Ți se rupe sufletul! Mama Ilenei Ciuculete, dărâmată la 4 ani de la moartea cântăreței: „A putrezit cu toată munca ei”

Mama Ilenei Ciuculete nu se poate obișnui cu ideea că fiica ei cântă de 4 ani în corul îngerilor! Mamaia Gica și-a amintit cu lacrimi în ochi de fiica ei într-o emisiune de pe Youtube în care au participat cei care au cunoscut-o și apreciat-o pe cântăreața de muzică populară, aducându-i un omagiu.

Auraș, fratele regretatei folcloriste și mama Ilenei au vorbit despre cum au decurs cei 4 ani de la trecerea în neființă a acesteia, iar la un moment dat bătrâna a început să plângă spunând că este în continuare foarte tristă.

Mama Ilenei Ciuculete și-o amintește pe cântăreață ca pe o copilă la locul ei și spune că a fost fericită cât a trăit, dar a avut și ea supărările ei ca orice alt om.

Mama Ilenei Ciuculete, în lacrimi la 4 ani de la moartea fiicei sale

„A fost o copilă foarte cuminte și deșteaptă. Foarte mult m-am bucurat de succesul, dar sunt foarte întristată și supărată că nu o mai văd. A putrezit cu toată munca ei… (…) A fost fericită. Orice om în viață are supărări, mamă!”, a declarat mama Ilenei Ciuculete în emisiunea Adrianei Bahmuțeanu de pe Youtube.

Fratele regretatei interprete de muzică folclorică a spus că nu e de acord cu toți oamenii care apar acum și spun că au cunoscut-o pe cântăreață, cu cei care se laudă că știu totul despre cum a trăit.

Cum și-o amintește fratele Ilenei pe cântăreață

„În afară de harul pe care i l-a dat Dumnezeu, n-a fost binecuvântată cu nimic bun. A avut multe supărări. Sunt singurul care știu totul despre viața surorii mele.

Câți își dau cu cărămida în piept, că știu, că cunosc, doar eu și Bunul Dumnezeu știm adevărul.

Am multe amintiri frumoase. La nunta ei am fost cel mai fericit. Am crezut că e fericită. Mai târziu când și-a realizat apoi visul, s-a mutat într-o casă nouă”, a declarat Auraș Ciuculete în emisiunea de pe Youtube.

