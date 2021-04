Thomas Tuchel: ”Trebuie să trăim cu acest 1-1!” Reacțiile ”galacticilor”

Antrenorul echipei Chelsea Londra, Thomas Tuchel, s-a arătat nemulțumit cu rezultatul de egalitate din meciul cu Real Madrid, scor 1-1, din prima manșă a semifinalelor Champions League.

Englezii au deschis scorul prin Christian Pulisic, ”galacticii” reușind egalarea prin Karim Benzema. Returul se va disputa săptămâna viitoare pe Stamford Bridge.

Tuchel acuză oboseala jucătorilor

”Am început jocul foarte foarte bine, cu mult curaj și calitate. Am meritat să câștigăm prima repriză, am avut șanse. Din păcate Real a marcat dintr-o fază fixă și nu au avut altceva, nu le-am permis să aibă ocazii. A fost un scor dezamăgitor la pauză. A trebuit să rămânem calmi și să nu ne pierdem încrederea.

A doua repriză a fost foarte tactică, s-a simțit că suntem puțin obosiți, de aceea am și făcut trei schimbări într-un singur moment. Pierdeam deja prea multe mingi. Am avut doar câteva zile să ne recuperăm dintr-un alt joc dur în deplasare. Trebuie să trăim cu acest 1-1. Golul marcat a fost meritat și ar fi trebuit să mai înscriem cel puțin încă o dată.

Am câștigat mingea de multe ori, am avut atacuri bune și schimbări de joc bune. Am arătat foarte încrezători și foarte puternici și nu a fost ușor să acceptăm că am luat un gol din nimic. Asta se poate întâmpla întotdeauna, deoarece Real Madrid are jucători de mare calitate. E normal săp pierzi puțin din încredere”, a declarat Thomas Tuchel.

Fundașul lui Chelsea, Cesar Azpilicueta, crede că echipa sa putea câștiga dacă era mai atentă la ultima pasă: ”Cred că am început foarte bine în primele 20-25 de minute, am marcat și am fi putut înscrie mai mult. Ne-au egalat dintr-o fază fixă. Este doar prima repriză, am știut că împotriva lui Real Madrid va fi greu.

Am început cu curaj, a trebuit să performăm la cel mai bun nivel. Semifinala Ligii Campionilor cere să jucăm cât mai bine. Am greșit mult la ultima pasă, am fi putut alege opțiuni mai bune. Cred că per total am făcut un joc bun”.

Zidane răsuflă ușurat

”Prima repriză a fost dificilă, dar am fost mai buni în a doua, adevărul este că și ei au început în forță, sunt buni și sunt rapizi, dar cred că este un rezultat corect.

Am vrut să împingem jocul sus, dar când nu merge bine este foarte greu. Am suferit până am marcat, dar de atunci am fost mai buni și în a doua repriză am jucat mult mai bine, am avut mai mult control. Suntem în viață și suntem mulțumiți de ceea ce am făcut în general

Am vrut să avem un ritm mai bun, să stăm mai mult în terenul adversarului, dar există un rival și ei sunt buni, foarte competitivi. Până la urmă este o semifinală de Champions League. A fost un joc foarte competitiv”, a precizat tehnicianul francez.

”Galacticii” par mulțumiți cu remiza

”Știam că va fi greu, dar mai există un meci. Știm ce avem de făcut, returul va fi cu totul altfel. Nu putem să alegem ritmul jocului, trebuie să ne adaptăm la ceea ce există. Suntem bine și suntem calmi.

Echipa are peste 25 de jucători, lucrăm din greu în fiecare zi, sunt fericit că Karim a înscris, dar mai presus de toate că am ieșit cu capul sus. Ne vom odihni puțin, dar cu siguranță se vor schimba multe la retur. Muncim din greu, facem lucrurile așa cum credem că e mai bine pentru Real Madrid și vom lupta până la final”, a spus Marcelo.

”Putea fi mai bine și mai rău! Vom merge la Londra în căutarea victoriei. Merg doar pas cu pas, bineînțeles că vreau să joc, vreau să fiu pe teren. Am jucat un pic mai mult astăzi decât înainte, avem jocuri înainte de sfârșitul sezonului și vreau să fiu pregătit.

Mă bucur să joc din nou. Este întotdeauna bine să joc împotriva prietenilor. Acum sunt jucător la Real Madrid, așa că vreau doar să câștig. Antrenorul decide cine joacă și ce formulă folosim. Știm să jucăm cu trei pe linia de fund, dar putem juca și cu patru”, a afirmat și Eden Hazard.