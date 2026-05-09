Thomas Neubert, interviu amplu după ce a părăsit FCSB: „Asta mi-a spus Mirel! M-a surprins gestul lui” Adevărul despre ruptura cu Reghecampf şi dezvăluiri despre pregătirea spartană: „Ne omoară!”. Video

De Thomas Neubert se leagă o mare parte din succesele FCSB-ului din ultimul deceniu şi jumătate. Are în palmares patru titluri cu roş-albaştri, alături de care a colaborat timp de aproape un deceniu în trei mandate, 2012-2014, 2015-2016 şi 2020-2026. Preparatorul fizic a plecat de la echipă odată cu Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, în luna martie.

Thomas Neubert, interviu amplu: „Imaginea României în Germania a fost foarte negativă”

Thomas Neubert a acceptat un amplu interviu marca FANATIK la sediul clinicii de performanţă şi recuperare SPACE by Neubert, acolo unde se antrenează deopotrivă sportivi de mare performanţă, dar şi copii, care aspiră la o carieră în sport. La fel ca în perioada FCSB, antrenamentele sportivilor sunt intense, fiind împinşi la limită de exigentul preparator fizic.

În cadrul discuţiei cu FANATIK, Thomas Neubert a vorbit despre începuturile sale în România, antrenamentele spartane cu care îi „omora” pe jucătorii FCSB-ului şi s-a amuzat pe seama celebrelor punguţe galbene. Preparatorul fizic a vorbit despre ruptura de Laurenţiu Reghecampf, plecarea de la FCSB, dar şi despre jucătorii care l-au impresionat sau cei care nu şi-au atins adevăratul potenţial.

Bună ziua. În primul rând aş vrea să vă întreb ce faceţi acum?

– Ce fac eu acum? Multă muncă (râde). În primul rând, sunt în fiecare zi aici la firma mea şi lucrez zilnic cu sportivi şi copii.

Este o clinică de recuperare?

– Este o clinică de performanţă şi recuperare, dar în primul rând este un centru de performanţă şi testare. Noi facem şi recuperare, dar în primul rând este vorba despre performanţă.

V-am spus când am discutat, o să fie un interviu mai mare. Şi o să o luăm cu începutul. Cum aţi ajuns în România?

– Ştii când am fost prima dată în România? În 2010 la Bistriţa. Am fost împreună cu Reghe, am stat cinci luni şi jumătate acolo. Un oraş mic, dar mi-a plăcut foarte, foarte mult. Pentru mine a fost o surpriză cum a fost în România. După Revoluţie au fost foarte multe reportaje negative la televiziunea germană din cauza lui Ceauşescu şi a regimului. Şi imaginea României în Germania a fost foarte negativă. Din cauza asta am fost foarte surprins când am văzut cum e aici. Acum, România este în inima mea şi casa mea.

Cum i-a „terorizat” pe jucătorii de la FCSB: „Dacă facem asta două săptămâni, toţi suntem morţi”

Aţi fost considerat încă de la început un inovator în momentul în care aţi venit în România, cu metodele de pregătire. Cum le-aţi privit la momentul respectiv?

– Eu ştiu foarte bine. În primele 6-8 săptămâni când am făcut cantonamentul cu FCSB, nu ştiu dacă am voie să spun Steaua din cauza lui Talpan (n.r. râde). Aşa, am făcut cantonament şi după 8-9 zile au venit jucătorii de la echipa naţională: Cristi Tănase, Latovlevici, Tătăruşanu, Gardoş, Chiricheş, Bourceanu, Pintilii, mulţi jucători erau la naţională atunci. Ei au fost foarte surprinşi cum eu şi Reghe facem antrenamentele. Am auzit discuţii între jucători: „Dacă facem asta două săptămâni, toţi suntem morţi şi nu putem juca fotbal înaintea campionatului”. Asta au spus băieţii. Am venit cu o idee nouă, mingi medicinale, TRX, jumperii, etc. Primele două-trei antrenamente mi-a spus Tătăruşanu: „Ce e asta? N-am nevoie pentru portar de aşa ceva”. După 3-4-5 antrenamente, el a venit la mine şi mi-a spus: „Tommy, unde pot cumpăra asta?”.

Benzile TRX, nu?

– Da, despre ele e vorba. A fost îndrăgostit de TRX şi a fost primul jucător care şi-a cumpărat benzi TRX şi a făcut zilnic şi acasă. Mulţi jucători din acele timpuri au spus că este o metodă foarte nouă şi le-a plăcut foarte mult. Ăsta a fost un aspect de pregătire fizică. Dar, cu toate aspectele, în 2012 am dominat campionatul pentru că alte echipe nu au fost la fel de bine pregătite cum am fost noi.

Da, asta voiam să vă zic că Steaua (pe atunci numele echipei) era pregătită impecabil fizic. Cum aţi reuşit să transformaţi echipa?

– Atunci a fost foarte uşor. Jucătorii au fost foarte motivaţi şi după trei luni au simţit în meciurile cu celelalte echipe că în ultimele 20 de minute au fost foarte fresh. Şi am dominat din punct de vedere fizic. Jucătorii simţeau că pregătirea ajută foarte mult. Au fost doi ani cu mult succes. În 2012 am găsit o grupă foarte bună, cu jucători extraordinar de buni, dar nu au fost pregătiţi. Cu puţină pregătire, cu tactica lui Reghe, care a făcut o treabă extraordinară, a fost succesul nostru.

Pregătire spartană în primul mandat la FCSB: „Am făcut foarte multe antrenamente la limită”

Gardoş spunea că i-aţi omorât cu pregătirea fizică şi că nici în Premier League nu erau atât de intense antrenamentele…

– Exact. El a plecat la Southampton, în Premier League. Am vorbit cu el atunci, nu a fost nicio diferenţă între el şi jucătorii de Premier League. Dar Gardoş este un atlet. Încă este, la cum arată, mare respect.

Spunea că din punct de vedere psihic era greu să ducă antrenamentele…

– Da, este adevărat. Am făcut foarte multe antrenamente la limită. Cred că atunci a fost foarte bine. De ce? Grupul a fost mental foarte puternic şi succesul, cu două campionate câştigate, calificare în Liga Campionilor, primăvara europeană… A fost un succes foarte mare pentru jucători şi erau motivaţi să plece în străinătate. Asta a ajutat. Dacă sunt rezultate pozitive, pasul în altă ţară se face mai repede.

Mental era greu pentru că îi duceaţi la limită din punct de vedere fizic?

– În acele timpuri, 100%. Noi am lucrat foarte mult din punct de vedere fizic, la limită.

Misterul „punguţelor galbene”, dezluşit: „A fost amuzant! Am avut 100 de testări doping

Au fost nişte controverse. Cu pungile galbene… cum le-aţi primit?

– Nu este niciun secret. Sunt suplimente, izotonice… La fiecare echipă facem asta. Şi noi am mers la un meci, iar echipa medicală în mod normal pregăteşte un butoi, doar că nu mai aveam acel butoi, l-au lăsat undeva. Ideea noastră a fost ca să le punem în punguţe. Asta a fost toată povestea.

Au fost tot felul de teorii. Ba că îi dopaţi, că sunt ciudăţenii…

– Pentru mine a fost amuzant. Am avut 100 de testări doping şi nu a fost nicio problemă.

Existau testări în acel moment?

– Da, sigur. Şi acum sunt testări pentru doping. Dar este responsabilitatea medicului să semneze protocolul de doping şi nu este vina preparatorului fizic sau a antrenorului dacă cineva este… Dar şi jucătorul are vină dacă merge la farmacie şi îşi ia un spray nazal fără să se consulte cu medicul, iar acel spray este pe lista de doping. De asta, înainte de meci doctorul vorbeşte cu jucătorii. În mod normal, jucătorii au interzis să meargă ei la farmacie. Dacă e o problemă, vorbesc cu doctorul, iar doctorul le dă medicamentele.

Ronaldo, etalonul lui Neubert: „E numărul 1”

Echipa s-a calificat atunci cu Ajax, a câştigat cu Chelsea. În ce măsură se datorează pregătirii fizice?

– Cred că a fost un impact foarte mare pentru jucători. Pentru mine, 50% sunt toate elemente de fotbal: fizic, tactic, tehnic… Celelalte 50% reprezintă mentalul. Cum este pregătit un jucător, cu ce mentalitate joacă. Asta e pentru mine. Cât este pregătire fizică? Nu ştiu: uneori 10%, alteori 20%. Dar este foarte important. Un alt exemplu. Să îi vedem pe Messi şi pe Ronaldo. Pentru mine, Messi a fost un talent extraordinar. Ronaldo nu este un talent extraordinar. Dar pentru mine Ronaldo este pe primul loc datorită disciplinei, a pregătirii fizice. El face asta de 25 de ani la un nivel extraordinar. Este numărul 1 în toată lumea.

V-a impresionat modul în care se pregăteşte ca sportiv Ronaldo…

– Da. Pentru mine este numărul 1. Nu la talent, repet. Messi este de 10 ori mai bine. Dar cum lucrează Ronaldo, este numărul 1.

Adevărul despre ruptura de Reghecampf: „Poate e o şansă în viaţă!” Anamaria Prodan l-a readus la FCSB

Cu Laurenţiu Reghecampf cum a fost relaţia? Aţi plecat cu el de la Steaua la Al Hilal şi la celelalte echipe…

– Noi am fost împreună în primul mandat la FCSB – Steaua, la Al Hilal, apoi încă o dată la FCSB. Am fost două sau trei luni împreună în Bulgaria la Litex. Era patronul Grișa Gancev, care a preluat ŢSKA Sofia. Mi-a făcut o ofertă extraordinară financiar. Am vorbit cu Reghe şi i-am spus: „Asta este o şansă extraordinară pentru mine. Poate e o singură şansă în viaţă”. A fost mult mai bună oferta decât în Arabia Saudită şi am spus că îmi va schimba viaţa. Am plecat pentru trei ani. După cei trei ani am mai lucrat la Al Wasl încă un an cu Reghe.

Era pandemie atunci şi m-a sunat Anamaria Prodan: „Uite, Tommy, sunt aici cu Gigi Becali. Are urgent nevoie de un preparator fizic şi de antrenor”. I-am spus: „Ana, eu sunt sub contract, iar împotriva lui Reghe nu plec”. Mi-a spus că va vorbi cu Reghe, cu clubul, că e o şansă pentru mine. Am vorbit cu soţia mea, era interzis să plecăm în pandemie. Andreea (n.r. soţia lui Thomas Neubert) s-a simţit rău, îi era dor de România, de mamă, de bunică. Şi am zis ok. Dacă Reghe este de acord, am zis că plecăm la FCSB. El a fost de acord şi am plecat.

S-a vorbit foarte mult că este o ruptură, că v-aţi certat…

– Nu a fost vorba de nicio ruptură. Lumea vorbeşte. Nu a fost vorba de aşa ceva.

Da, s-a scris despre această ruptură, că nici staff-ul lui Reghe nu ar fi fost plătit aşa cum doreau şi de asta aţi fi plecat…

– Reghe? Nu. Din punctul de vedere al corectitudinii cu staff-ul, el este foarte bun. Asta e clar. Nicio problemă absolut cu Reghe. Este un om foarte corect.

Cu el aţi mai vorbit?

– Da, dar ultima dată a fost înainte de plecarea în Sudan.

Este mai greu acolo. Mai intră şi la noi la emisiune, la FANATIK SUPERLIGA. Ne mai povesteşte cum mai e prin Sudan…

– Cred că este o aventură.

Discuţie decisivă cu Mihai Stoica: „Este foarte important ca noi să fim în regulă”

Cum a fost revenirea în 2020. Cum aţi găsit FCSB?

– În 2020 am venit cu 10 zile înaintea finalei de Cupa României. A fost foarte importantă relaţia dintre mine şi Meme. Înainte să semnăm contractul, m-am întâlnit cu Meme Stoica şi am zis: „Este foarte important ca noi să fim în regulă”. Nu a fost absolut nicio problemă. . Este un om extraordinar, foarte important pentru FCSB. Un caracter foarte bun, niciun cuvânt negativ pentru el. Am văzut un grup de mare talent, cu Florinel Coman, cu Moruţan, cu Dennis Man, cu Florin Tănase, Darius Olaru.

A fost o echipă în aceeaşi situaţie ca în 2012. Foarte talentată, probabil mai talentată fotbalistic. Am vorbit cu Toni Petrea, el a fost antrenor: „Dacă noi facem o pregătire bună şi facem cum au nevoie jucătorii în următoarele două-trei luni, ai mari şanse la titlu”. Am testat jucătorii şi nu eram fericit de parametri fizici. Am venit, FCSB era pe locul 5. Am câştigat Cupa şi am făcut o pregătire fizică bună şi am luptat doi ani la rând cu CFR Cluj pentru titlu.

Din păcate n-au venit aşa repede titlurile. De ce?

– În primul an l-am pierdut pe Dennis Man. A plecat pe bani mulţi, dar e normal. Era golgheterul echipei. alături de Florin Tănase. Nu este uşor. Dacă pierzi 2-3 jucători importanţi, este foarte dificil pentru orice echipă.

Cum aţi compara primul mandat de la FCSB cu al doilea?

– În al doilea mandat, echipa a fost mai talentată fotbalistic. Dar, din punctul de vedere al mentalităţii, echipa din primul mandat a stat mai bine.

Răspunde acuzelor lui Pintilii: „Probabil a fost frustrat”

Colaborarea cu Mihai Pintilii cum a fost? L-aţi avut ca jucător, apoi ca antrenor secund…

– Normală. A fost în staff-ul lui Petrea, lui Dică, lui Edi Iordănescu, acum cu Elias Charalambous. Am lucrat foarte normal.

Vă întreb dacă v-au dezamăgit declaraţiile lui de acum, când aţi plecat împreună de la FCSB.

– Nu ştiu de ce a spus Mihai asta. Probabil a fost frustrat. Nu am nicio problemă cu asta.

A lipsit de la antrenamentele FCSB-ului? „De două ori în şase ani”

Dar aţi lipsit de la antrenamente?

– În şase ani am lipsit două antrenamente din cauza faptului că trebuia să fiu la clinică. Am vorbit înainte cu Elias şi cu Pinti. Şi i-am spus că am schimbat antrenamentul cu o zi înainte, a fost pus după amiază. Le-am spus că sunt singur la clinică, un antrenor a fost bolnav, altul a fost în vacanţă şi le-am spus că sunt singur şi e plin de programări. Am întrebat dacă e ok să nu vin la antrenament, dar este şi colegul meu Horea Codorean. Ei mi-au spus că nu e nicio problemă şi atât. Din această cauză probabil s-a necăjit sau nu ştiu. Întrebaţi-l pe el.

Cu Elias Charalambous cum v-aţi înţeles? Ce fel de antrenor e?

– Un antrenor foarte bun cu un viitor foarte mare. Lucrează detaliat, 24 de ore. Îi place foarte mult fotbalul şi ştie mult fotbal. Este un caracter foarte frumos, foarte bun.

Care e cel mai bun antrenor cu care aţi lucrat?

– Am lucrat cu mulţi antrenori foarte buni. Nu este unul foarte bun. Reghe are un plus foarte mare în punctul 1, 2 şi 3, Edi Iordănescu în alte puncte, Dică în alte puncte, Charalambous, la fel. Deci, la fiecare este cu puncte pozitive şi negative.

Discuţie cu Mirel Rădoi înainte să plece: „Tommy, asta e situaţia” Revine la FCSB?!

De ce aţi plecat de la FCSB?

– E foarte simplu. A venit Mirel cu tot staff-ul. Am vorbit cu Mirel şi mi-a spus: „Tommy, asta e situaţia. Am venit cu tot staff-ul meu, cu preparatorul meu fizic”. Am spus că înţeleg, ne-am urcat noroc şi am plecat.

Mirel Rădoi a plecat după câteva etape…

– Pe mine m-a surprins gestul lui de a pleca aşa repede. Dar, după cum a spus Meme, FCSB este cu staff foarte bun şi sunt în căutarea unui antrenor cu licenţa Pro şi un preparator fizic.

Da, dar preparator fizic care să ştie FCSB mai bine ca dumneavoastră nu prea există…

– Vedem.

Dar v-aţi dori să vă întoarceţi?

– Nu ştiu cum să răspund la asta. Eu sunt acum aici (n.r. la clinica privată). Pe 24 mai este un mare eveniment la noi pentru deschiderea unei noi locaţii şi vedem după.

Motivele pentru care nu mai ajung echipele româneşti în Champions League

De ce are nevoie FCSB sau orice echipă românescă pentru a reveni în Champions League?

– Sunt multe puncte. Nu doar pregătire fizică. Eu cred că România, la cum sunt academiile, proiectele pentru jucătorii tineri, este mult sub nivelul Olandei, Franţei, Angliei şi asta este un punct… Nu înţeleg cum într-o ţară ca România, cu foarte mult talent, jucători foarte buni… 30-40 de ani România a fost în top 8 în Europa, o echipă foarte puternică. Şi eu cred că nu mai e puternică din cauza infrastructurii. Lipseşte mult şi dacă nu se investeşte în infrastructură nu poţi face performanţă.

Ăsta e motivul pentru care nu ne-am mai calificat la Mondiale de 28 de ani?

– Ăsta este un punct, un altul este mentalitatea. În fotbalul european s-au schimbat multe naţiuni. Uite, Bosnia. De ce este sus Bosnia? Sau Capul Verde? O ţară foarte mică, dar care joacă la un nivel foarte mare. Este şi norocul unei generaţii bune, dar depinde şi de planificarea unei generaţii. Cum facem infrastructura? Cum facem sistemul? Facem nutriţie pentru copii? Nu ştiu. Facem mental coaching? Pregătire fizică? 100% nu. În Franţa sau Germania, copiii foarte talentaţi sunt toată ziua împreună la şcoală. Faci dimineaţa şcoala plus antrenament. Apoi tema şi antrenament.

Cresc în acelaşi sistem…

– În România nu există asta. Nu există o şcoală de elită de sport, de exemplu. Nu doar pentru fotbal. Este o problemă şi pentru handbal şi pentru baschet, pentru tenis. România este norocoasă cu Simona Halep sau cu David Popovici. Talente unice. Dar cum este infrastructura în orice sport, este mult sub cea de la nivel european.

S-a mutat definitiv în România: „O să rămân aici toată viaţa”

De ce România?

– În primul rând, îmi place foarte mult ţara, persoanele. Este cald, foarte frumos şi eu sunt căsătorit cu o româncă, Andreea, am luat o casă aici. O să rămân toată viaţa în România, îmi place foarte mult.

V-a fost greu să vă mutaţi din Germania?

– Nu. Mult timp nu mi-a plăcut cum a fost politica acolo. Am pierdut identitatea noastră, suntem o ţară creştină, dar încet-încet devenim o ţară musulmană decât creştină şi asta este o mare problemă. Şi cu imigranţii văd o mare problemă, eu când m-am simţit mai rău am plecat din Germania. Asta simţi şi la grădiniţă, în şcoala generală, la liceu şi la universitate. În tot arealul se simte asta.

Ozonoterapia, recuperare controversată: „Eu nu am văzut un avantaj pentru jucători”

Care este una dintre greşelile pe care le facem la nivel de pregătire fizică?

– În 2012, la primul mandat, multe echipe au făcut antrenamente de volum mare, de alergare. Un cantonament la munte unde să alergi zilnic 12 km nu ajută în fotbalul modern. Fotbalul modern ai nevoie de agresivitate, presing, tranziţie rapidă. Dacă alergi într-un singur tempo, te ajută pentru anduranţă, atât. Dar, în antrenamentele moderne ai nevoie de forţă maximală, de explozie, reacţie, vizionare. Sunt multe elemente şi asta s-a schimbat şi în România. Văd în Liga 1 şi Liga 2 că echipele sunt mult mai bine pregătite decât acum 11-12 ani. Mă bucur că am făcut parte din asta.

Voiam să vă întreb de ozonoterapie, o terapie foarte controversată…

– Nu am inventat eu asta. Reghe a ştiut asta, cunoştea un doctor din Bundesliga. El a făcut asta la Aachen sau unde a jucat. Nu a fost ideea mea. Atunci, când vorbim de 2012-2013, echipele mari precum Bayern, PSG, Barcelona au făcut terapie cu ozon. Eu, personal, nu am văzut un avantaj pentru jucători. Depinde de jucători. Unora le place foarte mult masajul. Există alţi jucători care nu fac niciodată masaj. Dar fiecare este diferit. La fel este cu criosaună. Dacă îţi place faci, dacă nu, nu. Fiecare jucător ştie foarte bine ce metode ajută pentru recuperare.

Latovlevici, Gardoş şi Chiricheş l-au impresionat pe Neubert!

Ce jucător v-a impresionat de la FCSB din punct de vedere fizic?

– A fost Iasmin Latovlevici, Florin Gardoş şi Vlad Chiricheş. Chiricheş este un exemplu pozitiv pentru orice copil, pentru orice jucător tânăr. Este foarte disciplinat, lucrează înainte şi după antrenament. Un model demn de urmat în România.

Care ar fi jucătorul pe care l-aţi văzut talentat şi înzestrat, dar care nu a reuşit să ajungă la nivelul lui?

– Din cauza mentalităţii se întâmplă asta. Este în sânge, specific românesc. Sunt copii, jucătorii tineri se lasă puţin şi nu ajung la un nivel mai mare din cauza mentalităţii. 50% este mentalitatea. Dacă nu eşti pregătit, dacă nu faci asta nu poţi ajunge. De ce joacă Nistor şi Chipciu la un nivel foarte mare? Datorită mentalităţii. Şi pentru pregătirea fizică. La fel, Creţu. Este foarte pregătit, joacă fără probleme inclusiv la nivel internaţional. El joacă împotriva jucătorilor de 100 de milioane în bandă şi o face foarte bine. Dacă ne ajutăm mai mult copii şi schimbăm mentalitatea, România este în top 10 în Europa.

Budescu şi Alibec, jucătorii care puteau deveni uriaşi

Dar aveţi vreun jucător care a fost foarte bun dar n-a reuşit să ajungă mai sus din acest motiv?

– Am vorbit cu Budi (n.r. Constantin Budescu), cu Alibec. A fost la Inter Milano şi mi-a spus: „Din cauza mea. Eu nu am ajuns la potenţialul meu”. Budi, la fel. A câştigat campionatul cu Şumi, dar pentru mine, este un jucător de 100 de meciuri de echipa naţională. Are mare talent, dar dacă este cu mentalitatea la un nivel mai jos asta este.

În Germania mergeţi des?

– Da, merg la conferinţe. Copii mei sunt acolo, dar mai mult stau aici. Le place foarte mult aici. O dată la trei luni sunt aici.

Sunteţi tentat şi v-aţi dori să vă întoarceţi la FCSB?

– Nu am niciun regret, nici cu Gigi, nici cu Meme şi sunt deschis la orice.

57 de ani are Thomas Neubert

3 perioade a fost Thomas Neubert la FCSB (2012-2014, 2015-2016, 2020-2026)