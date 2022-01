Thomas Chesneau, nerăbdător înainte de derby-ul Dinamo – FCSB: „E cel mai important meci al anului! Am avut emoții la debutul în Liga 1” Exclusiv

împrumutul lui Thomas Chesneau de la Concordia Chiajna la Dinamo București, iar fostul portar al lui PSG a debutat în Casa Pariurilor Liga 1 în meciul cu FC Argeș.

Deși Dinamo l-a transferat și pe portarul , mutare anunțată de asemenea în exclusivitate de site-ul nostru, Chesneau speră să fie titular la primul meci pe teren propriu, chiar în derby-ul cu FCSB.

Interviu FANATIK cu Thomas Chesneau, portarul lui Dinamo care s-a antrenat alături de Gianluigi Buffon

Thomas, de ce ai ales Dinamo?

– E un transfer foarte important pentru mine, mai ales că îmi dă șansa să joc în Liga 1. E un pas mare pentru mine și când Dinamo îți face o astfel de ofertă nu poți refuza. Este o oportunitate extraordinară pentru mine să joc și să demonstrez că am valoare să joc în prima ligă.

Cine sau ce te-a convins să vii?

– Foarte multe lucruri pentru că Dinamo e un club mare și de tradiție în România. Am vorbit cu Florin Matache, antrenorul meu cu portarii de la Chiajna, care a fost la Dinamo și mi-a spus multe despre asta. Mi-a spus că nu pot refuza și trebuie să merg. Am vorbit de asemenea cu Claudiu Niculescu. Știu ce a însemnat pentru Dinamo și a fost foarte fericit când a aflat că am semnat cu Dinamo și m-a sfătuit să accept acest împrumut.

Thomas Chesneau speră se debuteze în Ștefan cel Mare cu FCSB: „Ar fi ceva extraordinar”

Ai avut emoții cu FC Argeș?

– Am fost emoționat puțin și e normal pentru că a fost primul meu meci în Liga 1. Toți sunt cu ochii pe tine, suporterii te susțin, e un pic de presiune, dar cel mai important a fost să fiu permanent concentrat la ce se întâmplă pe teren. Din păcate am pierdut, dar nu vreau să vorbesc despre arbitraj. Ăsta e fotbalul.

Urmează derby-ul cu FCSB…

– Știu! E cel mai important meci al anului și va fi extrem de dificil pentru că FCSB are jucători foarte buni. Trebuie să fim concentrați și vom munci din greu în această săptămână ca să fim pregătiți fizic, tactic și mental. Eu chiar cred că putem câștiga și ar fi ceva extraordinar fiind primul meu meci în fața suporterilor. Sper să am parade bune și să ajut echipa să fie în meci. E foarte important pentru fani, dar și pentru club care se află într-o situație dificilă în clasament.

Thomas Chesneau se bate pentru un loc de titular cu Figueirdo și Eșanu: „Nu am venit doar să stau pe bancă!”

E obiectivul tău să rămâi la Dinamo și din vară?

– Cu siguranță, dacă voi avea oportunitatea mi-aș dori să continui dacă Dinamo mă vrea. Îmi doresc doar să ajut echipa să ne salvăm de la retrogradare. Acest club și suporterii merită să acest lucru.

Dinamo l-a adus și pe Cristiano Figueiredo…

– Am jucat împotriva lui la Chiajna cu Hermannstadt și îl știu de la CFR Cluj. E un portar bun, însă eu trebuie să mă concentrez doar pe ce am eu de făcut. Dacă voi fi bun la antrenamente și în teren, atunci Flavius Stoican va alege pe cine să trimită în teren. Trebuie să fim cât mai aproape unii de ceilalți și să lucrăm împreună ca o echipă. Vreau să joc și voi da totul pentru asta.

Nu am venit doar să stau pe bancă. Va fi o luptă frumoasă între mine, Mihai Eșanu, care e acum accidentat și Cristiano Figueiredo. Sunt sigur că ne vom forța limitele și toți vom deveni portari mai buni, indiferent cine va juca. Avem un antrenor cu portarii foarte bun, pe Emilian Dolha. Și Ștefan Fara e un portar tânăr de perspectivă.

a semnat și el cu Dinamo…

– Da, chiar stau cu el în cameră și încerc să îl ajut să se acomodeze cât mai repede. Mă bucur că suntem doi jucători francezi și m-ar bucura să mai vină și alții. A avut un debut foarte bun. Dinamo are fani extraordinari și poate sunt și alți jucători francezi care și-ar dori să vină. Poate voi încerca să vorbesc cu alți foști colegi, dar eu chiar cred că avem o echipă bună și avem nevoie doar de ceva timp.

Plamen Iliev vrea să plece de la Dinamo. Ai vorbit cu el?

– Am vorbit cu el doar cinci minute să îl cunosc. Eu nu vreau să mă gândesc la asta. Nu îl cunosc pe el și nu știu exact ce s-a întâmplat cu suporterii și ce probleme a avut. Nu e treaba mea și eu trebuie să îmi fac treaba.

Thomas Chesneau, mesaj pentru suporterii lui Dinamo

Cum vezi lupta pentru evitarea retrogradării?

– Fiecare meci pentru Dinamo e ca o finală. Avem nevoie mare de puncte la fiecare partidă. Orice punct poate face în final diferența. Suntem la șapte puncte de FC U Craiova 1948. Nici de Mioveni și Chindia nu suntem foarte departe.

Ai jucat la Chiajna cu Valentin Lazăr. Îl chemi la Dinamo?

– Nu am vorbit încă cu el dar voi vorbi cu el în această săptămână. Am discutat cu el înainte să semnez cu Dinamo și mi-a dat câteva sfaturi și mi-a spus numai lucruri frumoase. Le-am urat succes și sunt sigur că pot promova în Liga 1 în acest sezon.

Ai un mesaj pentru suporteri?

– Vreau să le mulțumesc pentru că m-au primit foarte bine și am primit zeci de mesaje frumoase din partea lor. Le promit că voi da 200% pentru Dinamo.