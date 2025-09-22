„Ţi-a urat la mulţi ani şi Anamaria Prodan?!” Răspunsul lui Reghe după ce a ajuns la borna 50

. Tehnicianul român, care antrenează în acest moment formația Al Hilal Club din Sudan, a dezvăluit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA dacă a primit un mesaj din partea fostei soții, Anamaria Prodan, cu ocazia zilei sale de naștere.

„Ţi-a urat la mulţi ani şi Anamaria Prodan?”. Răspunsul lui Laurențiu Reghecampf

Echipa lui Laurențiu Reghecampf, Al Hilal Omdurman, a jucat duminică pe terenul celor de la Jamus, formație din Sudanul de Sud, în primul tur preliminar al CAF Champions League. Duelul din prima manșă s-a încheiat la egalitate, 0-0, iar calificarea se va decide în retur. Aflat în aeroporul din Nairobi, capitala Kenyei, tehnicianul român a intrat în direct la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Întrebat de moderatorul Cristi Coste despre mesajele primite cu ocazia zilei de naștere, tehnicianul a afirmat că a fost felicitat de multe persoane, însă printre acestea nu s-a numărat și fosta sa soție, Anamaria Prodan. „E o zi normală din viața noastră, ca oricare altă zi, numai că a fost ziua de naștere de 50 de ani, undeva la jumătate din drumul meu.

A fost totul ok, am primit foarte multe mesaje, dar normale. (n.r. ți-a urat ‘La mulți ani’ și Anamaria?) N-avem legătură și nici nu aș vrea să glumesc pe seama asta, pentru că nu este cazul”, a declarat tehnicianul. Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan se află într-un conflict de lungă durată, .

Laurențiu Reghecampf a ratat primul trofeu la noua echipă

Prima competiție în care a fost implicat Laurențiu Reghecampf la cârma noii sale echipe, Al Hilal Omdurman, a fost cupa CECAFA Kagame, unde , scor 2-1, de Singida Black Stars, grupare din Tanzania.

„Acest turneu a fost pentru mine doar ca să îmi cunosc echipa. Am avut doar jucătorii care nu prea au jucat, cei importanți fiind la echipele naționale. I-am folosit în ultima partidă, dar nu am avut timp să lucrăm ca să punem în practică ceea ce ne dorim să facem”, afirma tehnicianul român pe 19 septembrie.

