Tiberiu Argint, declarație de dragoste, dar nu pentru Andreea Bălan. Artista nu s-a putut abține și a reacționat imediat

Tiberiu Argint a făcut o declarație de dragoste, dar nu Andreei Bălan. Cei doi au o relație care a început de puțin timp, de aceea probabil nu poate fi vorba încă de astfel de gesturi intime, expuse chiar atât de public.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Artista se află la malul mării de câteva zile și petrece clipe de vacanță alături de fiicele sale, dar și de mama ei. De curând jurata de la Antena 1 a făcut câteva mărturii emoționante despre cea care i-a dat viață.

Solista trupei André a povestit în mediul online că Valeria Bălan și-a dedicat ultimii ani creșterii nepoțelelor sale, Ella și Clara, pe care ea le are cu George Burcea. Odată cu despărțirea cuplului de artiști, mama vedetei i-a devenit acesteia un real sprijin.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tiberiu Argint, declarație de dragoste, dar nu pentru Andreea Bălan. Ce a transmis iubitul artistei, pe Instagram

La fel pare să se fi întâmplat și cu iubitul ei, pentru că ei s-au apropiat tot mai tare. De când s-a aflat că formează un cuplu cu fratele prezentatoarei Sonia Argint, vedeta pare să își fi recăpătat echilibrul emoțional. Totul în condițiile în care ruptura de George Burcea nu a fost deloc una ușoară.

Fetițele lor au rămas la artistă, care își dorește custodia exclusivă, când va semna ultimele acte din divorț. La rândul său, și actorul de 32 de ani a dat dovadă că este ceva mai responsabil în ultimele luni, față de momentul în care a fost prins de Poliție sub influența stupefiantelor, la volan.

ADVERTISEMENT

De curând, artista a reacționat atunci când noul ei iubit i-a făcut o declarație de dragoste unei alte femei. Nu vă gândiți că a fost vorba de vreun gest necugetat din partea bărbatului. Ba din contră, de unul care i-a pus și mai mult în valoare natura de familist convins.

Tiberiu Argint a făcut publică o fotografie pe contul lui de Instagram, în care este alături de Sonia, sora lui. Mesajul publicat în dreptul imaginii le-a atras rapid atenția internauților, dar și Andreei Bălan. Vedeta nu a putut trece cu vederea declarația făcută de iubitul ei pentru ruda lui.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Sister… The best friend you can never get rid of. Love ya, sis! (n.r.: Sora… Cel mai bun prieten de care nu poți scăpa niciodată. Te iubesc, sis!)”, a transmis Tiberiu Argint, pe Instagram.

“Iubita ta seamănă foarte, foarte mult cu sora ta și cu mama ta!”, a remarcat foarte repede o fană. La rândul ei, și Andreea Bălan a apreciat fotografia publicată de curând de iubitul său.

ADVERTISEMENT