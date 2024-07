Thommy Schiavo, actorul din Written in the Stars, a murit la 39 de ani. A suferit un accident banal

Thommy Schiavo, din Written in the Stars, a murit la 39 de ani. A suferit un accident banal la scurtă vreme după ce petrecuse cu prietenii, la un local, aflat destul de aproape de locuința în care stătea.

Thommy Schiavo, starul din producția Written in the Stars, la 39 de ani. A fost victima unui incident neașteptat. Accidentul s-a produs în cursul zilei de sâmbătă, 20 iulie 2024, după o ieșire cu amicii.

Regretatul actor a murit după ce s-a dezechilibrat și a căzut de la balconul clădirii în care locuia în Cuiabá. Mai exact, acesta s-a prăbușit de la etajul al doilea al imobilului în care stătea de foarte multă vreme. A căzut de la o înălțime de cel puțin 4 metri.

Potrivit Poliției Civile, cadrele medicale care au sosit la fața locului nu au mai putut face nimic pentru el. Doctorii au fost nevoiți să constate decesul actorului care este cunoscut pentru rolul lui Zoinho din remake-ul telenovelei Pantanal (2022).

Regretatul artist a fost deja condus pe ultimul drum. Priveghiul și funeraliile lui Thommy Schiavo au avut loc în după-amiaza zilei de duminică, 21 iulie 2024. Acestea s-au desfășurat în interiorul orașului São Paulo.

„Oamenii de la Globo sunt profund șocați. Thommy era extrem de iubit aici. A cucerit pe toată lumea cu simplitatea și modestia sa. Era adorat de toți”, se menționează în comunicatul oficial transmis după moartea actorului.

Cine a fost actorul Thommy Schiavo

Pasionații de pelicule îl știu pe regretatul actor Thommy Schiavo datorită unei scene pasionale. transmite că a jucat o scenă în care s-a sărutat cu un bărbat. Mai exact, este vorba de starul Silvero Pereira.

Această scenă a sărutului dintre doi bărbați este una dintre puținele din teledramaturgia braziliană. Scena a avut loc în ultimul episod al serialului. Actorul de origine braziliană s-a remarcat extrem de ușor prin talent și carismă.

Într-un timp scurt Thommy Schiavo a devenit un nume cunoscut în lumea televiziunii din America Latină. Actorul a jucat în producții precum The Gold Hunt, Paradise City, Pure Beauty sau Written in the Stars.