Thomas Neubert a explicat gestul soției sale de a-l ironiza pe Mirel Rădoi după plecarea de la FCSB: „Îi fierbe mai repede sângele”

Thomas Neubert s-a despărțit de FCSB când Mirel Rădoi a venit pe banca tehnică. După scurtul său mandat, soția preparatorului fizic neamț i-a dat replica actualului antrenor de la Gaziantep
Ciprian Păvăleanu
01.05.2026 | 10:33
Soția lui Thomas Neubert, Andreea, nu a primit foarte bine vestea că preparatorul neamț va pleca de la FCSB odată cu numirea lui Mirel Rădoi pe banca tehnică. Aceasta l-a ironizat pe antrenorul român imediat după ce și-a anunțat plecarea de la echipă pentru a semna cu Gaziantep, iar Thomas Neubert i-a explicat gestul.

Motivul pentru care soția lui Thomas Neubert l-a ironizat pe Mirel Rădoi

În momentul în care Mirel Rădoi a venit la FCSB, campioana ultimelor două sezoane de SuperLiga a trebuit să se despartă de mai mulți membri ai staffului sau să le găsească un nou job. Marius Popa, antrenorul cu portarii, a fost trimis la juniori, în timp ce Thomas Neubert a plecat de tot de la echipă, întrucât noul antrenor a venit alături de stafful său propriu.

După scurtul său mandat, în care a fost pe bancă la doar 5 meciuri, Andreea Neubert a comentat într-un mod ironic la o postare despre plecarea lui Mirel Rădoi de la echipă. „A stat mult…”, a scris ea amuzată. La o săptămână distanță, Thomas Neubert a explicat gestul partenerei sale de viață

„Soția mea a fost supărată. Este româncă și îi fierbe repede sângele. Ea a fost supărată din cauza situației, eu am plecat de acolo după șase ani. Am lucrat acolo foarte mult și a fost deranjată că nu au făcut nici măcar un mesaj cu ‘Mulțumim, Tommy Neubert’ sau altceva”, a declarat fostul preparator fizic de la FCSB, conform Digi Sport.

Mai poate reveni Thomas Neubert la FCSB după plecarea lui Mirel Rădoi?

Acum, odată cu plecarea lui Mirel Rădoi, suporterii FCSB se gândesc că Thomas Neubert ar putea fi adus înapoi la echipă. Preparatorul german a avut performanțe bune cu echipa patronată de Gigi Becali și a transformat-o de multe ori într-o forță a naturii, iar cel mai bun exemplu este perioada petrecută la FCSB alături de Laurențiu Reghecampf.

Întrebat la emisiunea „MM la FANATIK” despre acest topic, Mihai Stoica nu a putut da un răspuns clar, mai ales că dorința trebuie să vină și din partea lui Thomas Neubert, despre care spune că și-a extins afacerea după ce și-a încheiat socotelile cu FCSB: „Nu știu să răspund la întrebarea asta. Deocamdată pe mine mă interesează răspunsul lui Eli, după vedem. Dar asta nu înseamnă că Neubert, care a plecat, acceptă să se întoarcă. Neubert are un proiect și s-a extins cu proiectul respectiv. Are un centru personal, de dezvoltare al fotbaliștilor, pe care îl manageriază. Nu cred că mai are timp să fie. Iar part-time nu se pune problema”, a declarat Mihai Stoica în cadrul emisiunii „MM la FANATIK”

