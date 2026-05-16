Thomas Neubert a numit în direct noul antrenor de la FCSB: ”Fac pariu că vine!”

Campioana României a rămas fără antrenor după plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep, iar interimatul este asigurat de Lucian Filip. Însă, FCSB este nevoită ca în maxim o săptămână să numească un tehnician cu licență Pro, iar Thomas Neubert a indicat cine va fi acesta.

Thomas Neubert știe cine va veni antrenor la FCSB

, preparatorul fizic Thomas Neubert este convins de faptul că Gigi Becali va reuși să-l convingă pe Elias Charalambous să se întoarcă și acesta va sta pe bancă la partidele din baraj.

”Fac pariu că pe 21 mai vine Elias Charalambous. Așa simt eu. Atunci e ultima zi când FCSB are voie să aibă un antrenor fără licența PRO”, a declarat Neubert, în direct la emisiunea .

De altfel, Mihai Stoica a anunțat la ”MM la FANATIK” că i, iar principala variantă rămâne în continuare tehnicianul cipriot care a demisionat la mijlocul lunii martie.

”(n.r. – Ce se întâmplă cu antrenorul?) Nu am absolut nici cea mai vagă idee. Gigi a zis că pe 21 decide. Până pe 21 stăm și așteptăm. (n.r. – Nu e târziu?) Pentru mine e târziu și ieri, dar nu decid eu.

(n.r. – Primul telefon e la Charalambous, nu s-a schimbat nimic) Da. (n.r. – 21 va fi ziua magică) Da. Poate că o leagă și cu faptul că e o sărbătoare importantă în ortodoxie (n.r. – Sfinții Constantin și Elena), n-am idee. Chiar n-am nici cea mai vagă idee”, a spus Stoica.

Ce se întâmplă dacă Elias Charalambous va refuza să revină

Înaintea remizei cu Unirea Slobozia, din etapa a 8-a a play-out-ului SuperLigii, Gigi Becali a mărturisit la FANATIK SUPERLIGA că va lua legătura cu Elias Charalambous, dar în cazul în care acesta refuză.

”O să iau legătura cu Charalambous, să vedem. Trebuie să punem antrenor. N-am ce să hotărăsc. Pun antrenor imediat, am 5-6 cereri, pun antrenor de pe o zi pe alta. Vreau să văd echipa în astea două meciuri rămase. Vreau să văd eu niște formule, să știu formula, să nu mă bruieze nimeni. Să nu mă influențeze nimeni.

Când o să vină antrenorul, să îi zic eu care e formula. Vreau să văd eu formula câștigătoare. Eu o să fiu la baraje. O să îi zic echipa celui care va veni, indiferent că e Charalambous sau altul. Până pe 20 sau 21 mai putem să mai stăm așa. Îl sun pe Charalambous și cu asta basta!”, a afirmat Becali.

Cu cine joacă FCSB la barajele de Conference League

Înaintea ultimei etape din play-out-ul SuperLigii, . În semifinale, ”roș-albaștrii” vor întâlni FC Botoșani, iar meciul se va disputa în Ghencea, pe 23 mai.

În cazul unei victorii, campioana României va întâlni în deplasare, pe 31 mai, ocupanta locului 4 din play-off-ul SuperLigii. Cele mai mari șanse să termine pe acea poziție le are Dinamo, dar și CFR Cluj poate coborî acolo într-o conjunctură nefavorabilă.