Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Ţi-a urat la mulţi ani şi Anamaria Prodan?!” Răspunsul lui Reghe după ce a ajuns la borna 50

Laurenţiu Reghecampf a dezvăluit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA dacă a primit un mesaj din partea fostei soții, Anamaria Prodan, cu ocazia împlinirii vârstei de 50 de ani.
Bogdan Mariș
22.09.2025 | 17:27
Tia urat la multi ani si Anamaria Prodan Raspunsul lui Reghe dupa ce a ajuns la borna 50
EXCLUSIV FANATIK
“Ţi-a urat la mulţi ani şi Anamaria Prodan?!” Răspunsul lui Reghe după ce a ajuns la borna 50. FOTO: colaj Fanatik

Laurențiu Reghecampf a împlinit 50 de ani pe 19 septembrie. Tehnicianul român, care antrenează în acest moment formația Al Hilal Club din Sudan, a dezvăluit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA dacă a primit un mesaj din partea fostei soții, Anamaria Prodan, cu ocazia zilei sale de naștere.

„Ţi-a urat la mulţi ani şi Anamaria Prodan?”. Răspunsul lui Laurențiu Reghecampf

Echipa lui Laurențiu Reghecampf, Al Hilal Omdurman, a jucat duminică pe terenul celor de la Jamus, formație din Sudanul de Sud, în primul tur preliminar al CAF Champions League. Duelul din prima manșă s-a încheiat la egalitate, 0-0, iar calificarea se va decide în retur. Aflat în aeroporul din Nairobi, capitala Kenyei, tehnicianul român a intrat în direct la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Întrebat de moderatorul Cristi Coste despre mesajele primite cu ocazia zilei de naștere, tehnicianul a afirmat că a fost felicitat de multe persoane, însă printre acestea nu s-a numărat și fosta sa soție, Anamaria Prodan. „E o zi normală din viața noastră, ca oricare altă zi, numai că a fost ziua de naștere de 50 de ani, undeva la jumătate din drumul meu.

A fost totul ok, am primit foarte multe mesaje, dar normale. (n.r. ți-a urat ‘La mulți ani’ și Anamaria?) N-avem legătură și nici nu aș vrea să glumesc pe seama asta, pentru că nu este cazul”, a declarat tehnicianul. Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan se află într-un conflict de lungă durată, ultimul „episod” derulându-se în vara acestui an.

Laurențiu Reghecampf a ratat primul trofeu la noua echipă

Prima competiție în care a fost implicat Laurențiu Reghecampf la cârma noii sale echipe, Al Hilal Omdurman, a fost cupa CECAFA Kagame, unde gruparea pregătită de tehnicianul român a ajuns până în finală, fiind învinsă la limită, scor 2-1, de Singida Black Stars, grupare din Tanzania.

„Acest turneu a fost pentru mine doar ca să îmi cunosc echipa. Am avut doar jucătorii care nu prea au jucat, cei importanți fiind la echipele naționale. I-am folosit în ultima partidă, dar nu am avut timp să lucrăm ca să punem în practică ceea ce ne dorim să facem”, afirma tehnicianul român pe 19 septembrie.

Laurențiu Reghecampf, AVERTISMENT DUR pentru FCSB. SEMNAL DE ALARMĂ în lupta pentru play-off

