Thierry Henry și Kate Scott, cel mai tare „cuplu” mondial din televiziunea de sport, prezintă gala „Balonului de Aur”. Câți bani câștigă cei doi în fiecare an

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Ceremonia Balonului de Aur va avea loc luni, 26 octombrie, la ora 22:00, la teatrul Palladium din Londra. . Astfel, pentru acest an, France Football și UEFA au ales un cuplu de prezentatori ce se vor ridica la nivelul spectacolului competiției.

Thierry Henry și Kate Scott vor prezenta ceremonia Balonului de Aur 2026

Evenimentul de la Londra va fi prezentat de legenda ”tunarilor” Thierry Henry și Kate Scott, gazda emisiunii CBS Sport. Pentru francez va fi prima dată când va îndeplini rolul de prezentator al , în timp ce Kate Scott are experiență în această poziție. Jurnalista din Marea Britanie a prezentat ceremonia Balonului de Aur și în anii 2014, 2015 și 2025.

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Thierry Henry și Kate Scott fac echipă în mod regulat la postul britanic de televiziune CBS Sport. Cei doi analizează partidele din Liga Campionilor, în cadrul emisiunii ”Golazo”. Acolo, colaborează alături de Jamie Carragher și Micah Richards. Emisiunea ”Golazo” este unul dintre cele mai urmărite show-uri sportive la nivel mondial.

Ce sumă vor încasa Thierry Henry și Kate Scott pentru ceremonia Balonului de Aur 2026

France Football și UEFA nu au dezvăluit sumele exacte pe care Thierry Henry și Kate Scott le vor primi exclusiv pentru prezentarea ceremoniei de decernare a Balonului de Aur. Detaliile financiare ale evenimentelor de această anvergură sunt considerate unice și rămân confidențiale. Totuși, cei doi generează venituri colosale din prezentarea emisiunilor sportive.

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Emisiunea ”Golazo” de pe CBS Sport, unde cei doi lucrează ca prezentatori, este una dintre cele mai apreciate la nivel mondial. Thierry Henry și Kate Scott sunt cei mai bine plătiți profesioniști din acest domeniu, la nivel mondial, și oferă o idee despre cota lor de piață. Thierry Henry încasează aproximativ 5 milioane de dolari per an din contractele sale de analist TV la CBS Sport, Amazon Prime și Sky Sports. Colaboratoarea sa activează numai pentru postul CBS Sport și încasează 500 de mii de dolari per an, potrivit .

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Mai mult, fotbalistul francez nu se rezumă doar la emisiunile de analiză. Henry deține firme de publicitate și investiții, care generează un profit de 95-100 de mii de lire sterline per săptămână. Asta înseamnă aproximativ 5.2 milioane de lire sterline per an.

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Kate Scott ar încasa aproximativ 500.000 de lire sterline anual la CBS, echivalentul a aproape 600.000 de euro, potrivit presei britanice. Suma reprezintă o estimare, întrucât valoarea contractului semnat de jurnalistă cu televiziunea americană nu a fost dezvăluită oficial.

Kate Scott and Thierry Henry got a message for you… 😁 Watch the ceremony live on @dazn, from 6PM to 10PM (local time) #ballondor https://t.co/W9b7WbKmi9 — Ballon d’Or (@ballondor)

Thierry Henry, din Clairefontaine până pe Emirates și Camp Nou

Fostul atacant francez a fost format în academia Clairefontaine, cunoscută pentru modelarea celor mai promițătoare talente din hexagon. După terminarea celor doi ani în stagiul centralizat de la Clairefontaine, Thierry Henry și-a continuat junioratul la Versailles și AS Monaco. Pentru echipa din Principat a făcut pasul în fotbalul profesionist, în 1995.

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Vârful s-a remarcat rapid în echipa monegascilor, pentru care a reușit 28 de goluri în 141 de meciuri. Evoluțiile sale din Ligue 1 l-au propulsat direct în lotul primei reprezentative a Franței. Henry a fost convocat pentru Cupa Mondială din 1998 și a marcat 3 goluri în drumul ”cocoșilor galici” spre primul titlu mondial.

În ianuarie 1999, Juventus a plătit nu mai puțin de 12.3 milioane de euro pentru a semna cu Thierry Henry, însă șederea sa la Torino a fost de scurtă durată. După doar jumătate de sezon, Arsenal vira 16.1 miliaone de euro în conturile ”Bătrânei Doamne” și îl coopta pe atacantul ce urma să devină legendă pe Emirates.

Thierry Henry a fost numit de 8 ori drept cel mai bun jucător al lui Arsenal și a câștigat două titluri în Premier League. Francezul a fost un om de bază în echipa legendară a ”tunarilor”, din 2003-2004, marcând nu mai puțin de 30 de goluri. Atunci, londonezii au câștigat campionatul fără să piardă vreo partidă în Premier League, dobândind porecla de ”Invincibilii”.

În iulie 2007, Barcelona a semnat cu Thierry Henry, în schimbul a 24 de milioane de euro. Fotbalistul s-a integrat rapid pe Camp Nou și a pus umărul la câștigarea a două titluri în La Liga. Mai mult, performanțele pe plan continental au început să apară pentru Henry, odată cu sosirea în Catalunia. Francezul a fost titular în victoria Barcelonei împotriva lui Manchester United, de pe Stadio Olimpico, 2-0. Partida avea să aducă trofeul Ligii Campionilor în vitrina clubului blaugrana.

În 2012, fostul internațional francez a semnat cu Red Bull New York. A fost împrumutat timp de jumătate de sezon la Arsenal, însă a revenit în Statele Unite. Thierry Henry și-a încheiat cariera la finalul anului 2014, pentru echipa din MLS.

123 de selecții a strâns atacantul pentru prima reprezentativă a Franței

a strâns atacantul pentru prima reprezentativă a Franței 51 de goluri a marcat Thierry Henry pentru ”cocoșii galici”

Thierry Henry a făcut pasul spre televiziune

După retragerea din activitatea sportivă, francezul a rămas aproape de fenomen. De data aceasta, Thierry Henry a schimbat echipamentul și ghetele cu costumul și microfonul. Legenda lui Arsenal a decis să facă parte din mai multe proiecte de analiză TV a meciurilor de fotbal, în calitate de specialist. La începutul anului 2015, Henry a semnat primul său contract în media, alături de Sky Sports. Mai mult, fostul atacant a fost unul dintre ambasadorii brandului.

În plus, din 2016, Thierry Henry a fost cooptat drept consultant și comentator pentru BBC Sport și Amazon Prime. ”Titi” avea sarcina de a oferi expertiză asupra competițiilor majore din fotbal: EURO 2016, Premier League și Ligue 1. Francezul a păstrat valabilă colaborarea cu Amazon Prime, până în prezent.

Același lucru l-a făcut și alături de CBS Sport. Henry face parte din echipa care analizează partidele în studioul pentru UEFA Champions League. Fostul vârf a semnat cu televiziunea în septembrie 2021, iar energia lui și a colegilor de platou au transformat ”Golazo” într-un real fenomen mondial prin rândul pasionaților de fotbal.

De asemenea, un angajament de scurtă durată a fost consemnat între Thierry Henry și postul american Fox Sports. Fostul câștigător al Cupei Mondiale avea sarcina de a oferi expertiză pentru turneul final din Canada, SUA și Mexic.