marcelo Bielsa după eliminarea Uruguayului de la CM 2026: „Frate, nu-ți scoți cel mai bun jucător!”

Uruguay a părăsit Campionatul Mondial 2026 încă din faza grupelor. Marcelo Bielsa, selecționerul sud-americanilor, a fost criticat aspru de legendarul Thierry Henry pentru gestul la adresa lui Fede Valverde.
Mihai Dragomir
27.06.2026 | 15:08
Thierry Henry il ataca virulent pe Marcelo Bielsa dupa eliminarea Uruguayului de la CM 2026 Frate nuti scoti cel mai bun jucator
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Marcelo Bielsa, făcut praf de Thierry Henry pentru cea mai gravă decizie luată în Uruguay - Spania 0-1. Foto: Colaj FANATIK.
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Uruguay a fost un „vulcan” la această Cupă Mondială. Selecționerul Marcelo Bielsa și jucătorii săi n-au părut tocmai în relații bune, mai ales spre finalul grupelor. Thierry Henry, fostul mare atacant francez, l-a criticat pe antrenorul de 70 de ani pentru faptul că, în meciul decisiv contra Spaniei, a renunțat extrem de devreme la Fede Valverde, „creierul” echipei.

Thierry Henry, reacție vehementă la adresa lui Marcelo Bielsa

Aventura Uruguayului la Cupa Mondială s-a încheiat după 0-1 cu Spania în ultimul meci al grupei H. Sud-americanii merg acasă după ce au obținut doar 2 puncte în 3 meciuri. Întreaga lume se aștepta ca formația condusă de Marcelo Bielsa să ofere o replică de orgoliu în duelul contra ibericilor, însă nu a fost așa. Antrenorul a luat mai multe decizii neinspirate, iar cea mai contestată a fost înlocuirea lui Fede Valverde, superstarul lui Real Madrid și principalul om de bază al naționalei Uruguayului.

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„Ascultă, trebuie să fiu sincer… Să-l scoți pe Valverde în acel moment? Într-un meci de Cupa Mondială pe care trebuie neapărat să-l câștigi, când ești în căutarea golului? E o decizie pe care chiar mi-e greu să o înțeleg. Valverde este motorul echipei. El este cel care conferă echilibrul Uruguayului, cel care duce echipa în sus și în jos pe teren, cel care poate crea un moment de magie sau pur și simplu să pătrundă prin centru. Vezi reacția lui când iese de pe teren… El știe asta. Întregul stadion știe asta.

Bielsa voia mai mult atac? Frate, Valverde este atacul tău atunci când ai nevoie de control și de tranziții. Nu-ți scoți cel mai bun jucător și căpitanul când meciul cere exact ceea ce el poate oferi. Asta nu e tactică, asta e nervozitate. În meciuri de acest nivel, ai încredere în jucătorii tăi de top până la final”, a comentat Thierry Henry, expertul FIFA, pe seama deciziei antrenorului Uruguayului.

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Ce a spus Marcelo Bielsa despre Fede Valverde, dar și despre eliminarea Uruguayului încă din grupe la Cupa Mondială

„L-am înlocuit pe Fede Valverde pentru că voiam mai multă prezență în atac”, a fost declarația făcută de Marcelo Bielsa când a fost întrebat de ce l-a scos pe Fede Valverde în minutul 57. Ulterior, selecționerul a oferit o reacție puternică în legătură cu eliminarea timpurie a echipei sale de la turneul final.Ceea ce am adus fotbalului uruguayan nu înseamnă nimic […]

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Jurnaliști, suporteri uruguayeni, cu toții vreți să mă învinuiți pentru ce s-a întâmplat, iar eu trebuie să accept această vină. Este singurul lucru corect pe care îl pot face! Am avut sarcina de a conduce o echipă formată din jucători extrem de talentați, dar pur și simplu nu am reușit să scot ce e mai bun din ei”, a spus Marcelo Bielsa, după 0-1 cu Spania.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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