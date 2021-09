Ți-o amintești pe Alexandra din trupa A.S.I.A? S-a îmbogățit în SUA și vrea cinci copii. Din ce face bani

În anii 2000, trupa A.S.I.A umplea stadioane întregi, hitul “Inima mea” fiind și astăzi fredonat și ascultat la evenimente. Una dintre prezențele remarcabile ale formației a fost Alexandra Potora, care a ajuns să cânte alături de Anca, Soarana și Irina, după ce una dintre componente, Anemona, a renunțat la proiect.

Nu a durat mult timp până ce a ajuns la inimile fanilor, care au numit-o Britney Spears de România. Cu toate că s-a bucurat de mare succes, Alexandra a decis să părasească formația după doar doi ani, pentru a merge în America, acolo unde dorea să studieze.

De ce a plecat din trupa A.S.I.A: “Echipa de management ne-a întors una împotriva celeilalte”

La momentul plecării Alexandrei din formația A.S.I.A, s-a speculat dacă nu cumva presiunea mare și colegele au fost cele care au făcut-o să renunțe la proiect. Alexandra Potora ne-a dezvăluit ce a împins-o, de fapt, să ia această decizie.

“Au fost multe momente grele la vremea respectivă. Dar, dacă mă uit în urmă, atribui managementului majoritatea problemelor pe care le-am avut între noi. Ne cam întorceau una împotriva alteia. Dar fetele și cu mine ne-am reconectat online în ultimii ani și ne înțelegem acum atât de bine! Ne susținem reciproc. Suntem femei în toată regula acum“, a povestit Alexandra, fosta componentă a trupei A.S.I.A, pentru FANATIK.

Alexandra a lucrat în zece domenii diferite până să aibă propriul brand

Ajunsă în SUA, visul american pe care râvnea să-l trăiască s-a dovedit mai greu de atins decât de aștepta. Cu toate că acum susține că este realizată și împlinită pe plan profesional, fiind fondatoarea unui brand important de cosmetice, pentru fosta componentă a trupei A.S.I.A nu a fost deloc ușor.

“Am muncit din greu pentru a construi ceva cu adevărat special și de o valoare și sens semnificativ. Am lucrat în peste 10 industrii verticale diferite, pentru a găsi ce mi-a stârnit cel mai mult interesul și pasiunea. Am avut “ups and downs”, zile bune, mai puțin bune, dar totul m-a adus aici și a meritat din plin. Astăzi, companiile mele au peste 70 de angajați” , ne-a mai spus aceasta.

Chiar dacă domeniul în care activează acum nu are legătură cu muzica absolut deloc, spune că și-a descoperit pasiunea pentru latura de beauty atunci când era în trupa A.S.I.A și asta pentru că a fost nevoită să se machieze de multe ori singură atunci când mergea în concerte. Acest lucru i-a fost de folos, iar în prezent tutorialele de machiaj “urcate” pe vlog sunt urmărite de tot mai mulți abonați.

“Nu știu dacă m-aș mai întoarce în industria muzicală“

Am vrut să aflăm dacă Alexandra s-ar mai întoarce în industria muzicală și, cum în ultimii ani este la modă ca trupele de succes destrămate să se reunească pentru fanii lor, am întrebat-o dacă ar accepta să cânte, din nou, alături de fostele colege de scenă. Alexandra nu a exclus posibilitatea, însă a recunoscut că este rezervată atunci când vine vorba despre reluarea activității muzicale.

“Singurul mod în care m-aș întoarce este dacă aș avea un control creativ deplin. Industria de frumusețe mă ține destul de ocupată“, a mărturisit aceasta.

Fosta cântăreață este plecată de 19 ani din țară, timp în care a revenit de două ori, și mărturisește că îi este dor de plaiurile mioritice.

“Mi-e dor de mirosul de primăvară și mirosul de frezii. Mi-e dor de ghiocei, de fulgii mari cu care am crescut. In California e complet diferit!”, a povestit Alexandra Potora pentru FANATIK.

Fosta componenta a trupei A.S.I.A își dorește cinci copii

După mai multe decepții sentimentale, și-a găsit marea iubire așa cum ea însăși ne declară. Actualul ei soț, Jeremiah, activează în aceelași domeniu ca ea.

” Ne-am cunoscut la muncă în 2009 și de atunci suntem inseparabili. Suntem parteneri în viață, dar și în afaceri. Ne-am construit portofoliul împreună“, ne-a mai spus aceasta.

Fosta componentă își dorește să aibă o familie numeroasă, mai exact se vede mamă a cinci copii, în viitorul foarte apropiat. Totodată, ne-a mai mărturisit că pentru ea cariera este cea mai importantă, de aceea până acum nu a devenit mamă.