Thomas Tuchel îi scoate din minți pe fanii Angliei după înfrângerea cu Argentina: „Nu am regrete”. Ce a declarat căpitanul Harry Kane după eliminarea de la Mondial

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Thomas Tuchel (52 de ani) a făcut, printre altele, o declarație care cu siguranță că îi va înfuria pe fanii Angliei după înfrângerea cu Argentina din semifinalele Campionatului Mondial. Selecționerul german a „expediat” pe un ton destul de apăsat criticile la adresa lui și, în plus, a transmis că nu are regrete după această eliminare de la turneul final.

Ce a declarat Thomas Tuchel după Anglia – Argentina 1-2

De asemenea, a considerat că nu a fost neapărat o problemă că a efectuat doar schimbări defensive la scorul de 1-0 pentru echipa sa, chestiune care ulterior s-a întors împotriva lui. „Suntem dezamăgiți, am fost atât de aproape, dar am devenit prea pasivi după ce am marcat și le-am dat multe ocazii. Nu am putut recupera mingea și apoi au venit atât de multe centrări, ocazii și șuturi. Am fost aproape, dar nu am putut menține nivelul după ce am marcat. (n.r. Despre jucătorii introduși pe teren pe parcurs) Am făcut și schimbări ofensive în ultimele meciuri, am încercat doar să-i ajutăm pe jucători. Au avut o ocazie imediat după golul nostru și am decis să trecem la o defensivă de cinci pentru că golurile erau mult prea mari.

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Au câștigat fiecare lovitură de cap, au continuat să centreze, așa că am trecut la o defensivă de cinci pentru a reduce golurile din centru și pentru a fi puternici în duelurile aeriene. Imediat după golul nostru, fără nicio schimbare, am primit mult prea multe centrări și mult prea multe ocazii, așa că am încercat să ajustăm.

Desigur, responsabilitatea este a antrenorului și, dacă nu merge bine, este ușor să spui că a fost greșit. Bineînțeles că am vrut să marcăm al doilea gol, dar nu am avut sentimentul că schimbările ofensive ne-ar ajuta. Am rămas în 4-4-2, dar am devenit pasivi, din ce în ce mai pasivi. Nu am putut câștiga nicio minge, nu am putut păstra mingea, cred că nu a fost o problemă structurală, nu am schimbat nimic. Dar meciul s-a schimbat complet”, a declarat Thomas Tuchel , citat de

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Thomas Tuchel nu are regrete după eliminarea Angliei de la Mondial

În continuare, antrenorul german nu a dorit să comenteze prea mult criticile din prezent la adresa lui și, în plus, a subliniat că nu are de ce să aibă regrete după acest parcurs al Angliei la turneul final nord-american: „Nu este nicio problemă, pot înțelege că aceste discuții există și că există milioane de antrenori după meci care știu mai bine. (n.r. Dacă schimbările au pus o presiune suplimentară pe apărare) Poți discuta asta cu un milion de antrenori, dar eu trebuie să iau o decizie pe teren. Am analizat meciul și am făcut-o într-un anumit fel, așa că aceasta este responsabilitatea mea.

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În acest moment, fără regrete. Echipa a dat totul și am fost foarte, foarte aproape. Meritam să conducem cu 1-0. Am făcut unul dintre cele mai bune meciuri ale noastre, poate cel mai bun meci al nostru în circumstanțele date. Echipa a fost în top, nu am putut trece de această barieră, dar fără regrete.

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Cred că am văzut mentalitate pe tot parcursul meciului și un grup puternic. Am jucat meciurile așa cum au fost, am jucat împotriva unor echipe puternice, am parcurs mulți kilometri, am jucat la altitudine, am jucat în 10 oameni, am jucat în căldură și am depășit fiecare obstacol. Am fost foarte aproape astăzi. Nu este momentul să analizăm întregul turneu, pur și simplu am pierdut un meci crucial”.

Ce a spus Harry Kane după Anglia – Argentina 1-2

a apreciat că cea mai mare greșeală comisă de el și coechipierii lui în această partidă a fost că s-au retras mult prea mult după ce au reușit să deschidă scorul. „Sunt supărat pentru băieți, supărat pentru toată lumea – echipă, staff, suporteri. Am făcut un meci bun în cea mai mare parte a timpului. După ce am preluat conducerea, am părut să ne concentrăm pe păstrarea rezultatului, ceea ce, la acest nivel, nu este suficient. Suntem pur și simplu devastați, pentru că am muncit enorm să ajungem aici, iar băieții au dat totul pe teren – au pus la bătaie fiecare picătură de energie, sânge, sudoare și lacrimi. Așa că, să nu reușim la final este o lovitură cruntă.

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(n.r. Despre dificultățile apărute după ce au preluat conducerea) Am avut probleme în a pune presiune pe posesorii mingii. În special în prima repriză și la începutul celei de-a doua, am făcut un pressing bun, i-am presat sus în teren, ceea ce ne-a permis să recuperăm mingi și să controlăm jocul ceva mai bine. După golul nostru – fie că ei au mutat mai mulți oameni în atac, fie că noi nu am reușit să-i contracarăm om la om – am fost asaltați val după val. Băieții au blocat multe șuturi, dar, până la urmă, nu a fost suficient.

Băieții sunt mereu pregătiți pentru orice moment al jocului. Când am preluat conducerea, mesajul a fost să continuăm să atacăm și să mai marcăm un gol. Apoi, după ce au marcat ei cele două goluri, am încercat să găsim o soluție, dar nu am mai reușit să recăpătăm ritmul și controlul jocului”, a spus și Harry Kane (32 de ani) la finalul meciului, conform sursei citate anterior.