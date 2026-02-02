Thomas Frank, veste proastă pentru Radu Drăgușin după greșelile din meciul cu Manchester City. Anunțul făcut de antrenor imediat după meci

ADVERTISEMENT

Era aproape imposibil ca Radu Drăgușin să facă un meci bun în fața unui adversar de excepție precum Manchester City, având în vedere că acesta a fost primul meci ca titular din acest sezon. Internaționalul român a fost în prim-plan la ambele goluri încasate de Spurs, iar Thomas Frank a anunțat că Micky van de Ven ar putea reveni pentru meciul cu Manchester United.

Radu Drăgușin, out din primul 11 al lui Tottenham!? Thomas Frank a făcut anunțul

În ultimul an, Radu Drăgușin a jucat pentru Tottenham aproximativ 15 minute, iar Thomas Frank l-a folosit duminică seară pe tot parcursul meciului cu Manchester City, una dintre echipele ce se luptă la titlul de campioană în Premier League.

Internaționalul român nu a avut o prestație remarcabilă, fiind în centrul atenției la ambele goluri marcate de „cetățeni”. Rayan Cherki l-a învins pe Vicario chiar de lângă Drăgușin, în timp ce

Radu Drăgușin a fost o soluție de avarie pentru Thomas Frank, care nu a dispus pentru acest meci nici de Micky van de Ven, nici de Kevin Danso. Nici Christian Romero, colegul lui Drăgușin din centrul defensiviei, nu a fost la capacitate maximă din cauza unei răceli și chiar a fost schimbat la pauză. Întrebat despre situația jucătorilor, antrenorul danez a anunțat că speră ca van de Ven să fie apt pentru următorul meci, cu Manchester United, ceea ce ar însemna că Radu Drăgușin nu va mai fi luat în calcul, în cazul în care Christian Romero va fi sănătos:

„Sperăm să mai recuperăm din jucătorii accidentați. Sper să mă pot baza pe Micky van de Ven pentru meciul cu Manchester United. Sper că nici Djed Spence nu va lipsi foarte mult. Romero s-a confruntat cu o răceală în ultimele zile. A avut câte probleme și noaptea trecută, dar vom vedea cum se va simți în zilele următoare”, a transmis tehnicianul danez, conform

Ce a scris presa londoneză despre Radu Drăgușin și ce calificativ a primit românul

Chiar dacă greșelile nu au fost flagrante, golurile celor de la City, din păcate, se leagă de Radu Drăgușin. Cu toate acestea, el a fost mult mai bun în repriza a doua și l-a ținut foarte bine pe Erling Haaland, care este o forță a naturii.

Presa londoneză nu a fost foarte aspră cu el, mai ales că s-a aflat la primul meci din ultimul an în care evoluează mai mult de câteva minute: „Este primul său meci ca titular din acest sezon. A părut că stă prea mult fără să acționeze lângă Cherki la primul gol, iar la cel de-al doilea i-a pasat direct lui Rodri. A devenit mult mai bun pe parcursul meciului și s-a sincronizat foarte bine cu plecările în forță ale lui Haaland din repriza secundă”, a scris sursa citată, care i-a oferit nota 6.

Drăgușin a fost făcut praf de fani pe rețelele de socializare

Alături de Yves Bissouma și portarul Guglielmo Vicario, mai ales după prestația din prima repriză. Fanii lui Spurs nu au avut deloc răbdare cu stoperul român care s-a aflat la primul meci ca titular din ultimul an, așa că l-au făcut praf pe rețelele de socializare:

„Bissouma, Drăgușin și Vicario sunt niște jucători îngrozitori! Toți ar trebui vânduți”; „Este enervant cum le pasează mingea adversarilor la golul secund. Acum sigur nu se va mai transfera la Real Madrid. Agentul lui va fi atât de supărat…”; „Drăgușin este un adevărat clovn”, au fost doar câteva dintre comentariile răutăcioase primite de la internauți.