THW Kiel – Dinamo, Live stream ora 19:45 în returul play-off-ului din Liga Campionilor la handbal masculin. Reprezentația de adio a „dulăilor” în Europa

Meciul THW Kiel – Dinamo are loc miercuri, 29 martie, cu începere de la ora 19:45, în cadrul returului play-off-ului pentru calificarea în sferturile de finală ale Ligii Campionilor la handbal masculin. Va fi reprezentația de adio a „dulăilor” lui Xavier Pascual în Europa, după ce

Unde se joacă meciul THW Kiel – Dinamo, în returul play-off-ului din Liga Campionilor la handbal masculin

Întâlnirea THW Kiel – Dinamo se dispută miercuri, 29 martie, de la ora 19:45, în „Wunderino Arena” din orașul german, denumire pe care a căpătat-o în 2020 după ce a fost înlocuit sponsorul din perioada 2008-2020, Sparkassen. Capacitatea sălii este de 10.300 de locuri pentru meciurile de handbal și de 13.500 pentru concerte.

Kiel este una dintre echipele cu cei mai mulți suporteri din handbalul german, e drept echipa oferindu-le de-a lungul anilor foarte multe satisfacții, atât pe plan intern cât și la nivel de Europa. La meciurile de acasă asistă cam de fiecare dată cel puțin 5.000 de spectatori, care crează o atmosferă electrizantă, fiind foarte vocali.

Cine transmite la TV partida THW Kiel – Dinamo

Partida THW Kiel – Dinamo se joacă miercuri, 29 martie, de la ora 19:45, în „Wunderino Arena” din Kiel, în returul play-off-ului Ligii Campionilor la handbal masculin. Ea va fi televizată de posturile Digi Sport 3, Orange Sport 3 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

a recunoscut la finalul partidei tur că la acest moment Dinamo nu putea mai mai mult în fața unui adversar de asemenea calibru, care are mari șanse să intre în Final Four, deși în sferturi va da peste alt gigant, PSG. Tehnicianul iberic are contract cu Dinamo până în 2026 și și-a propus ca până la finalul acestei perioade să ajungă cel puțin o dată în Final Four.

Cine este THW Kiel, adversara lui Dinamo în play-off-ul Ligii Campionilor la handbal masculin

THW Kiel este cea mai titrată echipă din handbalul german și una dintre cele mai puternice din lume, având o vitrinâ plină de trofee interne și europene. Clubul e înființat în 1904 dar istoria sa începe din 1923, de atunci și până acum devenind de 22 de ori campioana Germaniei! Mai are în palmares 12 Cupe și 12 Supercupe ale Germaniei, 4 Ligi ale Campionilor și patru finale pierdute și patru succese în EHF Cup.

Antrenorul echipei este cehul Filip Jicha, 40 de ani. Lotul lui THW este plin de nume mari ale handbalului european, unele aflate la ultimul an de contract, cum sunt sau interul norvegian Sander Sagosen. Alte nume de top sunt căpitanul echipei, croatul Domagoj Duvnjak, suedezii Eric Johansson și Karl Wallinius, austriacul Nikola Bylik sau slovenul Miha Zarabec.

Cote la pariuri la jocul THW Kiel – Dinamo

Cum era de așteptat, după măcelul din tur, de la București, cota la victorie pentru echipa germană este de numai 1,15, în timp ce o performanță deosebită din partea lui Dinamo ar fi răsplătită de bookmakeri cu o cotă de 9,50. Foarte bună este cota de 1,75 pentru opțiunea peste 62,5 goluri. Și succesul la handicap de peste 4,5 goluri pentru germani are cotă 1,55.

Istoricul meciurilor directe se reduce la partida tur, jucată cu sala plină, în Polivalenta bucureșteană. din partea echipei germane, partida încheindu-se cu un rezultat la care nici antrenorul oaspeților, cehul Filip Jicha, nu se aștepta. Celor de la Kiel le-a intrat aproape totul, Dinamo a ratat mult.