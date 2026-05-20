Thomas Neubert a adus în România un echipament revoluţionar inventat de NASA: „L-au folosit şi au intrat în Liga Campionilor!”. Video

Thomas Neubert a adus în România un echipament revoluţionar inventat de NASA: „L-au folosit şi au intrat în Liga Campionilor!"

Thomas Neubert a plecat în luna martie de la FCSB şi se concentrează pe afacerea proprie. Fostul preparator fizic a adus în România un aparat revoluţionar pentru recuperarea sportivilor, inventat de cei de la NASA.
Marian Popovici
20.05.2026 | 09:00
Thomas Neubert a fost preparatorul fizic de la FCSB în trei perioade. Cea mai recentă a fost între 2020 şi martie 2026, când a plecat odată cu Elias Charalambous şi Mihai Pintilii. După despărţirea de roş-albaştri, Neubert se concentrează pe propria afacere, o clinică de performanţă şi recuperare.

Thomas Neubert a adus în România un aparat de refacere inventat de NASA

Preparatorul fizic a dezvăluit pentru FANATIK că a făcut investiţii importante în clinica „Space” pe care o deţine. Cunoscut încă din perioada FCSB pentru inovaţiile din domeniu, Neubert susţine că a adus în România un aparat de recuperare inventat de NASA şi folosit deja de jucători de la Real Madrid şi Barcelona:

„Planul este să stabilizez firma. Am început un model de refacere şi pentru copii şi adolescenţi, dar şi pentru jucătorii profesionişti. Facem trei pachete, este unic. În acele pachete folosim tehnologii foarte noi. De exemplu, este un aparat inventat de NASA în SUA şi este de doi ani pe piaţă. A fost folosit pentru prima dată de Viktoria Plzen.

Au câştigat campionatul şi au intrat în Liga Campionilor. Mi-au spus preparatorii fizici că a ajutat foarte mult la refacere. Au avut peste 60 de meciuri şi e foarte important cum se recuperează jucătorii. Cu acest aparat s-au recuperat mai repede. Am făcut nişte testări cu jucători şi cu tineri şi e senzaţional.

Am făcut 30 de minute plus saună cu infraroşu şi jucătorii mi-au spus că nu simt nimic în următoarea zi. Pentru mine este o experienţă nouă. Există jucători în Spania la Real Madrid şi Barcelona care şi-au cumpărat acasă acest aparat. Este o investiţie mare (n.r. râde)”, a spus Thomas Neubert pentru FANATIK.

Aparatul revoluţionar de recuperare adus în România de Neubert

Jucătorii de la FCSB, „omorâţi” de antrenamentele spartane ale lui Neubert

Primul mandat al lui Neubert la FCSB a fost între 2012 şi 2014. Jucătorii antrenaţi atunci de Laurenţiu Reghecampf s-au plâns de antrenamentele spartane pregătite de preparatorul fizic german, care a recunoscut că deseori îi forţa pe jucători să ajungă la limită, antrenamentele fiind greu de suportat mental:

„În primele 6-8 săptămâni când am făcut cantonamentul cu FCSB, nu ştiu dacă am voie să spun Steaua din cauza lui Talpan (n.r. râde). Aşa, am făcut cantonament şi după 8-9 zile au venit jucătorii de la echipa naţională: Cristi Tănase, Latovlevici, Tătăruşanu, Gardoş, Chiricheş, Bourceanu, Pintilii, mulţi jucători erau la naţională atunci. Ei au fost foarte surprinşi cum eu şi Reghe facem antrenamentele. Am auzit discuţii între jucători: „Dacă facem asta două săptămâni, toţi suntem morţi şi nu putem juca fotbal înaintea campionatului”.

Asta au spus băieţii. Am venit cu o idee nouă, mingi medicinale, TRX, jumperii, etc. Primele două-trei antrenamente mi-a spus Tătăruşanu: „Ce e asta? N-am nevoie pentru portar de aşa ceva”. După 3-4-5 antrenamente, el a venit la mine şi mi-a spus: „Tommy, unde pot cumpăra asta?”.

Am făcut foarte multe antrenamente la limită. Cred că atunci a fost foarte bine. De ce? Grupul a fost mental foarte puternic şi succesul, cu două campionate câştigate, calificare în Liga Campionilor, primăvara europeană… A fost un succes foarte mare pentru jucători şi erau motivaţi să plece în străinătate. Asta a ajutat. Dacă sunt rezultate pozitive, pasul în altă ţară se face mai repede”, a rememorat Neubert despre antrenamentele dure pe care le făcea la FCSB.

  • 57 de ani are Thomas Neubert
  • 4 titluri a cucerit Neubert cu FCSB

Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
