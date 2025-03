„Ți-a plăcut golul lui Lamine Yamal?”. Alex Mitriță nu a stat pe gânduri: „A fost mai frumos al meu”

Derby-ul Universitatea Craiova – U Cluj a fost prefațat de Mirel Rădoi și Alex Mitriță, omul cheie din jocul „juveților”. Internaționalul român a comentat cea mai controversată fază din Atletico – Real Madrid și a dezvăluit ce favorită are în Champions League.

Golul lui Lamine Yamal nu l-a dat pe spate pe Alex Mitriță: „A fost mai frumos al meu”

Alexandru Mitriță vrea să debuteze în play-off cu o victorie în fața celor de la U Cluj, care vin în Cetatea Băniei pentru revanșă. „Piticul atomic” și-a pus în gând să revină cu oltenii pe primul loc din clasament.

„Piticul atomic” a vorbit la conferința de presă organizată de Universitatea Craiova și despre . Alexandru Mitriță a comentat și golul lui Lamine Yamal cu Benfica.

„Suntem într-un moment bun, nu mai putem să spunem că nu mai avem atitudine. Sunt o echipă bună, pot să conducă 20 de meciuri și în următoarele 10 meciuri să nu mai câștige. Nu cred că e important cine e pe primul loc, pentru că sunt puține puncte între echipe.

Important e cine câștigă primul meci, după bătălia se va da sus. Nu am fost colegi la U Cluj, nu am jucat cu ei, dar îi aștept. Și Rapid se apropie cu o victorie de primul loc, la fel și Dinamo. Am văzut meciul Atletico – Real, nu mi s-a întâmplat să alunec așa.

Am văzut că a atins mingea, dar nu stau să fac analiza. (n.r. – Ai o favorită în Champions League?) Barcelona. (n.r. – Ți-a plăcut golul lui Lamine Yamal?) A fost mai frumos al meu, cel cu Poli Iași”, a declarat Alex Mitriță.

Alexandru Mitriță, sincer înainte de Universitatea Craiova – U Cluj: „Aveam nevoie de acest duș rece. Va fi un play-off bun pentru noi”

Alexandru Mitriță a dezvăluit cum s-au simțit colegii lui după eșecul din derby-ul cu . Mijlocașul Universității Craiova s-a arătat optimist înaintea primei etape din play-off.

„Nu o să fie un meci ușor. Venim după un duș rece, dar cred că aveam nevoie de acest duș rece. Nu a fost un capăt de țară. Am fost dezamăgiți după meci, dar am revenit cu picioarele pe pământ. Ne așteaptă un play-off foarte tare.

Am mare încredere în tot ce am pregătit la antrenament, am mare încredere în băieți și cu siguranță va fi un play-off foarte bun pentru noi. A fost o săptămână bună, ne-am pregătit foarte bine. Băieții sunt conștienți că ne așteaptă un nou campionat și că avem nevoie de victorie”, a mai spus internaționalul.