Tibi Bălan, caracterizare savuroasă pentru Tavi Popescu: „S-ar plia perfect pe ‘Gașca Nebună’ de la Sportul!”. Ce spune de ceilalți jucători ai FCSB-ului. Exclusiv

Tibi Bălan, laude și critici pentru cei mai importanți jucători ai FCSB: „De-aia îi scoate în minutul 45!”

Tibi Bălan este considerat unul dintre cei mai tehnici jucători care au evoluat în campionatul României, iar fostul mijlocaș a analizat în exclusivitate pentru FANATIK pe cei importanți jucători ai FCSB.

a fost analizată la sânge de Tibi Bălan: „Octavian Popescu e un jucător crud, care s-ar plia foarte bine pe „Gașca Nebună”! Are meciuri senzaționale și partide în care dispare din joc. E păcat că nu e înțeles. Orice jucător tânăr trebuie să aibă continuitate, mai ales dacă are niște calități”.

Tibi Bălan e trist că în SuperLiga nu mai există jucători creativi, care să facă diferența: „Nu prea mai sunt jucători care să dribleze. Octavian Popescu doar, dar nu știe când! Dribilingurile se fac acolo în 16 metri, nu la 30 de metri”.

Acesta este unul dintre motivele principale pentru care mijlocașii FCSB sunt schimbați: „Și el și Coman pierd mingile și de-aia îi scoate în minutul 45! Dacă nu știu să vorbească cu ei: Bă, calitatea ta e acolo! Joacă inteligent!

Dacă driblezi la jumatea terenului nu mai ajungi proaspăt în fața porții și numai poți să gândești cum trebuie. Până la 25-20 de metri de poartă joci pentru echipă, iar apoi joci pentru tine! Ăsta e sfatul meu”.

Tibi Bălan consideră că în acest moment Claudiu Petrila i-a luat fața lui Octavian Popescu: „Îmi place și de Petrila. E un jucător constant care are și presiunea lui Dan Petrescu și e la echipa campioană. Cred că el poate face față și mai sus. Cred că e mult mai bine decât Popescu în momentul de față!”.

Tibi Bălan, explicații pentru decăderea lui Florinel Coman: „I s-a oferit un salariu foarte mare și motivația lui cred că e mai mică”

Tibi Bălan știe de ce : „Căderea lui cauzată de accidentări. Și eu știu foarte bine ce înseamnă asta. Asta e soarta, pentru că a avut niște accidentări subite, nu întinderi, rupturi sau fracturi. O entorsă care l-a ținut foarte mult! E greu să revii la potențialul dinainte dacă ai și mulți bani. I s-a oferit un salariu foarte mare și motivația lui cred că e mai mică decât înainte”.

Fostul jucător al FCSB e de părere că Andrei Cordea poate să facă față într-un campionat puternic din Europa: „A venit de la Academica Clinceni – FCSB și a avut o creștere mare. S-a transferat în Bundelisga? La Augsburg poate să joace, la Bayern nu (n.r.râde). Îmi place că e foarte serios”.

Tibi Bălan s-a săturat de discuțiile privind transferul lui Cordea și Olaru: „Prea mult îi umflă Gigi!”

Bălan e de acord că , însă Gigi Becali greșește mult când aruncă cu milioanele: „E cam cel mai scump jucător din Liga 1. Eu cred că ar trebui să se vorbească mai puțin dacă pleacă sau nu. Cel mai important e să rămână acolo dacă pleacă și să joace. Nu trebuie să se lamenteze dacă se transferă.

Mă duc și îmi iau și 100-200.000 pe lună și s-a terminat!. În doi n-ai mai auzit de el sau se întoarce prin Liga 1 pentru calitatea pe care a avut-o și încet-încet se duce în cap! Prea mult îi umflă Gigi! Caută să ia bani… OK, dar găsește altă formă de a-l scoate în evidență”.

Tibi Bălan e de părere că Darius Olaru are un atu foarte important și e un jucător care se aseamănă cu stilul său de joc: „Seamănă cu mine. E un jucător bun și îmi place că folosește ambele picioare, e inteligent în joc, dar nu prea îl văd eu acolo în fața apărării. Îl văd mai mult inter. Are capacitatea asta să atace spațiile, să îți dea o gaură, un șut la poartă. Repet, are ambele picioare”.

Tibi Bălan știe ce înseamnă să joci la FCSB: „E foarte greu. Presiunea aia n-ar trebui să existe. Am avut probleme cu Becali”

Bălan e convins că Florinel Coman și alți jucători sunt deranjați de declarațiile patronului: „E foarte greu să joci la FCSB pentru că e presiunea aia care n-ar trebui să existe. Eu am avut probleme cu Gigi Becali și am și declarat la vremea respectivă că nu e bine ce face. Chiar îmi aduc aminte că a apărut un titlu: ‘Tibi Bălan îl ceartă pe Gigi Becali!’.

Nu e normal să facă lucrurile astea, mai ales că lucrează cu jucători tineri, pentru că ei au aceste fluctuații de formă, nu pot fi constanți, să fie căliți ca unul care are experiență de 5-6 ani în Liga 1. Trebuie să te gândești logic: ‘La ce nivel mental e copilul ăla? Din ce familie vine?’”, a mai spus actualul antrenor de la Minerul Ocna Dej, în exclusivitate pentru site-ul nostru.

21 de meciuri a jucat Tibi Bălan la FCSB în sezonul 2011-2012