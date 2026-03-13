Thomas Neubert, prima reacție după plecarea de la FCSB! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu preparatorul fizic

Thomas Neubert, preparatorul fizic care în ultimii ani i-a pregătit pe jucătorii de la FCSB, s-a despărțit de campioana României după numirea lui Mirel Rădoi pe banca tehnică a echipei din Capitală. Germanul a explicat motivul pentru care a plecat de la club și a dorit să facă câteva precizări după declarațiile lui Gigi Becali.

De ce a plecat, de fapt, Thomas Neubert de la FCSB

Omul de afaceri a explicat că în ultimii ani s-ar fi întâmplat ca Thomas Neubert să rateze unele ședințe de pregătire de la FCSB, întrucât ar fi fost prins cu alte chestiuni la clinica privată pe care germanul o are în Capitală. Mihai Pintilii, fostul secund de la FCSB, ar fi fost cel care i-ar fi povestit lui Gigi Becali despre aceste situații.

Antrenorul a venit la campioana României cu oamenii săi, iar neamțul pur și simplu nu a mai avut loc în echipă. Thomas Neubert a plecat astfel de la FCSB după o perioadă lungă în care i-a pregătit pe jucătorii campioanei României.

Prima reacție a lui Thomas Neubert după ce a plecat de la FCSB

, Thomas Neubert a oferit câteva declarații. Germanul a precizat că doar de două ori s-a întâmplat să rateze ședințe de pregătire și a dat de înțeles că plecarea sa a fost una normală, în contextul în care Mirel Rădoi avea deja un preparator fizic în staff.

„(n.r.: De ce ai plecat de la FCSB?) Eu clarific acum niște situații. Am plecat din cauza faptului că a venit un antrenor nou, asta e absolut normal. A venit Mirel, am vorbit puțin cu el, le urez multă baftă și succes în continuare. El mi-a zis că a venit cu staff-ul lui și asta e normal și am plecat. (n.r.: Legat de declarațiile patronului) Ăsta e al doilea lucru pe care îl clarific. Gigi a zis că a fost o situație în care m-am comportat neprofesionist, că nu am fost la antrenamente. Nu este adevărat. Eu am lipsit de două ori în doi ani de la antrenament și atunci era antrenament de refacere. Am fost la clinica medicală, dar doar în timpul a două antrenamente. În rest, am fost tot timpul acolo.

(n.r.: Ce s-a întâmplat la echipă în ultima perioadă?) Dacă aș ști asta… Nu știu. 100% Elias a lucrat foarte bine, 10-12-15-16 ore pe zi, 24 de ore pe zi. Și a făcut asta în ultimii trei ani. Au fost doi ani cu succes”, a explicat Thomas Neubert pentru