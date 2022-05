Ți-l amintești pe Marius Gavrilă? Impresarul vedetelor care o desființa pe Andreea Bălan s-a reinventat: ”Sunt DJ Conte”

Marius Gavrilă, unul dintre cei mai cunoscuți impresari și organizatori de evenimente în perioada anilor 2010-2016, a dispărut de ceva vreme de pe prima scenă a industriei muzicale românești. Acum, devenit ceva mai discret, Marius Gavrilă a decis să se reinventeze. Și, la o adică, să devină, la rândul său, artist.

Marius Gavrilă, impresarul vedetelor care a făcut-o praf pe Andreea Bălan, s-a făcut DJ și urcă pe scenă

Marius Gavrilă s-a reinventat sub numele de DJ Conte și s-a apucat să mixeze muzică dance din anii `80-`90, perioada de glorie a stilului. ”Urmăresc continuu acest fenomen și sunt plăcut surprins că tinerii din ziua de astăzi se distrează pe aceeași muzică pe care s-au distrat și părintii lor”, explică Marius Gavrilă motivele pentru care s-a apucat să mixeze acest gen de muzică.

Alegerea numelui de scenă nu este nici ea întâmplătoare, ci vine dintr-un mai vechi vis de-al impresarului și organizatorului de evenimente care a devenit DJ și care, acum opt ani, ajungea la cuțite cu Andreea Bălan și alți artiști de la noi. ”Când eram mic îmi doream să devin conte, era visul meu.

Odată cu trecerea anilor mi-am dat seama că nu voi putea avea acest titlu, dar, pentru că mie îmi place întotdeauna să fac din imposibil posibil, mi-am promis ca voi găsi o soluție pentru ca visul meu să devină realitate. Așa că astăzi sunt DJ Conte, contele muzicii anilor 80-90”, mai spune Marius Gavrilă.

Marius Gavrilă, pe scenă cu Ace of Base

Cum DJ Conte a început să meargă pe la evenimente, de curând el a fost invitat și la concertele care vor avea loc la Timișoara, peste o săptămână. Mai exact, în perioada 27-29 mai 2022, la Muzeul Satului Bănăţean, pe lângă trupa franco-braziliană Kaoma, Boney M, Magic Affair, Londonbeat, Rozalla şi Capella, la Timişoara va ajunge şi Ace of Base, alături de care DJ Conte va mixa.

Trupa suedeză condusă de Jenny Berggren a fost şi Diskoteka Festival, în 2019, tot la Timișoara, unde i-a încântat pe fani cu hit-uri precum “Happy Nation”, “All That She Wants”, “The sign” sau “Wheel of Fortune”.

”Este o onoare pentru mine să mixez alături de Ace of Base. Am muncit mult ca să ajung aici, mi-am cultivat aceasta pasiune încă din copilărie. Muzica a fost și va rămâne prima mea dragoste pentru totdeauna”, spune DJ Conte.

Marius Gavrilă, scandal uriaș cu vedetele Andreea Bălan, Alex Velea și Cătălin Crișan

În 2014, după ce Andreea Bălan s-a despărțit de Keo în momentul în care a aflat de relația artistului cu Misty, Marius Gavrilă și cântăreața au ajuns la certuri care mai de care mai serioase. Impresarul și organizatorul de evenimente o acuza, la acea vreme, pe cântăreață că este mai talentată la dans decât la muzică, iar Andreea Bălan reacționa pe măsură.

Nici pe Alex Velea nu l-a iertat, Marius Gavrilă dezvăluind, într-un interviu pentru , că acesta ar fi cel mai prefăcut artist. ”Nu-mi vine în cap decât Alex Velea. Pe scenă, un adevărat profesionist, îşi merită popularitatea. Altfel, în privat, este enervant”, spunea Marius Gavrilă pentru sursa citată.

Nici pe Cătălin Crișan nu îl cruța, Marius Gavrilă numindu-l frustrat și răsfățat. ”Cătălin doar la poker a avut succes. Deşi şi acolo a trişat, ca şi în viaţa sa. Păcat de piesele şi de vocea sa, am crescut lângă el şi muzica lui. Întotdeauna i-a manipulat pe toţi cei care l-au iubit, s-a folosit de ei. Este un frustrat şi un răsfăţat. Nu-şi va reveni niciodată. Însă nu pokerul îl va dărâma, ci femeile”, mai spunea el.

Mai mult, la acea vreme, Marius Gavrilă vorbea despre playback-ul vedetelor și susținea că este inadmisibil ca artiștii să nu ”muncească” pe scenă. ”Vin pe scenă artişti mari ce cântă două acorduri cu trupa, apoi se ocupă dj-ul lor de tot crezând că publicul e tâmpit, alienat mental. Lumea se întreabă: într-o trupă instrumentală ce rost are un dj?”, mai preciza el, în același interviu.

Marius Gavrilă, impresarul care a slăbit fabulos

În 2012, Marius Gavrilă ajunsese la 165 de kilograme, greutatea pe care o avea punându-i viața în pericol. La sugestia lui Cătălin Măruță, el s-a apucat de slăbit, și-a făcut o operație de micșorare de stomac și a ajuns să slăbească 70 de kilograme.

Cu toate acestea, pare-se, terapia șoc nu a avut efect pe termen lung, Marius Gavrilă, acum DJ Conte, având câteva kilograme vizibile în plus.