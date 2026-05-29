Tică Dănilescu a scris istorie la Dinamo și Steaua, însă a ales: „Inima mea este împărțită, dar sufletul este acolo”

Tică Dănilescu (77 de ani) și-a petrecut 28 de ani în fotbal pentru Steaua și Dinamo, echipe alături de care a făcut performanțe. Chiar dacă el și-a început cariera la clubul din Ghencea, ulterior a ajuns și în „Ștefan cel Mare”, la marea rivală. În ciuda faptului că suporterii au fost reticenți la început în privința sa, el recunoaște că formația roș-albă i-a rămas în suflet.

Cu cine ține Tică Dănilescu în derby-ul Dinamo – FCSB

Doar câteva ore ne mai despart până la momentul adevărului. Finalul sezonului ne aduce un derby încins dintre Dinamo și FCSB, iar câștigătoarea merge direct în preliminariile UEFA Conference League. Tică Dănilescu, care de-a lungul carierei sale, recunoaște că are sufletul împărțit. Deoarece FCSB este asociată de foarte multă lume cu istoricul club din Ghencea, chiar dacă instanța a dat o decizie definitivă în acest caz, fostul șef de club nu se poate decide.

„Țin cu ambele echipe, pentru că o parte din sufletul meu a rămas și la Steaua și la Dinamo. Acum nu mai pot să spun Steaua, trebuie să spun FCSB, că așa se numește. Ultima perioadă am activat la Dinamo și, într-adevăr, când veneau meciurile astea era ceva foarte important pentru mine și pentru galerie. Îmi pare rău de FCSB că nu a mai prins play-off-ul, dar gândurile bune pe care le vor avea la acest sfârșit de campionat, să le aibă pentru investițiile din campionatul viitor și să progresăm puțin în fotbal, să ne ridicăm ceva mai sus. Vine Campionatul Mondial acum și, din păcate, lipsim de foarte mult timp de acolo.

Eu când am plecat de la Steaua la Dinamo am zis că voi sta jumătate de an sau un an, dar uitați-vă că am făcut 13 sau 14 ani și la Dinamo, unde am făcut și performanță. Deci sufletul meu este împărțit. Poate că la început dinamoviștii nu m-au acceptat așa deschis, dar după ce au venit rezultatele, lucrurile au mers foarte bine. Sunt aproape 27-28 de ani de fotbal la cel mai înalt nivel din România. Mie-mi pare rău când văd că nu se mai fac investiții în copii și juniori. Am încercat să fac ceva cu școala mea de fotbal de la București, dar e greu. Trebuiau să fie investiții mai mari pentru jucătorii tineri.

Diseară sperăm să fie spectacol, ambele galerii să se lupte sportiv așa cum o făceau odată și să fie un fotbal de calitate. După părerea mea, mi-aș dori cât mai multe goluri. Omogenitatea la Dinamo este mai mare, având în vedere că Marius Baciu este de o săptămână la echipă. Am trăit și la Săftica, am trăit și în Ghencea această dorință a fiecărui jucător înainte de derby. S-ar putea ca Dinamo să aibă prima șansă, având în vedere unitate de grup. Acolo este un sufletist, la care eu țin foarte mult, Florentin Petre, care este sufletul acestei echipe. Este trup și suflet pentru Dinamo. Și lui Baciu îi țin pumnii. Este la început de drum pentru că nu a mai antrenat de mult timp, dar sper să aibă un parcurs bun. Eu am crescut în Ghencea, îmi pare rău că spun Steaua, așa m-am învățat. Sufletul meu este la Steaua, păcat că este în Liga a II-a”, a declarat Tică Dănilescu înaintea derby-ului.

Tică Dănilescu, respect maxim pentru Marius Lăcătuș. Ce a spus despre „Fiara” Stelei

Tică Danilescu a venit la Steaua după Ion Alecsandrescu și a fost prezentat chiar după câștigarea Supercupei Europei, însă nu a dorit ca acest trofeu să intre în palmaresul său, întrucât nu a avut nicio contribuție reală la această reușită. Î însă au fost învinși categoric de AC Milan. El a stat până în 1999 la Steaua, însă în tot acest timp cel care l-a impresionat a fost Marius Lăcătuș:

„Lăcătuș este singurul jucător care a câștigat zece campionate la o echipă. Eu am câștigat mai multe, dar la două echipe. Lăcătuș în teren este diferit de Lăcătuș din afara terenului. Diferit total. Odată, mi-a pus tot Ghencea în cap la un meci cu FC Olt. Șefii ziceau să nu le dăm prea multe, veniseră din turneu și erau obosiți. A venit Lăcătuș, a traversat tot terenul și mi-a zis cum să nu le dăm, îi călcăm în picioare. Mi-a pus stadionul în cap, a fost 3 sau 4 la 0 atunci. Este un fenoment al fotbalului, păcat că a lipsit de la un Mondial. Îl merita, dar m-a bucurat că a avut tăria să meargă ca turist în America pentru a vedea meciurile”, a spus Tică Dănilescu despre fostul atacant.