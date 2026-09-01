Tibor Selymes, fost membru al Generației de Aur, angajat de americani!

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Tibor Selymes (56 de ani), unul dintre foștii componenți de bază ai Generației de Aur revine în circuitul fotbalistic, . Tibor Selymes (56 de ani) a semnat un contract cu o agenție americană de reprezentare și consultanță fotbalistică care are sediul în Delaware, GroupKaly LLC. Agenția este condusă de Klotioloma Coulibaly, agent licențiat FIFA, înregistrat la Federația din Anglia.

Tibor Selymes a semnat cu o agenție americană de reprezentare și consultanță fotbalistică

Pentru început, care sunt în vizorul americanilor. Apoi, fostul jucător dinamovist urmează să meargă în diferite țări africane, unde va coordona activitatea unor academii de fotbal. „Este o direcție nouă pentru mine și o provocare pe care o privesc cu mult interes.

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După atâția ani în fotbal, vreau să folosesc experiența acumulată pentru a ajuta tinerii jucători să facă alegerile corecte și să își construiască o carieră pe termen lung. Sunt foarte mulți jucători talentați în academii din întreaga lume, dar talentul trebuie identificat corect, dezvoltat și, mai ales, direcționat către oportunitatea potrivită. Cred că experiența mea poate aduce valoare într-un astfel de proces” a spus Selymes.

Acesta a adăugat: „Analizez în această perioadă mai multe oportunități discutate cu partenerul meu Klotioloma Coulibaly, Nu am luat o decizie definitivă, dar cred că este momentul să privesc și către fotbalul internațional și să explorez posibilitatea unei experiențe pe termen mai lung în afara României. Mā bucur cā am oportunitatea sā fac parte dintr-o echipă internațională, să învăț, să contribui și să folosesc experiența mea într-un proiect serios și ambițios. Sunt deschis unei noi provocări, indiferent de țară.”

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Americanii sunt mândri să colaboreze cu Selymes

GroupKaly LLC a prezentat startul colaborării cu Selymes ca pe o mare realizare: „Un nou capitol începe. GroupKaly este mândră să anunțe colaborarea sa cu Tibor Selymes, antrenor principal licențiat UEFA PRO, director executiv de fotbal, director tehnic și constructor de academii.

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Membru de seamă al Generației de Aur a României, Tibor a strâns 46 de selecții internaționale și și-a reprezentat țara la Cupa Mondială FIFA din 1994 (SUA), EURO 1996 și Cupa Mondială FIFA din 1998 (Franța). Cariera sa remarcabilă de jucător include peste 350 de meciuri la nivel de prim eșalon, precum și titluri de campion în România și Belgia. Astăzi, Tibor aduce această experiență de elită în antrenorat prin leadership, inteligență tactică, dezvoltarea jucătorilor, strategie de academie și management multicultural al echipei.

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Această colaborare consolidează rețeaua internațională GroupKaly și angajamentul nostru de a crea oportunități serioase și sustenabile pentru jucători, cluburi și proiecte de fotbal în Europa și dincolo de ea. Bine ai venit în familia GroupKaly, Tibor Selymes! Akwaba!”