”Thriller” de poveste cu 7 goluri în PSV Eindhoven – Heracles și cu Dennis Man ghinionistul serii. Ce notă a primit internaționalul român. Video

PSV Eindhoven a avut o partidă mult mai grea decât s-a așteptat cu modesta Heracles. Dennis Man nu a fost în cea mai bună zi a sa și a fost înlocuit de antrenorul Peter Bosz după o oră de joc.
Liderul din Eredivisie a primit vizita formației Heracles, în etapa a 16-a, iar Dennis Man s-a aflat pe teren timp de 61 de minute. A ieșit un meci de povestit nepoților în care PSV a fost tot timpul la cârma jocului, dar s-a văzut nevoită să se întrebuințeze la maxim pentru a lua toate cele 3 puncte.
Gazdele au început în forță întâlnirea de pe Philips Stadion și au marcat din două lovituri de la 11 metri prin Ricardo Pepi (20) și Ismael Saibari (32). Oaspeții au reintrat în joc tot dintr-un penalty transformat de Jizz Hornkamp (45+6) și au egalat prin Luka Kulenovic (60).
PSV a revenit în avantaj prin Joey Veerman (70), dar Jizz Hornkamp a mai punctat odată (73) și a ”incendiat” finalul jocului. Gazdele s-au aruncat din nou în atac și au fost răsplătite cu golul reușit de Guus Til (81).
Internaționalul român, autor a 4 goluri și 5 pase decisive în acest sezon, a început jocul ca titular în banda dreaptă a atacului și a avut două ocazii de a marca. Prima dată, în minutul 27, lovitura sa de cap a trecut puțin pe lângă poartă apărată de Timo Jansink.
În startul reprizei secunde, Dennis Man a pornit într-o cursă superbă de la mijlocul terenului, a trecut în viteză de un adversar, a pătruns în careu, și-a făcut mingea pentru un șut cu stângul, dar mingea a lovit bara transversală.
În minutul 61, antrenorul Peter Bosz a decis să-l înlocuiască pe Dennis Man cu Ivan Perisic. Jucătorul român a avut o prestație modestă, la fel ca și în înfrângerea cu Atletico Madrid din Champions League, și a primit nota 6.5 pe Sofascore.
Mai slabi decât el de la PSV Eindhoven au fost considerați marocanul Couhaib Driouech (5.4), intrat în startul reprizei secunde, și fundașul central din Curacao, Armando Obispo (6.0).
În urma acestui succes conturat extrem de greu, PSV Eindhoven și-a mărit la 9 puncte avansul față de principala urmăritoare, Feyenoord Rotterdam, și a luat o opțiune serioasă pentru câștigarea titlului.