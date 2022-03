Reacția lui Thomas Tuchel după vânzarea lui Chelsea. Ce a spus antrenorul despre gestul lui Roman Abramovich

Roman Abramovich, patronul rus al lui Chelsea, a anunțat că vrea să vândă clubul din Londra pentru 2,3 miliarde de lire sterline, iar antrenorul german Thomas Tuchel a avut o reacție după meciul câștigat cu 3-2 în fața lui Luton Town în optimile Cupei Angliei.

Thomas Tuchel afirmcă că toate deciziile luate de Roman Abramovich sunt corecte

Chelsea Londra a învins Luton Town, în deplasare, în optimile Cupei Angliei, iar după meci antrenorul german al oaspeților a avut o reacție vizavi de anunțul lui Roman Abramovich că vrea să cândă clubul.

„Abia am aflat această informație, cu foarte puțin timp înainte de a începe meciul”, a declarat Tuchel pentru BBC, conmform .

„Am auzit zvonurile toată ziua, am văzut știri despre acest subiect la televizor, am mâncat împreună cu toți jucătorii și am vorbit despre asta… Este o veste foarte importantă.

Cred că fiecare decizie pe care o ia este cea corectă, este alegerea sa, este clubul lui. Nu eu sunt cel care trebuie să comenteze. Sper ca, pe termen scurt, echipa să nu fie afectată prea mult, poate chiar nu se schimbe nimic”, a mai spus antrenorul german.

„Acum încercăm să ne detașăm de toate zvonurile care apar în jurul nostru și să ne concentrăm la meciuri, am arătat cu Luton Town că putem face acest lucru. Nu locuim pe o insulă, jucătorii au internet, unii sunt mai îngrijorați decât alții.

Nu este ușor de jucat în aceeași zi în care se fac astfel de anunțuri, dar am realizat o performanță grozavă”, a adăugat Tuchel.

Roman Abramovich a anunțat că vine Chelsea

Patronul lui Chelsea, Roman Abramovich, a anunțat, miecuri, că , iar banii obținuți vor ajunge la victimele războiului din Ucraina.

Miliardarul rus este la conducerea „albaștrilor” din anul 2003, dar este gata să renunțe la echipă, pentru ca suma încasată să ajungă în conturile unei fundații care să ajute „toate victimele războiului din Ucraina”.

Într-un comunicat postat de campioana Europei, Roman Abramovich a făcut următoarele precizări: „Întotdeauna am luat decizii având în vedere interesul clubului.

În situația actuală, am luat decizia de a vinde clubul, deoarece consider că acest lucru este în interesul clubului, al fanilor, al angajaților, precum și al sponsorilor și partenerilor clubului”.

Tot miercuri, Hansjorg Wyss, un miliardar elvețian, a precizat că Abramovich , clubul englez Chelsea și alte trei grupări pe care le deține, contra sumei de 2,4 miliarde de euro.