Thomas Neubert se pregăteşte de revenirea la FCSB: „A rămas în inima mea, vin să ajut”

Thomas Neubert a oferit prima reacție după ce Gigi Becali a anunțat că va reveni la FCSB.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Preparatorul fizic neamț a mărturisit că a fost surprins de faptul că a fost contactat, mai ales în plină pandemie.

Thomas Neubert a dezvăluit și cum au decurs negocierile dintre el și Gigi Becali pentru revenirea sa la vicecampioana României.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Prima reacție a lui Thomas Neubert în privința revenirii sale la FCSB

Thomas Neubert a confirmat negocierile purtate cu Gigi Becali și a dezvăluit mai multe detalii din discuțiile pe care le-a avut cu patronul FCSB-ului.

„Am fost foarte surprins că am fost contactat de ei. Nu mă aşteptam, dar am fost foarte fericit, pentru că FCSB a rămas în inima mea. Am fost surprins, dar şi fericit.

ADVERTISEMENT

Pentru că i-am urmărit în ultimii ani şi am văzut toate problemele pe care le au. Le-am spus clar de la început că mai am un an de contract şi că trebuie să vorbesc întâi cu Laurenţiu, să văd care este părerea lui, să vorbesc la club”, a spus Thomas Neubert pentru antenasport.ro.

„Nu am vorbit cu FCSB până nu am vorbit cu Laurențiu Reghecampf”

„Nu am mai vorbit cu cei de la FCSB până nu am vorbit cu Laurenţiu şi cu cei de la club. Ştiu că Laurenţiu era în România şi a vorbit cu Becali.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

M-a întrebat: Vrei să te duci la FCSB, să-i ajuţi? Mi-a explicat care e situaţia. Eu i-am răspuns că nu vreau să-l supăr, iar dacă el este de acord, eu sunt dispus să vin să ajut. Aşa au decurs negocierile”, a continuat Thomas Neubert.

„Le sunt recunoscător lui MM, lui Gigi, pentru că s-au gândit la mine. Îi mulţumesc lui Reghe, Anei, pentru că mi-au zis: poţi să te duci acolo să ajuţi FCSB. A fost un mod frumos de a-mi spune: apreciem munca ta, dar poţi de asemenea să te duci la Gigi să-l ajuţi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Totul este clar. Am reziliat contractul. Nu ne-am certat, totul este bine. Am trăit experienţe minunate alături de Laurenţiu. Ne-am respectat foarte mult, nu suntem supăraţi”, a mai spus preparatorul fizic.

„Vin să ajut FCSB!”

Thomas Neubert a continuat și a dezvăluit că mai sunt lucruri de rezolvat, dar nu își face griji în privința acestor lucruri:„Am zis, ok, să încheiem aici şi să pot merge să-l ajut pe Gigi. Mai sunt câteva lucruri de rezolvat.

ADVERTISEMENT

Voi rezolva totul în următoarele 24 de ore. Contractul e semnat de club, totul este clar”.

„Voi veni în zilele următoare în România. Mă voi întâlni cu oamenii de la club să discutăm detaliile contractului. Nu am semnat încă nimic. Nu ştiu pe câţi ani va fi contractul. Vin să ajut FCSB”, a mai spus Neubert.