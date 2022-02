Tiberiu Ghioane, fost jucător la Dinamo Kiev, privește cu calm situația din Ucraina: „Am prins Revoluția Portocalie chiar pe teren”

Tiberiu Ghioane nu s-ar teme să se întoarcă al Kiev dacă ar mai juca în aceste vremuri complicate în Ucraina. Fostul mijlocaș a fost fotbalistul lui Dinamo Kiev între 2001 și 2011, perioadă în care bifat 242 de meciuri, 34 de goluri și 17 assist-uri.

Tiberiu Ghioane, despre războiul ruso-ucrainean: „Cu Iușcenko am o amintire”

Cu 21 de prezențe și două goluri sub tricolor, Ghioane își amintește că și în perioada în care el și Florin Cernat jucau pentru actuala echipă a lui Mircea Lucescu erau probleme de ordin politic.

„Au fost astfel de situații și în perioada în care noi jucam acolo. În 2004, Revoluția Portocalie am prins-o chiar pe teren. Jucam acasă cu AS Roma, a început să ningă și l-a pauză ne-au dat și o minge portocalie, ne-a ținut noroc și am câștigat 2-0.

Cu Iușcenko mai am o amintire, tot în play-off de Champions League cu Spartak Moscova, am câștigat de 2 ori cu 4-1 și a venit în vestiar să ne felicite, era foarte fericit, fan Dinamo Kiev”, a declarat Tiberiu Ghioane, conform .

„Ei ne-au sugerat să vorbim rusă”

Fostul internațional susține însă că, în anii 2000, ura dintre ruși și ucraineni nu era deloc vizibilă.

„E opțiunea ucrainienilor (n.r.: în ceea ce privește politica). La TV, la minut se schimbă stirile. Dar chestia asta cu Rusia… Ultimul Campionat Mondial a fost în 2018 în Rusia și țin minte că au participat toate țările, nimeni n-a boicotat.

Acum am văzut că ar trebui să fie finala UCL acolo, dar cred că va fi mutată de data asta, am citit că va fi la Londra. Eu am fost la sfârșitul anului la Kiev, la cursuri.

Sunt băieți din Rusia, din Letonia, din Ucraina, se vorbește limba rusă. În anii 2000, când am mers cu Florin la Kiev, ne-au cerut să învățăm rusă, nu ucraineană, atunci parcă nu erau atât de învrăjbiți unii împotriva celorlalți. Ei ne-au sugerat să vorbim rusă, nici nu s-a pus problema să învățăm ucraineană”, a adăugat Ghioane.

Valentin Cojocaru, strigăt disperat: „S-a auzit o explozie și ne-am băgat într-un buncăr!”

sunt însă destul de speriați. Este și cazul lui Valentin Cojocaru. Portarul lui Dnipro după ce a avut loc o explozie.

„Din câte am înțeles, suntem mai în siguranța să rămânem aici (n.r. în Ucraina). Ne aflăm la o oră si jumătate de Dnipro. Suntem la hotelul președintelui acum. Ideea e că nu putem părăsi țara, pentru că este periculos.

Putem pleca din țară doar ziua, dar acum este târziu, iar noi facem cam 12 ore cu mașina până la graniță. În momentul ăsta putem face și 20 de ore. Multă lume vrea să iasă din țară, e foarte aglomerat. Am stat de la ora 5 și jumătate dimineața și până la 9 jumătate dimineața în oraș, iar lumea era extrem de panicată.

Erau cozi la bancomate, la benzinării. S-a auzit o explozie puternică lângă baza de pregătire și ne-am băgat într-un buncăr, în care am stat jumătate de oră. Avem buncăr la baza noastră de pregătire”, a declarat portarul, la .