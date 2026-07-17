Declarații explozive! Neamțul Thomas Tuchel a făcut praf fotbalul englez după eliminarea de la CM 2026: „N-au așa ceva în ADN”

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Thomas Tuchel (52 de ani) a devenit „inamicul public numărul 1” în Anglia după înfrângerea cu Argentina din semifinalele Campionatului Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Antrenorului german i s-a reproșat că a făcut schimbări mult prea defensive din momentul în care naționala Albionului a preluat conducerea în acest meci, iar acest lucru le-a permis sud-americanilor să vină peste englezi și în cele din urmă să marcheze cele două goluri pe final de joc și astfel să obțină calificarea în finală.

Thomas Tuchel, declarații explozive după Anglia – Argentina

Doar că Tuchel nu este de acord cu această abordare. Ba chiar din contră, el susține că nu are ce să își reproșeze după acea desfășurare de evenimente. Neamțul consideră că s-a ajuns la acel deznodământ nu din cauza schimbărilor sale și pentru că Anglia a trecut într-un modul cu cinci fundași după marcarea golului, ci mai degrabă din cauza faptului că fotbalul englez în general nu ar avea, în viziunea sa, în „ADN” să controleze jocul printr-o posesie prelungită a mingii.

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Pe ce a dat vina Thomas Tuchel după înfrângerea Angliei cu Argentina

De asemenea, , . „În acele momente, am simțit că nicio așezare tactică nu ne-ar fi putut ajuta. Asta pentru că, în realitate, am fost prea pasivi și nu am pus suficientă agresivitate în joc. Nu i-am oprit pe jucătorii adverși care pătrundeau în careul nostru, iar modul în care am gestionat fazele a fost, de asemenea, deficitar. Nu am văzut încă datele statistice, dar cred că, imediat după golul nostru, raportul de forțe s-a schimbat complet, iar posesia mingii a scăzut drastic.

Nu am mai reușit să câștigăm duelurile, motiv pentru care ne-am retras tot mai mult spre propria poartă. Deși nu acesta fusese planul, așa s-a întâmplat. Nu am putut bloca pătrunderile jucătorilor din linia a doua – mijlocașii – prin spațiile libere, iar execuțiile adversarilor au fost de cel mai înalt nivel. Trebuie să recuperezi mingea, altfel, nu poți scăpa de presiune și nici nu poți recâștiga inițiativa.

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Cred că posesia joacă un rol crucial în astfel de momente. Poate că nu face parte din ADN-ul fotbalului englez – așa cum se întâmplă în cazul stilului spaniol sau al celui argentiniano-brazilian – să preluăm mingea și să controlăm jocul prin intermediul ei”, , iar declarațiile sale au fost catalogate drept „explozive” de către jurnaliștii englezi de la