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Thomas Tuchel, mesaj de pace pentru Jude Bellingham după Franța – Anglia 4-6: ”Această echipă a creat ceva foarte special”

După un meci fabulos în finala mică încheiat Franța - Anglia 4-6, Thomas Tuchel (52 de ani) a căutat să se împace cu jucătorii săi. Ce mesaj a transmis tehnicianul german.
Traian Terzian
19.07.2026 | 06:55
Thomas Tuchel mesaj de pace pentru Jude Bellingham dupa Franta Anglia 46 Aceasta echipa a creat ceva foarte special
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Cum a reacționat Thomas Tuchel (52 de ani) după Franța - Anglia 4-6. Sursă foto: Hepta
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Contrat extrem de dur de Jude Bellingham pentru afirmațiile făcute la finalul victoriei cu Norvegia, scor 2-1, din sferturile de finală, Thomas Tuchel s-a revanșat după Franța – Anglia 4-6, când a lăudat mentalitatea jucătorilor săi.

Thomas Tuchel, explicații pentru halucinantul Franța – Anglia 4-6

După ce Anglia s-a impus în partida de la Miami și a câștigat bronzul la Cupa Mondială 2026, selecționerul Thomas Tuchel a ținut să-și felicite jucătorii pentru mentalitatea care au arătat-o în duelul cu Franța, mai ales că oboseală se instalase după un sezon lung.

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”Am avut o primă repriză strălucitoare, urmată de o a doua repriză plină de peripeții. S-a putut observa diferența pe care o face o singură zi și diferența din program. Suntem extrem de obosiți și epuizați după ultimele săptămâni.

Așadar, un compliment imens și tot respectul pentru mentalitatea de care am dat dovadă. Faptul că am trecut peste toate adversitățile este absolut extraordinar. Mi-era teamă de solicitările fizice ale meciului, mai ales că știam calitatea și viteza Franței”, a declarat Tuchel, conform BBC.

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Ce nu i-a plăcut lui Tuchel la acest Mondial

Tehnicianul german, care este extrem de contestat în Anglia pentru felul cum a abordat ultima parte a semifinalei cu Argentina, s-a plâns de mai multe lucruri de la acest Mondial, însă este convins că echipa sa este una specială.

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”Ei au avut un program mult mai lejer, a fost mai puțin solicitant. Au avut o zi în plus după semifinale pentru a se reface și au avut de parcurs distanțe mult mai mici decât noi. Am jucat pe căldură, la altitudine. Eram îngrijorat din punct de vedere fizic.

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S-a văzut în repriza a doua, cu crampele și toată oboseala, dar nu mi-am făcut niciodată griji în privința mentalității. Am mai spus-o și înainte, această echipă a creat ceva foarte special și a demonstrat-o din nou”, a spus Thomas Tuchel.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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