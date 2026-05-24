Thomas Tuchel, criticat dur de fostul star de la Manchester City după ce a anunțat lotul Angliei pentru CM 2026: „O lipsă totală de respect”

Vineri, 22 mai, , iar printre aceștia nu se regăsesc patru nume extrem de importante. Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer, Phil Foden și Harry Maguire au fost lăsați acasă de selecționer, lucru ce a stârnit un val puternic de critici la adresa sa. Printre cei mai puternici contestatari ai lui Tuchel a fost Kyle Walker, fostul jucător de la Manchester City.

Thomas Tuchel, criticat dur de Kyle Walker după ce a anunțat lotul Angliei pentru Cupa Mondială!

Actualul fundaș dreapta în vârstă de 35 de ani al celor de la Burnley, echipă care va juca în Championship începând din stagiunea următoare, s-a arătat extrem de surprins și, totodată, nemulțumit de deciziile luate de Tuchel. Principalul motiv care l-a făcut pe Walker să explodeze a fost reprezentat de absența din lotul final a lui Trent Alexander-Arnold, fotbalistul lui . Potrivit celor de la AS, englezul a contestat vehement selecția făcută de tehnicianul german.

„Mi se pare o nebunie. Sunt mulți jucători care, din punctul meu de vedere, ar fi trebuit să fie prezenți la Cupa Mondială. Dar cel mai șocat am fost când am văzut că Trent nu a fost convocat. Este o nedreptate dacă mă întrebați pe mine. Tot timpul lumea vorbește despre greșelile pe care le face, dar cred că cei care îl critică nu își dau seama sau nu realizează și câte lucruri bune face pe teren. La ora actuală, el este unul dintre cei mai buni jucători din lume în ceea ce privește pasele, centrările și calitatea generală a jocului. În plus, joacă titular la Real Madrid. Să nu-l vezi pe lista finală mi se pare o lipsă totală de respect”, a declarat Walker, citat de AS.

Cei 26 de jucători convocați de Thomas Tuchel pentru Campionatul Mondial

Anglia va debuta la Cupa Mondială pe 17 iunie, împotriva Croației, un meci din grupa L, de unde mai fac parte primele reprezentative din Ghana și Panama. Până atunci însă, selecționata „Three Lions” va mai dispută două partide de pregătire, adversarele fiind Nouă Zeelandă (6 iunie), respectiv Costa Rica (10 iunie).

Lotul de 26 de jucători convocați de Thomas Tuchel pentru Cupa Mondială:

Portari : Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City);

Fundași : Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle United), Nico O’Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City);

Mijlocași : Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa);

Atacanți: Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Munchen), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa).

Cei mai importanți fotbaliști lăsați acasă de selecționer: Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Cole Palmer (Chelsea), Phil Foden (Manchester City), Harry Maguire (Manchester United), Adam Wharton (Crystal Palace), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest).