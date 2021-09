Tiberiu Argint a pus mâna pe o adevărată mină de aur! Andreea Bălan face bani din piatră seacă

Andreea Bălan a reușit, într-un an dominat de pandemie și de restricțiile impuse de autorități, să dovedească că este o femeie de afaceri extrem de abilă și că, în ciuda faptului că nu a prea avut concerte, știe să facă bani și din piatră seacă.

Andreea Bălan, record de încasări în 2020

Într-un an dificil, cu artiști care au raportat pierderi uriașe, cu industria muzicală pusă la pământ, Andreea Bălan a dovedit, dacă mai era nevoie, că este o abilă femeie de afaceri, nu doar o cântăreață care face show-uri de poveste pe scenă.

Așa că, spre deosebire de anul 2019, în 2020, Andreea Bălan a raportat oficial la ANAF o creștere sesizabilă a cifrei de afaceri, suma pe care ar fi încasat-o în cele 12 luni ridicându-se la 728.345 lei, conform informațiilor obținute de FANATIK.

Interesant este că suma raportată în 2020 dovedește că, în fapt, vedeta nu a fost deloc afectată de pandemie, cifra de afaceri a firmei Andreei Bălan fiind cea mai mare de la înființarea din 2008 și până acum.

E adevărat, Andreea Bălan a reușit, la timp, să se reorienteze și să “nu pună toate ouăle în același coș”, ea având o mulțime de contracte de imagine și publicitare derulate, cel mai probabil, prin firma pe care o deține, lucru care a înlocuit, cu succes, lipsa de concerte.

Firma cântăreței a avut un profit uriaș

Dacă cifra de afaceri a fost cu aproximativ 30.000 de lei mai mare în anul 2020 față de anul 2019, profitul raportat, în condițiile în care numărul de angajați nu s-a schimbat, a fost mult mai bun în anul pandemiei.

Conform bilanțului depus de firma Andreea Bălan S.R.L. și consultat de FANATIK, vedeta a avut un profit de 198.578 lei (aproximativ 40.000 de euro), cu 49% mai mare decât cel din 2019.

Culmea, conform statisticilor publicate de ANAF, firmele care operează pe același cod CAEN ca și Andreea Bălan, adică activități de interpretare artistică și spectacole, au avut încasări dezastruoase, media cifrei de afaceri a acestora fiind de mai mult de zece ori mai mici, iar profitul, de opt ori.

De altfel, la toate capitolele și toți indicii firmei deținute și conduse de Andreea Bălan arată că artista a avut un an excepțional și, în ciuda numărului insignifiant de concerte pe care l-a avut în 2020, comparativ cu 2019, lucrurile au stat perfect pentru ea.

Tiberiu Argint câștigă, George Burcea pierde

După ce și-a anunțat despărțirea oficială de George Burcea la începutul anului 2020, Andreea Bălan , cei doi având o relație discretă, dar pasională, petrecând împreună numeroase vacanțe. E adevărat, relația dintre Andreea Bălan și Tiberiu Argint pare să se așeze altfel, financiar vorbind, decât primul mariaj al vedetei, partenerul cântăreței având la dispoziție resursele necesare pentru a o răsfăța pe artistă în diverse vacanțe, în locuri exotice.

În altă ordine de idei, până acum, în ciuda eforturilor, , vedeta având proces cu acesta, la secret, luptând amândoi, printre altele, pentru custodia celor două fiice ale lor. Mai mult, conform informațiilor FANATIK, cei doi au diferende și pe tema pensiei alimentare care ar trebui plătită de George Burcea.

Din fericire pentru Andreea Bălan, informațiile pe care le are FANATIK susțin că, la căsătorie, între artistă și George Burcea a existat o înțelegere clară cu privire la un posibil partaj, actorul fiind de acord, pe atunci, să nu ceară nimic din averea cântăreței.

”Da, l-am iertat pe George Burcea. Da, dar nu pot spune mai multe pentru că suntem în proces de divorț. Am ajuns la concluzia ca eram în etape diferite în viața, nu eram în același punct. Da, credeam că o să fiu soție toată viața, asta mi-am dorit când am îmbrăcat rochia de mireasă. Nu regret nimic, nici pe el, datorită lui am două fetițe minunate”, spunea Andreea Bălan în vlogurile sale.