Thomas Chesneau, amintiri de senzație din perioada PSG. Ce a învățat de la Gianluigi Buffon și cum a petrecut cu Neymar și Mbappe! Exclusiv

Noul portar francez de 22 de ani al lui Dinamo, , a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, în care a vorbit despre transferul la Dinamo, dar și despre perioada de vis petrecută la PSG.

Crescut de la zece ani pe „Parc des Princes”, Thomas a făcut parte din lotul echipei mari a lui PSG în sezonul 2017-2018, când a sărbătorit titlul alături de Neymar, Mbappe și Gianluigi Buffon, iar acum se gândește să își ia cetățenia română și .

Chesneau a explicat că unul dintre motivele pentru care a venit în România e relația cu Andreea, o româncă pe care a cunoscut-o la Paris și care e partenera lui de câțiva ani și a regăsit câteva asemănări între Paris și București, supranumit „Micul Paris”.

Thomas Chesneau, coleg de generație cu nume mari ale fotbalului francez: „A fost o perioadă incredibilă”

Thomas, ai petrecut 10 ani la PSG. Cum a fost experiența?

– A fost o perioadă foarte frumoasă. Pur și simplu incredibilă! M-am format ca jucător acolo, apoi am jucat pentru echipa a doua și m-am antrenat chiar și cu prima echipă. Am fost în lot la câteva meciuri. Am amintiri foarte frumoase și am fost foarte norocos că am avut antrenor și coechipieri de mare valoare. A fost o șansă extraordinară să fiu în anturajul primei echipe în ultimul meu an petrecut la PSG.

De ce nu ai mai rămas?

– Trebuia să semnez contractul și în ultima clipă s-au răzgândit și au luat pe altcineva. De aceea am plecat și am venit în România la Concordia Chiajna. Asta e viața de fotbalist.

„Pentru mine, Gianluigi Buffon e cel mai mare portar din toate timpurile!”

Ai avut șansa să te antrenezi și să împarți vestiarul cu Buffon…

– Așa e. Pentru mine Gianluigi Buffon e cel mai mare portar din toate timpurile! A câștigat aproape totul și are o mentalitate de campion. Vrea să câștige cu orice preț. OK, când e în afara terenului, poți să vorbești relaxat, să râzi cu el, îți dă câteva sfaturi, dar când e pe teren e un adevărat „killer”.

Asta m-a impresionat la el: concentrarea, care e la un nivel incredibil și plasamentul. Plasamentul face diferența. E un alt om când intră pe teren, se transformă și își schimba expresia feței. Când intră pe teren lasă impresia că vrea să „ucidă” pe oricine îi stă în cale!

Cu cine ai fost coleg de generație la PSG?

– Foarte mulți jucători. Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), Matteo Guendouzi, care e acum la Marseille și a fost la Arsenal, Dan-Axel Zagadou (Borussia Dortmund), Kevin Cabral (L.A. Galaxy), Loic Bade (Rennes), Christopher Nkunku (Leipzig), Stanley Nsoki (FC Bruges) foarte mulți jucători de valoare și oameni minunați și sper că voi avea și eu oportunitate să mai joc cu astfel de fotbaliști.

Am petrecut peste zece ani la PSG, iar la echipa a doua am jucat din 2016 până în 2019, când am mers la prima echipă. Au decis apoi să desființeze echipa a doua și au rămas doar cele de juniori. Am venit la PSG la vârsta de zece ani. Am jucat la U17 și U19. Era însă un nivel destul de ridicat și la echipa a doua.

Amintiri de neuitat de la petrecerea de titlu cu Neymar și Mbappe

Care e cea mai frumoasă amintire de la PSG?

– Am una extrem de specială. Am sărbătorit câștigarea titlului în Ligue One, în sezonul 2018-2019. Am petrecut cu ei toată noaptea și a fost ceva extraordinar pentru mine. Nu se compară cu nimic să celebrezi un titlu pe Parc des Princes, cu fanii, artificii și toată nebunia.

Și a doua când am fost rezervă în Champions League în grupe împotriva lui Steaua Roșie Belgrad. E un vis împlinit când începi fotbalul la Paris și ajungi la prima echipă, chiar dacă nu am apucat să debutez. Să te antrenezi și să împarți vestiarul cu niște fotbaliști uriași e ceva special. Să îi ai în fața ta pe Buffon și Alphonse Areola, pe Neymar, Mbappe, Cavani, e ceva extraordinar și te face să te simți fotbalist, mai ales când ești doar un puști.

Vorbești foarte bine engleză. Cum stai cu româna?

– Într-adevăr, mulți francezi nu știu limba engleză la un nivel foarte bun. Am început să învăț română și înțeleg destul de bine (n.r. începe să vorbească în română). Știu câteva cuvinte în română care mă ajută la antrenamente și înțeleg ce-mi spune la antrenamente Emilian Dolha. Am venit de aproape două săptămâni, dar Emilian m-a forțat să îmi depășesc limitele în fiecare zi la antrenamente. Mihai Eșanu a vrut să se antreneze cu mâna în ghips. Îl înțelegem pentru că și eu am pățit la fel în urmă cu câțiva ani. Dacă muncești din greu la antrenamente va fi mai ușor pe teren la meci.

Știu că spuneai că ai vrea să îți iei cetățenia română.

– Da, de ce nu? Este o posibilitate. Mi-ar plăcea ca într-o zi poate să fiu român cu acte în regulă și de ce nu să joc pentru România! Nimic nu e imposibil. Mă simt foarte bine aici și prietena mea e româncă. E un drum lung însă până acolo.

Ce impresie are Thomas Chesneau despre București

E Bucureștiul „Micul Paris”?

– Chiar îmi place foarte mult orașul. Sunt de aproape doi ani în România și sincer viața e foarte bună aici. Am văzut o mare parte din România și chiar am călătorit destul de mult. E o țară frumoasă, sunt multe locuri de văzut. O mică parte a Bucureștiului poate fi comparată cu Parisul, mai ales în zona centrală. Am mai multe locuri preferate în București, dar îmi place să merg și în localitățile din jurul orașului, la „țară” cum spuneți voi. E foarte bine pentru mine să mă odihnesc și să mă relaxez.

Andreea e unul din motivele pentru care ai ales România?

– Am cunoscut-o pe Andreea la Paris, dar ea deja trăia acolo. Nu a locuit niciodată în România. Am venit împreună acum un an și jumătate în România. A crezut că poate fi un nou început pentru mine și da, ea este cea care m-a împins să aleg România. Știa că aici voi putea avea șansa să arăt ce pot.