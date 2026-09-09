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Tiago Goncalves (26 de ani) s-a întors în SuperLiga și a fost prezentat ca un superstar. Fundașul stânga portughez, care a fost și pe lista FCSB-ului, va evolua la una dintre echipele de play-off.

Tiago Goncalves a avut parte de o super prezentare la FC Argeș

Tiago Gocalves, fostul star de la Hermannstadt, . Fundașul stânga portughez pleca din România în vara lui 2025, când sibienii îl cedau la Ujpest pentru suma de 650.000 de euro. Nu a convins în Ungaria și, după doar șase luni, a fost împrumutat în Italia, la Mantova.

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Lusitanul s-a întors în România, acolo unde, în trecut, . Acum, Tiago a ales însă FC Argeș, iar piteștenii l-au primit într-un mod incredibil. În videoclipul de prezentare, noul fundaș stânga din „Trivale” intră într-o cafenea, acolo unde o găsește o vedere cu orașul Pitești, pe care o trimite părinților.

„Salut, familie! Am ajuns la Pitești! Cred că o să îmi placă aici. Am ajuns și rămân. Am găsit un nou acasă”, a fost mesajul pe care l-a scris Tiago Goncalves.

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Tiago Goncalves a impresionat la Hermannstadt

Tiago Goncalves a impresionat în precedenta perioadă petrecută în România, atunci când a fost fotbalistul lui Hermannstadt. Se întâmpla în sezonul 2024-2025, când sibienii îl luau liber de contract după despărțirea de Belenenses. Înainte să fie vândut cu 650 de mii de euro la Ujpest, fundașul stânga portughez jucase 41 de meciuri la Hermannstadt, pentru care a marcat 4 goluri și a oferit 9 pase decisive.