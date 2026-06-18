Thomas Neubert a identificat marea problemă a FCSB-ului din sezonul trecut: „Pentru mine este foarte clar!”. Propunere revoluţionară

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FCSB a avut un sezon dezamăgitor în SuperLiga, pe care a reuşit să îl salveze câştigând barajul din Conference League cu Dinamo, scor 2-1. Fosta campioană speră să evite greşelile trecutului şi în noul sezon să reintre în lupta la titlu.

Thomas Neubert a identificat marea problemă a FCSB-ului în sezonul trecut

Plecat în luna martie, şi va pleca în cantonament cu fosta campioană. FANATIK în luna mai, preparatorul fizic a vorbit despre marea problemă a FCSB-ului în stagiunea precedentă, care a dus la un sezon dezamăgitor, mai ales că echipa venea după un sezon în care a câştigat campionatul şi a ajuns în optimile Europa League:

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„Diferenţa este foarte clară. Am jucat doi ani de zile la intensitate foarte mare şi noi am fost împreună cu echipa doar cinci zile. Pauza pentru jucători a fost doar între 7 şi 14 zile. Pauza a fost foarte scurtă. Este foarte clar. Eu văd ultimele 10 luni cum au fost la FCSB. Jucătorii nu au fost pregătiţi 100% din punctul de vedere al refacerii. Au venit după doar 7 sau 10 zile de vacanţă şi nu încărcaţi 100%. Bateriile au fost la maximum 70%, niciodată la 100%.

Din această cauză, am avut startul foarte slab, în primele trei luni. În plus, am jucat din trei în trei zile, 12 meciuri de calificare în cupele europene, campionatul a început foarte repede în România. U Cluj şi Universitatea Craiova vor avea o problemă foarte mare pentru că pauza va fi de 10-12 zile şi trebuie să se pregătească pentru cupele europene, acolo unde începe din primul tur preliminar. Fiecare echipă va avea o problemă foarte mare din acest punct de vedere”, a spus Neubert pentru FANATIK.

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Preparatorul fizic FCSB, propunere revoluţionară: „Ligă cu 18 echipe fără play-off şi play-out!”

Preparatorul fizic al fostei campioane e de părere că SuperLiga României ar trebui să revină la formatul clasic, iar jucătorii să aibă o pauză mai lungă în vară, pentru a putea fi pregătiţi 100% pentru noul sezon. Neubert a dat exemplul campionatelor mari din vest, unde vacanţa pentru jucători este mult mai mare: „Eu aş propune să facem o ligă cu 18 echipe, fără play-out şi play-off. Facem Cupa României cum este în Germania, fără grupe, fără trei meciuri, tragere la sorţi, dueluri directe şi cine câştigă merge mai departe. Asta este mai interesant. Există interesul financiar pentru mai multe meciuri, dar repet.

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Fiecare are aşteptări foarte mari în România. De la echipa naţională la echipe de club aşteptăm să câştigăm Cupa Mondială şi Liga Campionilor. Sunt aşteptări mari, dar lipseşte infrastructura, organizarea pentru a proteja jucătorii. În Bundesliga sau Premier League, între ultimul meci din sezon şi primul sunt două luni de pauză, chiar două luni şi jumătate.

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Acolo jucătorii au timp de 5 săptămâni de vacanţă. Facem cinci-şase săptămâni de cantonament, de pregătire fizică. Anglia face şapte-opt săptămâni de pregătire fizică. Este un model diferit, Acolo sunt jucători mai fresh şi mental mai proaspeţi, Din toate aceste motive FCSB a scăzut în sezonul precedent. A lipsit timpul de refacere din vară.

Problema a fost în vară. În iarnă, de exemplu, a fost totul super ok. Am făcut un cantonament foarte bun în Turcia, jucătorii s-au simţit foarte bine. Am venit în ţară, am pierdut primul meci. Nu a fost în plan, dar în iarnă a fost mult mai bine”, a spus Neubert în cadrul interviului pentru FANATIK.

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FCSB, ultima echipă din SuperLiga care se reuneşte pentru noul sezon

Spre deosebire de sezoanele trecute, cluburile au solicitat amânarea cu o săptămână a startului de campionat. Astfel, în loc de weekend-ul 10-11 iulie, cum a fost stabilit iniţial, campionatul va începe o săptămână mai târziu, în weekend-ul 18-19 iulie.

FCSB este echipa care se reuneşte cel mai târziu dintre toate formaţiile din SuperLiga, pe 22 iunie. Fosta campioană va pleca în cantonamentul din Olanda de la Venray, pe data de 26 iunie, unde va sta până pe 10 iulie.

31.300.000 de euro este cota de piaţă a lotului FCSB

61 de meciuri a jucat FCSB în stagiunea precedentă

VEZI VIDEO INTERVIUL CU NEUBERT: