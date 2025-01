Thomas Moldovan, noul președinte al ANS, interviu pentru Fanatik: „Vreau să eradichez corupția din sport”. Buget uriaș și investiții importante

, însă își dorește să continue în această funcție după plecarea Elisabetei Lipă. Omul numit de premierul Marcel Ciolacu are planuri mari dacă va rămâne în funcție.

Thomas-Răzvan Moldovan, noul președinte al ANS, interviu pentru FANATIK : „Sala Polivalentă va trece printr-un proiect de modernizare de 12 milioane de euro”

Thomas-Răzvan Moldovan a vorbit pe larg despre proiectele sale și cum vede activitatea . Președintele ANS a declarat război corupției în sport.

Domnule Thomas-Răzvan Moldovan cum a venit propunerea să preluați această funcție?

– Este o opoziție de interimat deocamdată și e normal ca vicepreședintele să preia această funcție. Deci a venit firesc. Vedem ce se va întâmpla când va fi numit un nou președinte. Cred că la sfârșitul lunii ianuarie se va întâmpla acest lucru.

Vă doriți să continuați ca președinte al ANS? Mai sunt oameni care își doresc să preia această funcție?

– Da, dar în politică sunt tot timpul și chestiuni neprevăzute. Am văzut că și domnul Alin Petrache își dorește din ce am citit prin presă. Eu mi-am exprimat clar dorința să continui. Intenția mea este cunoscută și la nivel de partid.

Thomas-Răzvan Moldovan: „Trebuie să fie proceduri foarte clare și trebuie intervenit puternic”

Care este principalul dumneavoastră obiectiv?

– Îmi doresc să lupt împotriva corupției din sportul românesc chiar dacă sistemul se va opune foarte puternic. Eu cunosc realitățile sistemului pentru că deja de 3 ani am fost ba secretar de stat în Ministerul Sportului, ba vicepreședinte în Agenția Națională pentru Sport. Cunosc toate aceste problematici știu unde să apuc problema ca să zic așa și îmi doresc să elimin toate aceste discuții care sunt pe la colțuri în cercurile și în lumea sportului.

Există aceste discuții și toată lumea vă poate confirma. Nimeni nu a venit foarte deschis cu un plan clar de a eradica acest fenomen. Nu se poate să mai căpușăm banii statului pe sport și trebuie să acționăm ferm vis a vis de acest fenomen.

E foarte trist că mai vorbim despre corupție în sport în 2025… La ce vă referiți mai concret?

– Sunt angajați din cadrul ANS, și am avut foarte multe discuții cu președinți de federații, de cluburi sportive, care au venit și mi-au relatat faptul că se întâmplă tot felul de chestiuni și noi luăm foarte în serios aceste lucruri și facem tot ce putem să nu se mai întâmple. Trebuie să fie proceduri foarte clare și trebuie intervenit puternic.

Deoarece totul este în coadă de pește și angajații Agenției o interpretează în funcție de cum le convine, ceea ce este total greșit. Trebuie să fie clar: așa se dau banii, așa se raportează cheltuielile, acolo trebuie să meargă banii și acea persoană trebuie să știe. Trebuie ca lucrurile să fie simple, nu alambicate și foarte complicate. Așa am elimina din start foarte multe premise cu privire la corupție. Ăsta este planul meu.

Linie telefonică anticorupție la ANS: „Să avem un sport curat”

Ce alte obiective mai aveți?

– Vrem să înființăm o linie telefonică specială în care toți românii să poată să raporteze acte de corupție din sportul românesc, în așa fel încât dacă se confirmă anumite nereguli să trimitem și Corpul de Control și să anunțăm organele de anchetă. Eu vreau ca din toate punctele de vedere să elimin cât de mult pot această corupție. De aici trebuie să pornim ca să avem un sport curat, să fie fair-play și fiecare să aibă șanse egale.

E clar că trebuie să există o colaborare în acest sens și cu Guvernul și implicit cu prim-ministrul Marcel Ciolacu, un om care e pasionat de sport.

– Sunt convins că indiferent dacă voi rămâne eu sau va veni altcineva, va avea parte de toată susținerea premierului Marcel Ciolacu. Știu că și dânsul își dorește acest lucru și vrea ca România să aibă un sport curat. Asta pot să vă spun cu subiect și predicat.

Cum a colaborat Thomas-Răzvan Moldovan cu Elisabeta Lipă și Eduard Novak: „Au fost divergențe de opinie”

Cum comentați ?

– Eu pot să spun că am învățat ceva de la doamna Lipă: perseverența. Am învățat că în momentul în care cineva te dă afară pe ușă trebuie să intri pe fereastră, că în momentul în care îți dorești cu adevărat ceva trebuie să insiști.

Cu domnul Eduard Novak cum ați colaborat?

– Bine, nu am avut probleme deosebite. Au fost divergențe de opinie. Eu sunt un om foarte direct și spun lucrurilor pe nume. Poate asta a deranjat de multe ori. Și pe doamna Lipă a deranjat-o, dar ăsta sunt eu. Nu pot să ascund mizeria sub preș și asta mi se pare o greșeală. Vreau să rezolv problemele, să nu le amplificăm. Eu nu sunt o persoană conflictuală și încerc să ajung la un consens.

Thomas-Răzvan Moldovan vrea să schimbe din temelii Legea Sportului: „Nu mai face față realităților. Trebuie rasă complet”

Gică Popescu i-a propus lui Marcel Ciolacu . Ați avut discuții în acest sens?

– Am vorbit cu dânsul și suntem în legătură, dar trebuie să înțelegem că în sportul românesc sunt bani. Sunt foarte mulți bani chiar. Problema este că sunt foarte, foarte prost administrați și cheltuiți. Mare parte din aceste fonduri nu merg către sprijinerea sportului, ci se duc la personal, la angajați.

Aici trebuie intervenit puternic. Asta nu se poate face însă doar la nivel de ANS. E nevoie de sprijinul Guvernului ca să se poate face curățenie în sportul românesc. Trebuie să schimbăm total Legea Sportului. Este o lege veche, de 25 de ani, care nu mai face față realităților. Din punctul meu de vedere trebuie rasă complet și refăcută de la zero.

Aveți un proiect de lege în acest sens?

– Avem o strategie aprobată în Guvern și care să stea la baza noii legi, însă trebuie să regândim total sportul românesc din toate punctele de vedere. Mai ales din punct de vedere legislativ. De aici pornește susținerea cluburilor departamentale deja atât de mult discutate. De aici pornește o mare parte și din corupția din sport pentru că nu există proceduri foarte clare, însă acestea vor fi reglementare printr-o nouă lege.

S-ar rezolva foarte multe probleme. Asta nu poate face însă un singur om, ci de persoane competente în fiecare domeniu și care se confruntă cu aceste probleme. Din biroul ANS, din „turnul nostru de fildeș”, dacă nu ieșim printre oameni nu aflăm adevăratele probleme. Tot de la acești oameni aflăm și soluțiile pentru că i se confruntă zilnic cu ele.

„Ne închidem la Piatra Arsă 2 săptămâni și nu plecăm de acolo până nu ieși cum chestiuni foarte clare”

Ce doriți să faceți în acest sens?

– Eu vreau să iau toți președinții de federații, inclusiv partea privată, care a fost extrem de mult neglijată. A fost concurență neloială din partea cluburilor de stat cu privire la partea privată. Nu știu, mergem undeva, într-o bază a agenției, poate la Piatra Arsă, ne închidem acolo două săptămâni și nu plecăm de acolo până nu ieșim cu niște chestiuni foarte clare discutate și puse pe hârtie. Să analizăm cu specialiști, juriști, economiști și alți oameni care se pricep. Așa vom putea să ieșim de acolo cu produs sportiv viabil și acceptat de către toată lumea.

Să înțelegem că în scurt timp cluburile departamentale ar putea obține dreptul la promovare în SuperLiga?

– Este un subiect foarte sensibil. Trebuie însă să ne uităm și la tradiția acestor cluburi. Au o istorie pe care nu o putem neglija. Însă aceasta este o chestiune care trebuie analizată cu toții factorii decizionali. Nu pot să mă pronunț eu acum vis-a-vis de această problematică. Trebuie să analizăm foarte bine pentru că așa cum am spus e nevoie să găsim soluții pentru ca partea privată să beneficieze de același sprijin de care beneficiază și cluburile de stat.

Noi am cârpit această lege de nenumărate ori. Avem deja ordine în plan secundar și terțiar și ordine de ministru la ordine de ministru care combat alte ordine de la alte ministere. Sportul în România se desfășoară în acest moment pe 6 ministere! Așa ceva nu e normal. Nu poți să ai niciun control.

Cât ar putea dura până când vom avea o nouă Lege a Sportului: „Mai devreme eu nu îmi asum”

Cât credeți că va mai dura până când vom avea o nouă lege a sportului?

– Situația acestor cluburi trebuie reglementată prin această nou lege, dar asta doar în urma unor consultații și abia apoi să luăm o decizie. Nu vreau să vin eu acum și să spun cum ar trebui să fie. Poate nu am toate datele și nu dețin adevărul absolut. Eu cred că este nevoie de un an pentru a avea o lege bună. Nu poate fi făcută pe genunchi. Mai devreme eu nu îmi asum. Eu am deja o structură și am lucrat pe o un schelet și aceasta trebuie să fie prioritatea zero.

Când se va aproba noul buget al ANS pe 2025?

– Sperăm ca până la finalul lunii ianuarie să avem și buget. Cred că o să fie cu 30% mai mare decât anul trecut. S-au luat în calcul și inflația și mai multe lucruri. E justificată din toate punctele de vedere. Acum să vedem dacă ni se va aproba, dar cererea noastră este întemeiată ținând cont de investițiile pe care ni le propunem. Îmi doresc să eliminăm inechitățile între federații pentru că trebuie să dăm aceleași șanse tuturor sporturilor din România să aibă rezultate.

Alte proiecte importante pe care președintele ANS și le-a asumat

Aveți proiecte legate de sportul de masă?

– Bineînțeles. Nu trebuie să ne gândim doar la sportul de performanță. Pentru sporturile olimpice avem și COSR care se ocupă de asta. Noi avem nevoie în primul rând de o națiune sănătoasă. Să luăm presiunea de pe sistemul sanitar. Suntem una dintre cele mai obeze țări din Europa.

Această mare problemă poate fi eradicată din rădăcină prin sport, politică de mișcare și educație foarte bine puse la punct printr-o nouă lege a sportului. Nu avem nevoie doar de rezultate. Seniorii noștri nu mai fac mișcare. În străinătate peste 55% dintre bătrâni fac mișcare: aleargă, merg pe bicicletă, se plimbă… Noi nu avem această cultură.

Ce vă mai propuneți la conducerea ANS?

– În acest moment avem un proiect de digitalizare de peste 5 milioane de euro, precum și mai multe proiecte de reabilitare a facilităților sportive. La Călărași, Sala Polivalentă din Târgu-Mureș, unde sunt vreo 19 milioane de euro, mai avem 3-4 județe unde mai aveam proiect de 8 milioane de euro de reabilitare a altor săli polivalente.

Veste uriașă despre Sala Polivalentă din București: „Va fi modificată structura de rezistență, tot”

De ce nu încercați să atrageți fonduri europene?

– În momentul de față nu există un astfel de departament în cadrul ANS. Avem doar o echipă de patru oameni care se ocupă de asta. Am făcut-o, dar doar în limita în care am fost capabili.

Aveți vești despre Sala Polivalentă din București?

Există un proiect de modernizare de 12 milioane de euro. Va fi modificată structura de rezistență, geamuri, tot. Sistemele electrice vor fi înlocuite, încălzirea centralizată, izolație, panouri fotovoltaice. Nu vor interveni asupra tribunelor și podelei. Va fi un alt confort, va fi un aer condiționat decent.

Thomas-Răzvan Moldovan, un om de sport înainte de a fi politician: „Am ars toate etapele în acest domeniu”

Veniți din lumea sportului. Prezentați-vă puțin pentru ca lumea să nu vă considere doar un politician…

– Eu am trecut prin toate etapele din viața unui sportiv. La 8 ani m-am apucat de atletism și chiar am fost campion național. În 1988 m-am apucat de arte marțiale deși erau interzise la acea vreme. Noi făceam shotokan sub titulatura de dansuri populare. Apoi am fost și antrenor și am avut celevi campioni mondiali la karate. Am fost și administrator la o bază sportivă foarte mare, deci am ars toate etapele în acest domeniu și cunosc activitatea sportivă pe toate planurile.

Cum ați ajuns luptător în trupele speciale ale Jandarmeriei?

– Am dat un examen și l-am luat din 1.200 de candidați. A fost foarte greu atât fizic, cât și psihologic. Am fost printre cei 21 selectați. De atunci am ajuns și instructor sportiv. Apoi am pus pe picioare primul circuit profesionist din România, Transilvania Motor Ring. S-a ținut un Campionat Mondial de Supermoto acolo, o chestiune la care nimeni nu se gândea. Am avut o echipă bună fără de care nu aș fi reușit. Tot timpul am încercat să mă înconjur de oameni mai inteligenți și mai capabili decât mine. Nu vreau să am în jur numai oameni care sunt de acord cu mine și să nu facem nimic.

Thomas-Răzvan Moldovan, mesaj clar cu privire la banii publici în sport: „Nu are cum să existe fără”

Ce așteptări aveți de la sportul românesc în 2025?

– În primul rând îmi doresc să punem bazele reformării sportului românesc în acest an. Și aici mă refer din nou la Legea Sportului. Sper să reușim să schimbăm mentalitățile din sportul românesc. Avem încă acei dinozauri pe care e foarte greu să îi urnești. Nu avem psihologi sportivi, avem federații întregi care nu lucrează cu psihologi sportivi.

Contează foarte mult noile tehnici. Am fost la meciul de futsal dintre România și Ucraina. Noi făceam schimbările în funcție de cum vedea preparatorul fizic că jucătorii sunt obosiți. Cei din Ucraina aveau tot felul de echipamente pe ei care le indica nivelul de oxigen, ritmul inimii, tensiunea, absolut tot. Noi lucrăm cu parametri, ci după ochi, ceea ce nu e bine. Statisticile sunt extrem de importante pentru tot.

Sportul românesc poate face performanță fără susținerea statului?

– Nu are cum. Nu avem o lege foarte bună a sponsorizării, prin care să deducă și firmele câteva cheltuieli sau să fie scutiți de anumite taxe și să redirecționezi acei bani către sport. Atunci am putea să vorbim într-o măsură mult mai mare despre independență în sport. Deocamdată suntem depedenți de bugetul de stat și de cel local.

Cum pot veni investitorii privați în sport: „Nu putem să așteptăm să vină la banii la noi”

De ce sunt atât de hulite cluburile departamentale? Steaua și Dinamo au adus totuși 8 medalii la Jocurile Olimpice…

– Poate unii sunt invidioși pe aceste performanțe. Principial cumva îi înțeleg și pe ei și punctele lor de vedere. Nu putem să pompăm bani doar în câteva cluburi și pe celelalte să le abandonăm. Oamenii se tem de modul în care banii de la aceste cluburi sunt cheltuiți. Trebuie aduși specialiști. Nu avem psihologie sportivă, management, marketing. Avem niște produse bune pe care nu le cunoaște nimeni. Trebuie să ne modernizăm. Noi nu suntem cu sportul în secolul XXI.

Vorbiți foarte mult de investitori din mediul privat. Sunt firme interesate să vină către sport?

– Sunt. Noi avem un proiect foarte bun pe care l-am coordonat în primi doi ani. Pe lângă faptul că am adus câteva sute de mii de euro, cea mai mare realizare este faptul că am creat un hub sportiv unde am reușit aducem partea economică din toate domeniile și de aici s-au născut multe alte proiecte mai mici sau mai mari.

Oamenii sunt interesați, dar noi trebuie să mergem către ei. Nu putem să așteptăm să vină banii la noi. Trebuie să umblăm din ușă în ușă și să le explicăm de ce este bine să investească în sport. Până la urmă Guvernul nu pierde nimic. Acești bani se întorc. Se ridică presiunea de pe bugetul local. Legea sponsorizării nu ajută însă în acest moment.

Thomas-Moldovan consideră că sportul ar trebui să aibă un minister: „Voi încerca să conving premierul și Guvernul”

Ce poate face diferit Agenția Națională pentru Sport față de un Minister al Sportului?

– Părerea mea e că un minister ar avea o greutate mai mare. Sportivii români merită un minister al Sportului și eu îmi asum acest lucru. Este o altă luptă a mea prin care voi încerca să conving premierul și Guvernul. Dar ăsta este în plan secund. Dar e un deziderat.

Noi suntem acum ordonatori secundari de credit. Doar circuitul documentelor în acest moment se prelungește cu două luni de zile. Nu mai zic ca simbolistică. Sportivii și federațiile merită să fie reprezentați de un minister.

Aveți ceva de transmis pe final?

– Voi fi corect cu toate federațiile. Asta pot să promit. Voi încerca să aduc oameni lângă mine cu ajutorul cărora să realizăm tot ceea ce ne propunem.