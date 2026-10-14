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„This is Prazilia!”. „Grande” Gică Craioveanu a făcut show la antrenamentul oficial al lui Getafe. Foto

Flaviu Popa
14.10.2026 | 22:51
This is Prazilia Grande Gica Craioveanu a facut show la antrenamentul oficial al lui Getafe Foto
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Gică Craioveanu la antrenamentul lui Getafe - vizită specială. Foto: FB Getafe
Jucătorii lui Getafe au avut parte de o primire specială la antrenamentul oficial desfășurat pe „Ion Oblemenco” miercuri seară. Gică „Grande” Craioveanu i-a întâmpinat pe cei de la Getafe și a fost primit ca un vechi prieten al clubului.
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Gică Craioveanu este foarte iubit la Getafe, echipă pentru care a bifat 120 de meciuri și 16 goluri în patru sezoane, în perioada 2002 – 2006. Astfel, pentru Craioveanu meciul dintre Universitatea Craiova și Getafe este cu adevărat special, pentru că se întâlnesc două dintre „iubirile” sale fotbalistice.

Gică Craioveanu i-a vizitat pe cei de la Getafe la antrenamentul oficial și s-a lăudat cu eșarfa sa

Mai mult, „Grande” a anunțat că a primit onoarea de a fi cel care întâmpină oficial delegația spaniolilor. După ce s-a salutat cu multă lume din staff-ul spaniolilor și chiar s-a îmbrățișat cu mulți, Craioveanu și-a etalat cu mândrie eșarfa ediției limitată cu Universitatea Craiova, pe care stă scris „This is Prazilia” (Aceasta este Prazilia). De altfel, un citat faimos tocmai din Gică Craioveanu.

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În urmă cu 24 de ore, Craioveanu a anunțat fără să stea pe gânduri că în acest meci va ține cu Universitatea Craiova. „Sper că Universitatea va face un meci bun, că se va impune, asta îmi doresc din tot sufletul, chiar dacă am jucat şi la Getafe. Îmi doresc ca Universitatea să se impună, să câştige”, a declarat Craioveanu pentru Antena Sport.

Craioveanu a explicat la Digi Sport că, special pentru meciul cu Getafe, cei de la Universitatea Craiova l-au contactat și i-au oferit un rol special: cel de amfitrion pentru delegația spaniolilor. Astfel, Craioveanu a fost prezent la stadionul „Ion Oblemenco” unde i-a întâmpinat pe cei de la Getafe și a stat de vorbă cu președintele echipei.

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Gică Craioveanu spune că spaniolii de la Getafe au lăudat stadionul din Craiova, unde se va disputa meciul din Conference League

Au spus că stadionul este superb (n.r. cei de la Getafe), m-au întrebat dacă se va umple și le-am spus că da. Au încredere, chiar dacă au absențe importante. Am spus că Universitatea este favorită, pentru că joacă acasă, pentru că va avea un public senzațional și, în al treilea rând, pentru că valoarea și forma jucătorilor sunt peste cele ale lui Getafe.

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Va conta enorm atitudinea jucătorilor. Dacă vor avea ambiție și motivație, se vor impune. Dacă va exista o teamă inerentă sau prea mult respect pentru o echipă de top din Spania, atunci vor fi probleme. Repet, cred că Universitatea este favorită”, a explicat Craioveanu la Digi Sport.

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Gică Craioveanu la antrenamentul lui Getafe
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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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