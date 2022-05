Ți-l mai amintești pe Dl. Problemă? Bogdan Tașcău, diagnostic grav primit de la medici: “De atunci, nu mă mai ating de carne”

Dl. Problemă ne povestește cum și-a cunoscut soția în anul 1995, când ea i-a luat un interviu și cum a cucerit-o câțiva ani mai târziu. Care este secretul unei căsnicii de durată și ce nu face Dl. Problemă niciodată, dar și ce încercare au avut de depășit împreună aflăm de la el.

Dl. Problemă a renunțat la carne, după ce a ajuns pe mâna medicilor: “Aveam ficatul mărit o dată și jumătate”

Bogdan Tașcău sau Dl. Problemă, așa cum îl știu cei care, în anul 2000, dansau pe melodiile lui atât de cunoscute ca “Beau, beau”, “Maria”, “Marea” sau “Vara” face dezvăluri în premieră, într-un interviu exclusiv pentru FANATIK.RO, despre viața de familie și despre problema de sănătate gravă cu care s-a confruntat.

Ne povestește despre soția si fiul său și ne dezvăluie ce planuri are anul acesta. Își aduce aminte de începuturile muzicii dance românești, despre cele mai indecente propuneri pe care le-a primit și ce s-a întâmplat, de fapt, la filmările clipului pentru piesa “Beau, beau”. Își amintește cât de greu se câștigau banii în anul 2000 și cum a adormit pe scenă în timpul unui concert. Diagnosticat cu o afecțiune gravă la ficat, Dl. Problemă a renunțat la carne și spune că astfel a reușit să învingă boala.

Bogdan Tașcău, despre soția sa: “Din 2001 este prima doamnă din viața mea”

Cum ți-ai cunoscut soția și cum ai cucerit-o?

-Am cunoscut-o când mi-a luat primul meu interviu adevărat și profesionist, și anume când am lansat “Romanian Jungle”. Prima mea casetă, primul meu interviu și prima doamnă din viața mea. Nu ne-a combinat atunci imediat, în ’95 adică. Mi-a plăcut de ea, ne-am tot tachinat, am fost prieteni o perioadă și din anul 2001 suntem împreună. De 21 de ani sunt împreună. Nu știu cum am cucerit-o, probabil cu muzica și cu felul meu de-a fi. În tot ce iubesc pun suflet. Sunt sută la sută în tot ce fac, n-am fost niciodată 50 la sută. Dacă ceva îmi place, mă bag, dacă nu, nu.

“Mă consider un copil adult”

Ce fel de tată ești? Permisiv, mână forte, face fiul tău din tine ce vrea?

-Îmi place să cred că sunt un tătic bun, așa-mi spune băiețelul meu. Sunt un tată extrem de jucăuș, îmi place să mă joc cu toți copiii care au chef de joacă. Sunt un fel de sperietoare, când mă văd își ascund toți telefoanele și tabletele pentru că le-am zis că, dacă-i prind cu așa ceva la joacă, le confisc. De mic am făcut asta, copiii să se joace între ei, nu pe telefoane sau alte gadgeturi.

De cele mai multe ori devin Balaurul Gâdilici și pe cine prind, gâdil, nu prea scapă nimeni. Iubesc copiii, mă consider un copil adult, dar pot să fiu și foarte sever atunci când este cazul. Nu îmi doresc să am un copil răsfățat, nu suport așa ceva, fac tot ce pot ca să nu devină așa. Și îi explic de fiecare dată, cu multă fermitate și claritate, ce e ok de făcut și ce nu.

De câți ani ești vegetarian. De ce ai renunțat la carne?

-Nu sunt chiar vegetarian, mai mănânc pește și fructe de mare, lapte și brânză dar asta din ce în ce mai rar. În 2008 am avut o problemă foarte mare de sănătate, am ajuns să am ficatul dublu și jumătate. După ce am mâncat o lună numai vegan, fără să iau nicio pastilă, corpul meu și-a revenit. După o lună jumătate analizele au fost aproape perfecte. c

“Știu să fac orice, de la ciorbă la cozonac”

Gătești? Ce prepari pentru familia ta?

-Îmi place să gătesc foarte mult. De când eram mic făceam chestia asta. Știu să fac de la ciorbe până la prăjituri, cozonaci, torture și checuri. Orice. Sunt pasionat de mic de bucătărie și fac de drag treaba asta. Îmi place foarte mult să fac pâine, din aceea pe vatră, și pizza pentru copii. Când se strâng copii eu le fac blatul și fiecare își pune ce vrea pe el.

Ce planuri ai pentru 2022?

-Am unul pe care nu-l zic, că e în sufleutl meu. Și mai am unul, vreau să reușesc mai multe contracte pe partea de publishing internațional, să extind partea de muzică a bussines-ului meu pe partea de publishing. Mai vreau să fim sănătoși, să scăpăm de ce este în jurul nostru și să ne fereastă Dumnezeu de lucrurile controlate de alții și care fac rău. Să trăim în pace și în liniște.

Și acum să revenim în anul 1995. Cum te-a simțit când ai scos primul material dance românesc? (Romanian jungle)

-A fost extraordinar, mai ales că eu nu știam că este primul material de acest fel. L-am scos și am primit premiul pe care scria acest lucru, primul material dance românesc. Am trăit o mare bucurie, o mare onoare, un vis care a devenit realitate pentru un tânăr care își dorea să facă muzică și atât. Și acum, după atâția ani, mi se pare ceva minunat. Este singurul premiu de care sunt mândru și pe care îl iubesc din tot sufletul meu pentru că a începe ceva trebuie să fie o nebunie, o nebunie frumoasă. Iar eu chiar am crezut că pot schimba ceva și am reușit, într-o mică/mare măsură, acest lucru.

Dl. Problemă , despre compromisuri: “Mi-au propus doar să-mi trec numele pe niște piese și să iau foarte mulți bani”

Care a fost cea mai indecentă propunere pe care ai primit-o, vreodată, în cariera ta?

-Indecent a fost, din punctul meu de vedere, să fac la acea vreme niște colaborări pe care nu le doream. Așa că nu le-am făcut. La un moment dat mi-au propus doar să-mi trec numele și să iau foarte mulți bani. Am refuzat și această variantă. Pentru mine au fost niște propuneri mega indecente.

Te-ai mai văzut cu colegii de la MB&C?

-Ne-am mai văzut, sigur că da. Cu Cristina Protopopescu, care are doi copii acum, cu Sorin care are și el tot doi copii. Ne-am văzut acum câțiva ani, sunt bine, fiecare cu familia și cu drumul lui în viață. Am rămas prieteni pentru că așa este normal.

Îți este vreodată dor de perioada “ Beau, Beau”?

-Sigur că mi-e dor, vremurile erau frumoase, cu toții ne amintim cât de frumoase erau. Eu le conștientizam și mă bucuram de fiecare concert, apariție, de fiecare album la care lucram, la fiecare melodie. Îmi este atât de dor de oamenii care zâmbeau fericiți când veneau la concerte. Cui nu-i este dor de anii 2000? Erau mult mai puține griji și probleme.

“Clipul piesei Beau, Beau a intrat în ședință la CNA pentru cenzură”

Îți mai aduci aminte de vreo întâmplare de la filmarea clipului?

-Da, îmi amintesc că a fost primul clip din România filmat într-un Jacuzzi. Motiv pentru care cei de la CNA au considerat că este indecent și a intrat la ei pentru cenzură pe anumite momente. Acum când mă gândesc la cum arătau, pe vremea aceea, clipurile la MTV, al meu era și decent și firesc. Am filmat partea cu Jacuzzi la 3 noaptea și a durat până dimineață. Țin minte că, la un moment dat, stăteam dezbrăcat în apă așteptând să se pună luminile, și am realizat că filmăm de 30 de ore fără pauză. Mă mir și acum cum nu s-au văzut lucrurile astea pe filmare, cred că dorința să terminăm a fost mai mare decât oboseala.

“Era să cadă un reflector peste noi” își aduce aminte Dl. Problemă o întâmplare de la filmări

Aveam niște reflectoare mari, puternice. Și a fost cât pe ce să cadă unul peste noi în timp ce filmam. M-am speriat…de fapt ne-am speriat toți îngrozitor, putea să fie o tragedie. Era prima oară când se filma într-un Jacuzzi în România, era o premieră, toți eram super obosiți și stresați.

Ai avut vreodată asemenea emoții încât n-ai mai putut cânta sau ai uitat versurile?

-Am scos la un moment dat o melodie cu Alb Negru, se numea “Fără sens”. Țin minte și acum ce bucuroși eram că am terminat-o. Peste câteva ore aveam un concert în București așa că am zis să cântăm și piesa nouă, să vedem reacția publicului. Evident că nu știam versurile pentru că nici măcar un pozitiv nu trăsesem. Eu aveam un joc de cuvinte foarte rapid și, de emoții, l-am cântat cu alte cuvinte și cu alte rime. Oamenii nu știau ce cânt pentru că nu știau piesa, habar nu aveau cum sună versurile de fapt.

“Eram atât de obosit încât am adormit pe scenă, cântând”

Mai ții minte o întâmplare de pe scenă?

-Eram cu trupa MB&C și eram toți foarte obosiți, cred că era un fel de oboseală dusă la extrem. Așa că am adormit pe scenă în timp ce cântam. Sorin mi-a dat un cot discret, începuse strofa mea, iar eu m-am trezit și am cântat fix de unde adormisem. Asta mi s-a părut fabulos. Mi-am dat seama ce creier avem și cum poți să te trezești din somn și să continui fix de unde ai rămas.

Cum sună muzica de acum comparativ cu muzica anilor 2000?

-Din cinci în cinci ani muzica se schimbă aproape radical, din ’95 s-a schimbat de foarte multe ori. Sunt alte curente, alte stiluri. Mie îmi plac unele schimbări, iubesc sunetul nou. Sunt și artiști de zero lei care nu transmit nimic. Să înșiri la infinit niște branduri și să spui că asta e muzică…nu. Mie mi-a plăcut muzica cu mesaj, care transmite ceva și care rezistă în timp.

Dl. Problemă își aduce aminte cât de greu se făceau banii acum 20 de ani

Cât se câștigă acum la un concert comparativ cu anul 2000?

-Este incomparabil. Acum, de exemplu, se fac bani din mai multe surse. Mai mulți și mai rapid. Pe vremea mea, ca să-ți vină bani trebuia să munceșți foarte mult, poate un an sau doi ca să câștigi la final. Nu existau modalități de promovare, toate procesele erau mult mai întârziate. Acum ai scos o piesă, într-o lună îți vin banii. Sunt de părere că mereu trebuie să conteze calitatea și mesajul unei piese.

Care este cea mai mare frică a ta?

-Să zbor cu avionul în primul rând. Dar niciodată nu voi avea curajul să sar cu parașuta sau să fac bungee jumping. Nu cred că voi face așa ceva în viața asta, nu mă arunc eu de nebun în hău. Am încercat să-mi înving frica de foc și am reușit să merg, de două ori, desculț pe jar. A fost una dintre cele mai tări experiențe pe care le-am trăit.

Cea mai mare dezamăgire trăită de Dl. Problemă: “Lucrurile astea mă dezgustă foarte tare”

Când ai trăit cea mai mare dezamăgire?

-Cred că toți trecem prin așa ceva. Când cei mai apropiați oameni te trădează. Tu ți-ai sacrificat bani și timp și suflet și nu o singură dată, iar oamenii te trădează. Cred că asta e cea mai mare dezamăgire. Să vezi oamenii cu care ai crescut, ai stat, ai mâncat…lucrurile astea mă dezgustă foarte tare. Este foarte urât să nu apreciezi prietenul de lângă tine.

Ce înseamnă banii pentru tine?

-O necesitate. Din păcate sau din fericire nu am pus niciodată banii pe primul lor. Pe de altă parte a fost bine că am lăsat creația să fie pe primul loc. Recunosc însă că un pic de echilibru ar fi fost bine venit dacă era mai de timpuriu, așa. Banii sunt o necessitate ca să pot să-i ofer copilului meu o viață mai bună, să-i ofer ce nu am avut eu. Banii sunt utili și atât.