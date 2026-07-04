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Thomas Tuchel, îngrijorat înainte de Mexic – Anglia din optimile Campionatului Mondial 2026: „Acesta este un avantaj uriaş pe care îl vor avea!”

Optimile Campionatului Mondial 2026 le aduc față în față pe Mexic și Anglia. Thomas Tuchel, selecționerul britanicilor, a numit marele dezavantaj pe care echipa sa îl are încă din start.
Mihai Dragomir
04.07.2026 | 15:24
Thomas Tuchel ingrijorat inainte de Mexic Anglia din optimile Campionatului Mondial 2026 Acesta este un avantaj urias pe care il vor avea
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De ce se teme Thomas Tuchel înaintea meciului Mexic - Anglia din optimile CM 2026. Foto: Colaj FANATIK.
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Campionatul Mondial 2026 a ajuns în faza optimilor de finală. Mexic, una dintre cele 3 gazde ale turneului, se va duela cu Anglia. Thomas Tuchel a vorbit despre confruntarea care va avea loc  luni, 6 iulie, la ora 03:00, și nu a avut un discurs prea optimist. Care este obstacolul pe care l-a sesizat selecționerul britanicilor.

Thomas Tuchel se teme de meciul Mexic – Anglia

Anglia s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale, după ce a întors pe final soarta meciului cu RD Congo în 16-imi. Acum, în calea „Three Lions” a ieșit Mexicul, echipă aflată în formă foarte bună până acum și cu ambiții să ajungă cât mai departe la turneul pe care îl găzduiește alături de SUA și Canada. Doar că partida dintre cele două reprezintă o adevărată provocare pentru britanici. Mai exact, Thomas Tuchel s-a plâns de altitudinea stadionului Azteca, situat la 2.195 de metri deasupra nivelului mării.

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Presiunea barometrică a Pământului este mai scăzută, ceea ce face ca aerul să fie mai rarefiat, iar efortul fizic va crește exponențial, mai ales pentru jucătorii englezi, care nu sunt adaptați la asemenea condiții. „Altitudinea va fi un dezavantaj major, deoarece nu ne putem adapta fizic la ea Pur şi simplu durează prea mult. Avem doar trei zile între aceste meciuri.

Din punct de vedere fizic, nu este posibil să ne adaptăm la altitudine. Acesta este un avantaj uriaş pe care îl va avea Mexicul. S-ar putea să apară şi alte obstacole, dar suntem pregătiţi pentru asta. Este pur şi simplu ceva cu care va trebui să ne descurcăm. Şi cred că am demonstrat că avem atitudinea necesară pentru a face faţă acestei situaţii”, a spus Thomas Tuchel.

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Mexic, avantaj major în fața Angliei

Trei dintre cele patru meciuri jucate de Mexic la Campionatul Mondial 2026 s-au desfășurat chir pe Stadionul Azteca, astfel că jucătorii lui Javier Aguirre sunt deja învățați cu aerul rarefiat. Celălalt meci a fost jucat tot la mare înălțime, la Guadalajara (1.500 de metri deasupra nivelului mării).

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Anglia revine, după 40 de ani, pe stadionul Azteca. Coșmarul britanicilor

Revenirea pe stadionul Azteca mai înseamnă un aspect neplăcut pentru echipa lui Thomas Tuchel. Mai exact, partida pe această arenă le va aminti de cel mai dramatic incident din istoria fotbalului lor. Totul s-a petrecut pe 22 iunie 1986, când Argentina a învins aici Anglia cu 2-1, în sferturile Cupei Mondiale. Diego Maradona marca un gol cu mâna în poarta lui Peter Shilton, iar de atunci, în următorii 40 de ani scurși, Anglia nu a mai jucat niciodată pe stadionul Azteca.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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