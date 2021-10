Thomas Muller, interviu înainte de Germania – România: “Nimeni nu are garantat locul în echipa de start”

Thomas Muller a oferit un scurt interviu pentru site-ul oficial al Federaţiei Germane de Fotbal, înaintea meciului cu România. Atacantul lui a vorbit despre atmosfera de la lot, după venirea lui Hansi Flick, dar şi despre numărul mare de variante pe care nemţii o au pentru faza de atac.

Thomas Muller, interviu înainte de Germania – România: “Ştim că nu toţi adversarii vor fi de un calibru înalt”

“Au fost super meciurile pe care le-am văzut. Am fost la Stuttgart, pentru meciul cu Armenia, iar jocul, golurile şi atmosfera au fost de top. Echipa a ştiut să continue forma şi în meciul cu Islanda. Am văzut câteva faze bune şi nu am primit gol.

Ştim că nu toţi adversarii vor fi de un calibru înalt, aşa a fost mereu şi am avut în trecut probleme. Vrem să continuăm forma bună arătată. Nimeni nu are garantat locul în echipa de start, dar primim oportunităţi.

Suntem un grup de jucători şi să fim sinonimi cu ‘Die Mannschaft’ atunci când cineva se gândeşte la noi. Mereu apare un impuls atunci când se schimbă antrenorul, ceea ce am experimentat şi noi. Avem opţiuni foarte bune în atac. Toţi ne dorim să jucăm, inclusiv eu”, a declarat Thomas Muller în interviul acordat DFB.

Ce a spus Antonio Rudiger înainte de Germania – România: “Noi trebuie să dăm ritmul, nu adversarul”

Antonio Rudiger a fost, la rândul lui, invitat să vorbească pentru site-ul DFB înainte de meciul . Fundaşul lui Chelsea a analizat primele meciuri din mandatul lui Hansi Flick şi a vorbit despre sistemul implementat de acesta.

“Startul din meciul cu Liechtenstein a fost mediu, dar în ultimele două meciuri (n.r. 6-0 cu Armenia şi 4-0 cu Islanda) am arătat mult mai bine. Vrem să continuăm aşa şi să se ne adaptăm sistemului şi cerinţelor antrenorilor.

Sistemul ne este familiar, mai ales că jucăm astfel şi la echipele de club. Este un lucru bun să presezi adversarul ca să comită erori. Noi trebuie să dăm ritmul, nu adversarul”, a explicat Antonio Rudiger.

Lotul lui Hansi Flick pentru meciul Germania – România

Portari: Bernd Leno (Arsenal), Manuel Neuer (Bayern Munchen), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)

Fundași: Matthias Ginter (Borussia Monchengladbach), Thilo Kehrer (PSG), Lukas Klostermann (RB Leipzig), David Raum (Hoffenheim), Antonio Rudiger (Chelsea), Nico Schlotterbeck (Freiburg), Niklas Sule (Bayern Munchen)

Mijlocași: Leon Goretzka (Bayern Munchen), Kai Havertz (Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Monchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern Munchen), Thomas Muller (Bayern Munchen), Jamal Musiala (Bayern Munchen), Florian Neuhaus (Borussia Monchengladbach), Marco Reus (Borussia Dortmund), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Atacanți: Karim Adeyemi (RB Salzburg), Serge Gnabry (Bayern Munchen), Leroy Sane (Bayern Munchen), Timo Werner (Chelsea)