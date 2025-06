„Ți-e dor de copilărie?”. Răspunsul surprinzător al lui Răzvan Lucescu în momentul când a văzut poze de colecție de când avea câțiva anișori

Răzvan Lucescu, , a fost invitatul lui Horia Ivanovici în cadrul unei Ce a spus tehnicianul când a fost întrebat de perioada copilăriei sale.

Răzvan Lucescu nu vrea să audă de trecut. Ce a spus antrenorul despre copilăria și întreaga sa viață

Răzvan Lucescu provine dintr-o familie importantă la nivelul fotbalului românesc, primind o educație aleasă și „suferind” de microbul sportului rege de la o vârstă fragedă.

ADVERTISEMENT

Întrebat în direct la emisiunea FANATIK SUPERLIGA dacă îi este dor de copilărie, tehnicianul român a oferit un răspuns surprinzător. Răzvan Lucescu nu ar mai da timpul înapoi, fiind mândru de realizările sale până în prezent și de viața pe care o trăiește acum.

„Mă simt bine la momentul acesta!”

„Nu mi-e dor de copilărie. Nu știu, probabil pentru că mă simt bine la momentul acesta, probabil pentru că deja am trecut printr-o experiență uriașă pe care mi-a oferit-o viața, cu foarte multe momente, cu începutul care a fost foarte greu, cu partea de mijloc a vieții mele în care încercam și mă luptam să… răzbesc să-mi creez un nume al meu.

ADVERTISEMENT

După aceea, noul început în cariera de antrenor și cu foarte multe dificultăți, cu foarte multe bătălii, cu o presiune uriașă pe care am avut-o în interiorul meu pentru a obține niște rezultate care să-mi dea mie posibilitatea să trăiesc mulțumit cu mine însă.

„Mi-am creat, mi-am construit un nume al meu”

Am ajuns la acest moment, întorcându-mă în spate, să zic, am realizat cumva ceea ce mi-am propus. Mi-am scos din mine această presiune pe care o aveam eu și pe care mi-o puneam eu. Sigur că mă duc duminică la meci cu determinare, cu ambiție, trăiesc cu mare intensitate fiecare rezultat. Dacă este o victorie, am… o liniște și imediat cum se termină meciul, deja începe în mintea mea pregătirea celuilalt, ceea ce nu mă lasă să mă bucur până la capăt de un rezultat pozitiv.

ADVERTISEMENT

Iar dacă este un rezultat negativ, nu-ți poți imagina cât de greu îmi este, cât de greu trăiesc, că mă doare totul, mă doare carnea, mă doare în interior, mi-e foarte mare rușine, sunt zile în care… În afară de a mă duce la antrenament nu mai ies din casă. Următoarele 2-3 zile după un rezultat negativ sunt cumplite. Deci în continuare am această ambiție, dar pe undeva am o liniște pentru că sunt mulțumit de ceea ce am obținut în această viață. Mi-am creat, mi-am construit un nume al meu Răzvan Lucescu”, a spus Răzvan Lucescu în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT