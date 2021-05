Thomas Tuchel se ține de glume după ce a dus-o pe Chelsea în finala UCL: ”Nu e aceeași echipă”

Antrenorul Thomas Tuchel a oferit prima reacție după ce a dus-o pe Chelsea în finala UCL și a declarat că este mândru de jucătorii săi pentru performanța realizată.

Chelsea este probabil cea mai puțin așteptată finalistă, londonezii trecând într-un mod entuziasmant de multipla campioană Real Madrid.

În finala Champions League, Chelsea va întâlni Manchester City, aceasta fiind a treia întâlnire din istorie între două echipe din Anglia în ultimul act.

Thomas Tuchel, mândru de jucătorii de la Chelsea după calificarea în finala UCL

”Am meritat să câștigăm. Prima repriză a fost dificilă pentru că Real Madrid a avut multă posesie și ne-au făcut să suferim, dar noi am fost periculoși pe contraatac. În a doua repriză am reușit o performanță fantastică.

Puteam să dăm gol mai repede, dar acum nu e timp de critici. Real Madrid e mereu o echipă periculoasă, poate întoarce orcând un meci. E o performanță foarte mare”, a declarat Thomas Tuchel după ce a calificat-o pe Chelsea în finala Champions League.

Întrebat dacă faptul că a ajuns pentru al doilea an consecutiv în finala Champions League arată talentul său de antrenor, Tuchel a răspuns râzând: ”Sau nu, pentru că nu este același club. Sunt foarte, foarte fericit că am realizat acest lucru. Sunt foarte recunoscător că am ocazia să-mi trăiesc viața în fotbal. Pentru a avea această pasiune ca profesie, sunt mai mult decât recunoscător și pentru a o face la acest nivel, pentru a antrena o echipă ca aceasta și pentru a ajunge în finală pentru a doua oară, sunt foarte recunoscător”.

Mount nemulțumit că Chelsea a ratat multe ocazii

Mijlocașul Mason Mount se așteaptă la o finală de vis cu Manchester City: ”Probabil că ar fi trebuit să marcăm cinci goluri. Ar fi trebuit eu să dau unul cu 20 de minute înainte de a înscrie. Faptul că am căutat cu insistență al doilea gol arată cât de mult ne-am dorit să ajungem în finală.

Urmează ultimul meci și sper să-l câștigăm. Nu am câștigat nimic încă, dar sperăm să o facem. Va fi o finală uimitoare. Nu pot să exprim în cuvinte ce simt. Este o performanță minunată după un joc extrem de greu”.

Azpilicueta așteaptă un altfel de meci cu Manchester City

Căpitanul Cesar Azpilicueta recunoaște că în prima repriză Chelsea a fost salvată de portarul Edouard Mendy: ”Este o perdormanță uriașă. Am fi putut marca mai multe goluri, dar scopul nostru principal a fost să nu primim gol împotriva unei echipe care are multe opțiuni ofensive.

În prima repriză Mendy ne-a scos în câteva situații, dar în partea a doua am fost mai buni, am avut o mulțime de ocazii. A trebuit să suferim, dar am luptat cu toate puterile. Mai avem un pas și mergem la Istanbul să câștigăm.

Avem o echipă fantastică, toată lumea trage tare la antrenamente, luptă pentru fiecare minge și avem o atmosferă incredibilă. Am jucat de multe ori cu Manchester City, dar acum este o finală de Champions League. Va trebui să muncim mult, dar suntem pregătiți”.