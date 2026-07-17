Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Declarații explozive! Neamțul Thomas Tuchel a făcut praf fotbalul englez după eliminarea de la CM 2026: „N-au așa ceva în ADN”

Thomas Tuchel, în război cu toată Anglia după înfrângerea cu Argentina din semifinalele Campionatului Mondial! Pe ce a dat vina germanul după acest eșec
Gabriel-Alexandru Ioniță
17.07.2026 | 06:18
Declaratii explozive Neamtul Thomas Tuchel a facut praf fotbalul englez dupa eliminarea de la CM 2026 Nau asa ceva in ADN
ULTIMA ORĂ
Thomas Tuchel, declarații explozive după ce Anglia a fost învinsă de Argentina la Mondial. Foto: Profimedia
ADVERTISEMENT

Thomas Tuchel (52 de ani) a devenit „inamicul public numărul 1” în Anglia după înfrângerea cu Argentina din semifinalele Campionatului Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Antrenorului german i s-a reproșat că a făcut schimbări mult prea defensive din momentul în care naționala Albionului a preluat conducerea în acest meci, iar acest lucru le-a permis sud-americanilor să vină peste englezi și în cele din urmă să marcheze cele două goluri pe final de joc și astfel să obțină calificarea în finală.

Thomas Tuchel, declarații explozive după Anglia – Argentina

Doar că Tuchel nu este de acord cu această abordare. Ba chiar din contră, el susține că nu are ce să își reproșeze după acea desfășurare de evenimente. Neamțul consideră că s-a ajuns la acel deznodământ nu din cauza schimbărilor sale și pentru că Anglia a trecut într-un modul cu cinci fundași după marcarea golului, ci mai degrabă din cauza faptului că fotbalul englez în general nu ar avea, în viziunea sa, în „ADN” să controleze jocul printr-o posesie prelungită a mingii.

ADVERTISEMENT

Pe ce a dat vina Thomas Tuchel după înfrângerea Angliei cu Argentina

De asemenea, Thomas Tuchel a transmis și că ar fi tentat, chiar și în acest context tensionat, să continue totuși pe banca naționalei Angliei, o altă chestiune menită să îi „inflameze” foarte tare pe contestatarii săi„În acele momente, am simțit că nicio așezare tactică nu ne-ar fi putut ajuta. Asta pentru că, în realitate, am fost prea pasivi și nu am pus suficientă agresivitate în joc. Nu i-am oprit pe jucătorii adverși care pătrundeau în careul nostru, iar modul în care am gestionat fazele a fost, de asemenea, deficitar. Nu am văzut încă datele statistice, dar cred că, imediat după golul nostru, raportul de forțe s-a schimbat complet, iar posesia mingii a scăzut drastic.

Nu am mai reușit să câștigăm duelurile, motiv pentru care ne-am retras tot mai mult spre propria poartă. Deși nu acesta fusese planul, așa s-a întâmplat. Nu am putut bloca pătrunderile jucătorilor din linia a doua – mijlocașii – prin spațiile libere, iar execuțiile adversarilor au fost de cel mai înalt nivel. Trebuie să recuperezi mingea, altfel, nu poți scăpa de presiune și nici nu poți recâștiga inițiativa.

ADVERTISEMENT
Imagini de necrezut la Cupa Mondială: Jude Bellingham l-a pălmuit pe Valentin Barco,...
Digi24.ro
Imagini de necrezut la Cupa Mondială: Jude Bellingham l-a pălmuit pe Valentin Barco, după Anglia - Argentina 1-2

Cred că posesia joacă un rol crucial în astfel de momente. Poate că nu face parte din ADN-ul fotbalului englez – așa cum se întâmplă în cazul stilului spaniol sau al celui argentiniano-brazilian – să preluăm mingea și să controlăm jocul prin intermediul ei”, a spus Thomas Tuchel, iar declarațiile sale au fost catalogate drept „explozive” de către jurnaliștii englezi de la Sky Sports. 

ADVERTISEMENT
Scandal uriaș! Ar fi o lovitură de proporții pentru Argentina: au cerut suspendarea...
Digisport.ro
Scandal uriaș! Ar fi o lovitură de proporții pentru Argentina: au cerut suspendarea la finala Cupei Mondiale 2026
1.93 este acum cota BETANO pentru pronosticul „1 solist” la finala mică Franța - Anglia
Soția lui Lautaro Martinez, mesaj emoționant după ce Argentina s-a calificat în finala...
Fanatik
Soția lui Lautaro Martinez, mesaj emoționant după ce Argentina s-a calificat în finala Cupei Mondiale 2026. Ce a avut de zis
Cristi Balaj a dat verdictul după ce U Cluj a cerut penalty în...
Fanatik
Cristi Balaj a dat verdictul după ce U Cluj a cerut penalty în prelungiri cu Dinamo Kiev
Probleme de sănătate pentru Bergodi după U Cluj – Dinamo Kiev! Italianul nu...
Fanatik
Probleme de sănătate pentru Bergodi după U Cluj – Dinamo Kiev! Italianul nu a venit la interviu: „Fotbalul este pentru bărbați”
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Ioan Andone și-a stăpânit cu greu lacrimile! Răzvan Lucescu: 'Pe tata nu îl...
iamsport.ro
Ioan Andone și-a stăpânit cu greu lacrimile! Răzvan Lucescu: 'Pe tata nu îl mai pot suna, dar dacă aș suna pe cineva acum, ar fi nea Ando'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!