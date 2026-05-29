„Ți se aprinde un beculeț în cap!” Marius Lăcătuș, revoltat după ce portarul campioanei României a fost ignorat de Gică Hagi

Naționala României se pregătește pentru primele partide din noul mandat al lui Gheorghe Hagi, însă accidentările lui Dennis Man și Ionuț Radu au reaprins imediat discuțiile legate de selecția făcută de „Rege” pentru meciurile cu Georgia și Țara Galilor. În acest context, Marius Lăcătuș a avut o reacție fermă și a criticat faptul că Laurențiu Popescu, portarul campioanei Universitatea Craiova, nu a fost convocat încă de la început în lotul „Tricolorilor”, deși a fost unul dintre oamenii de bază ai oltenilor în sezonul încheiat cu eventul.

Lăcătuș pune sub semnul întrebării selecția lui Gică Hagi: „Trebuia convocat în locul oricui!“

România va disputa două meciuri amicale în luna iunie, primele din al doilea mandat al lui Gică Hagi. „Tricolorii” vor întâlni Georgia, pe 2 iunie, în deplasare, iar apoi vor juca împotriva Țării Galilor, pe 6 iunie, pe stadionul Steaua.

După accidentările lui Ionuț Radu și Dennis Man, Marius Lăcătuș a declarat că nu înțelege de ce Laurențiu Popescu a fost ignorat inițial, în condițiile în care portarul Universității Craiova a avut un sezon remarcabil și a fost unul dintre oamenii de bază ai campioanei României. Fostul mare internațional este de părere că Popescu ar fi trebuit convocat înaintea altor portari din lot și spune că neconvocarea unui jucător care a câștigat campionatul și Cupa României transmite un semnal greu de acceptat pentru orice fotbalist.

„Eu cred că trebuia convocat (n.r. – Laurențiu Popescu) încă dinainte, nu acum că s-a accidentat Radu. Trebuia convocat în locul oricui, în afară de Ionuț Radu. Dacă tu ca portar al campioanei și al câștigătoarei de Cupă nu ești chemat, atunci ți se aprinde așa un beculeț în cap: «Oare am făcut și eu ceva în campionatul ăsta? Mi-am adus și eu contribuția cu ceva?»”, a declarat Marius Lăcătuș, potrivit .

1.000.000 de euro este cota de piață a lui Laurențiu Popescu, conform Transfermarkt.

este cota de piață a lui Laurențiu Popescu, conform Transfermarkt. 22 de apariții a avut Laurențiu Popescu în acest sezon pentru Universitatea Craiova, în toate competițiile.

Cine sunt cei patru jucători de la Dinamo și FCSB convocați de Gică Hagi la echipa națională

și au părăsit cantonamentul echipei naționale, Gică Hagi se vede nevoit să le găsească înlocuitori, iar aceștia vor veni de la FCSB și Dinamo. Anunțul oficial va fi făcut după barajul dintre cele două rivale, însă .

Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, a dezvăluit că Ștefan Târnovanu va fi adus în locul portarului de la Celta Vigo, în timp ce alți trei jucători de câmp vor urma să fie convocați: „O informație foarte importantă și exclusivă, apropo de echipa națională. Ieri, doi jucători au părăsit lotul. Ionuț Radu și Dennis Man au probleme medicale și nu vor putea fi recuperați până la meciurile amicale cu Georgia și Țara Galilor. În locul lui Ionuț Radu, din informațiile FANATIK, Gică Hagi îl va chema pe Ștefan Târnovanu.

În afară de Ștefan Târnovanu, vor mai urma trei jucători convocați la finalul meciului de diseară, Dinamo – FCSB. Tot din informațiile noastre, cei trei vor fi aleși dintre Tănase, Olaru, Opruț și Cîrjan. Eu cred că aceștia vor fi Tănase și Opruț, iar pentru al treilea se va alege dintre ceilalți doi”, a informat Cristi Coste, în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Ștefan Târnovanu revine la echipa națională

Portarul celor de la FCSB este unul dintre cei mai buni din România, însă el nu a prins nici măcar lotul pentru meciul de baraj al României cu Turcia. Acest lucru s-a întâmplat din cauza a doi factori: regula U21 și strategia echipei sale de club.

Regula Federației Române de Fotbal obligă echipele din SuperLiga României să evolueze cu cel puțin un jucător sub 21 de ani pe tot parcursul meciurilor din competițiile interne, în timp ce FCSB a ales ca acest rol să fie îndeplinit de portar, prin titularizarea lui Matei Popa, fiul lui Marius Popa, antrenorul de portari al roș-albaștrilor. Această decizie a lui Gigi Becali l-a afectat în mod direct pe Ștefan Târnovanu, care a rămas doar pe banca de rezerve de la începutul lunii februarie până la începutul lunii aprilie. El a revenit pe bancă în meciurile din play-out cu Petrolul, Csikszereda și Unirea Slobozia, însă accidentarea tânărului portar din partida cu ialomițenii l-a readus între buturi. Ultima dată când Ștefan Târnovanu a fost titular pentru România s-a întâmplat în ultimul meci din grupa preliminară, cel cu San Marino, câștigat cu 7-1 de „tricolori”.