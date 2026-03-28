Moment controversat în super-amicalul dintre Anglia și Uruguay! Jucătorul a primit două cartonașe galbene, dar a scăpat de eliminare. Thomas Tuchel: „N-am mai văzut așa ceva în viața mea”. Video

Episod fără precedent în partida dintre Anglia și Uruguay! Unul dintre fotbaliștii sudamericani a încasat două cartonașe galbene, dar nu a fost eliminat. Vezi cum a fost posibil un asemenea lucru.
Dragos Petrescu
28.03.2026 | 19:06
Manuel Ugarte a primit două cartonașe galbene, dar a scăpat de eliminare (Anglia - Uruguay 1-1) // FOTO: colaj Fanatik
Anglia și Uruguay au remizat pe Wembley, scor 1-1, în cel mai tare amical disputat sâmbătă seară, Ben White fiind înger și demon pentru selecționata „Three Lions”. Fundașul lui Arsenal a deschis scorul pentru echipa lui Thomas Tuchel în minutul 81, dar tot el a comis și penalty-ul din care Fede Valverde avea să restabilească egalitatea în prelungirile partidei. Cu toate acestea, prima pagină a ziarelor internaționale le-a aparținut lui Manuel Ugarte, fotbalistul uruguayan de la Manchester United, și Sven Jablonski, arbitrul german care a fost la centru.

Moment controversat în Anglia – Uruguay 1-1! Manuel Ugarte a încasat două cartonașe galbene, dar a scăpat de eliminare

Faza care a făcut înconjurul planetei s-a petrecut imediat după ce Ben White a deblocat tabela. Manuel Ugarte, care fusese deja avertizat pentru un fault pe care l-a comis în timpul meciului, a protestat vehement la adresa centralului Jablonski, după ce acesta a validat golul englezilor. Ulterior, arbitrul german i-a arătat al doilea cartonaș galben fotbalistului lui Manchester United, însă asta a fost tot, nici vorba de eliminare. Bineînțeles că gazdele s-au aprins imediat, moment în care a intervenit al patrulea arbitru, care a susținut că cel de-al doilea cartonaș galben încasat de Ugarte a fost „revocat”.

Imediat după acest episod, Marcelo Bielsa a acționat și l-a înlocuit pe Ugarte. Chiar și așa, confuzia s-a accentuat și mai tare după terminarea partidei, în urma anunțului venit din partea arbitrilor și a oficialilor din camera VAR. Aceștia au precizat faptul că primul cartonaș galben acordat de Jablonski nu l-a avut ca destinatar pe Ugarte, ci pe co-echipierul său, Jose Maria Gimenez, stoperul lui Atletico Madrid, deși camerele de filmat au surprins foarte clar momentul în care mijlocașul lui United încasează ambele avertismente.

Thomas Tuchel, uluit de prestația centralului Sven Jablonski

Bineînțeles că la conferința de presă care a avut loc la finalul meciului, selecționerul Angliei nu a scăpat de întrebările jurnaliștilor, iar acest episod controversat a reprezentat subiectul care a deschis evenimentul, mai ales că Sven Jablonski este un co-național al lui Tuchel. Tehnicianul în vârstă de 52 de ani nu a dorit însă să insiste pe acest topic, fiind extrem de tranșant în ceea ce-l priveste pe central: „Nu vreau să comentez nimic despre arbitraj. Nu doresc să mă întâlnesc cu el (n.r – cu Jablonski), nu vreau să-l văd. Eu n-am mai pomenit așa ceva în viața mea”.

Totuși, Jablonski a fost criticat și pentru alte hotărâri pe care le-a luat de-a lungul partidei, nu doar pentru această decizie care l-a avut în prim-plan pe Ugarte. Spre exemplu, Harry Maguire a acuzat că Ronald Araujo ar fi trebuit eliminat pentru intrarea dură pe care a comis-o asupra lui Phil Foden, în urma căreia jucătorul lui Manchester City a părăsit terenul accidentat. De asemenea, englezii sunt de părere că și penalty-ul dictat uruguayenilor pe final de meci a fost unul extrem de ușor acordat.

Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
