Thomas Neubert a numit în direct noul antrenor de la FCSB: ”Fac pariu că vine!”

FCSB se află în căutarea unui antrenor pentru meciurile de baraj. Plecat în martie de la echipă, Thomas Neubert (45 de ani) a indicat numele viitorului tehnician.
Traian Terzian
16.05.2026 | 11:36
Thomas Neubert (45 de ani) a oferit numele viitorului antrenor de la FCSB. Sursă foto: Sport Pictures
Campioana României a rămas fără antrenor după plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep, iar interimatul este asigurat de Lucian Filip. Însă, FCSB este nevoită ca în maxim o săptămână să numească un tehnician cu licență Pro, iar Thomas Neubert a indicat cine va fi acesta.

Thomas Neubert știe cine va veni antrenor la FCSB

Plecat de la FCSB în momentul instalării lui Mirel Rădoi, preparatorul fizic Thomas Neubert este convins de faptul că Gigi Becali va reuși să-l convingă pe Elias Charalambous să se întoarcă și acesta va sta pe bancă la partidele din baraj.

”Fac pariu că pe 21 mai vine Elias Charalambous. Așa simt eu. Atunci e ultima zi când FCSB are voie să aibă un antrenor fără licența PRO”, a declarat Neubert, în direct la emisiunea Digi Sport Matinal.

De altfel, Mihai Stoica a anunțat la ”MM la FANATIK”Gigi Becali va anunța numele antrenorului pe data de 21 mai, iar principala variantă rămâne în continuare tehnicianul cipriot care a demisionat la mijlocul lunii martie.

Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate: China nu a cedat în problemele importante

”(n.r. – Ce se întâmplă cu antrenorul?) Nu am absolut nici cea mai vagă idee. Gigi a zis că pe 21 decide. Până pe 21 stăm și așteptăm. (n.r. – Nu e târziu?) Pentru mine e târziu și ieri, dar nu decid eu.

Italienii au răscolit trecutul soției lui Cristi Chivu și au rămas "mască"

(n.r. – Primul telefon e la Charalambous, nu s-a schimbat nimic) Da. (n.r. – 21 va fi ziua magică) Da. Poate că o leagă și cu faptul că e o sărbătoare importantă în ortodoxie (n.r. – Sfinții Constantin și Elena), n-am idee. Chiar n-am nici cea mai vagă idee”, a spus Stoica.

Ce se întâmplă dacă Elias Charalambous va refuza să revină

Înaintea remizei cu Unirea Slobozia, din etapa a 8-a a play-out-ului SuperLigii, Gigi Becali a mărturisit la FANATIK SUPERLIGA că va lua legătura cu Elias Charalambous, dar are și variante de rezervă în cazul în care acesta refuză.

”O să iau legătura cu Charalambous, să vedem. Trebuie să punem antrenor. N-am ce să hotărăsc. Pun antrenor imediat, am 5-6 cereri, pun antrenor de pe o zi pe alta. Vreau să văd echipa în astea două meciuri rămase. Vreau să văd eu niște formule, să știu formula, să nu mă bruieze nimeni. Să nu mă influențeze nimeni.

Când o să vină antrenorul, să îi zic eu care e formula. Vreau să văd eu formula câștigătoare. Eu o să fiu la baraje. O să îi zic echipa celui care va veni, indiferent că e Charalambous sau altul. Până pe 20 sau 21 mai putem să mai stăm așa. Îl sun pe Charalambous și cu asta basta!”, a afirmat Becali.

Cu cine joacă FCSB la barajele de Conference League

Înaintea ultimei etape din play-out-ul SuperLigii, FCSB și-a asigurat locul la barajul de Conference League. În semifinale, ”roș-albaștrii” vor întâlni FC Botoșani, iar meciul se va disputa în Ghencea, pe 23 mai.

În cazul unei victorii, campioana României va întâlni în deplasare, pe 31 mai, ocupanta locului 4 din play-off-ul SuperLigii. Cele mai mari șanse să termine pe acea poziție le are Dinamo, dar și CFR Cluj poate coborî acolo într-o conjunctură nefavorabilă.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
