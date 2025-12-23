Sport

Tică Dănilescu, amintiri de coșmar de la Revoluția din 1989: „Am îmbulinat-o! Mă arestează!”

Tică Dănilescu a povestit la FANATIK Dinamo cum l-a prins Revoluția din 1989 chiar la Scornicești și cum au decurs pentru el acele zile pline de incertitudine.
Catalin Oprea
23.12.2025 | 16:00
EXCLUSIV FANATIK
Tică Dănilescu, prins chiar la Scornicești în timpul Revoluției din 1989. Sursă foto: Colaj FANATIK
Tică Dănilescu este unul dintre cei mai importanți conducători de club pe care i-a avut fotbalul românesc. Le-a condus pe Steaua și Dinamo, marile rivale din fotbalul românesc și a adunat 29 de trofee cu aceste echipe. La Revoluția din 1989, Tică Dănilescu era la Scornicești, unde fusese trimis ca pedeapsă pentru că Miodrag Belodedici fugise din țară și el era conducător la Steaua în acea perioadă.

Tică Dănilescu, amintiri de coșmar de la Revoluția din 1989. Era chiar la Scornicești, localitatea unde s-a născut Nicolae Ceaușescu

A fost o perioadă complicată pentru Tică Dănilescu, mai ales că Scornicești este chiar localitatea în care s-a născut Nicolae Ceaușescu. Fostul oficial din fotbalul românesc s-a temut și că va avea de suferit din cauză că ar putea fi asociat cu Securitate. În cele din urmă, totul s-a liniștit pe parcursul lunii ianuarie, în 1990.

Revoluția m-a prins la Scornicești. Eram în anul ăla de grație. Când a fugit Belodedici, imediat m-au trimis la Scornicești. Și l-am adus pe Dinu antrenor. El a plecat în decembrie în Italia să aranjeze turneul de pregătire. A început beleaua. Când am auzit că se îndreaptă spre autostradă, am zis că sigur va veni la Scornicești.

Cu casele lor conspirative pe acolo. Zic am îmbulinat-o. Ne-am baricadat la pompieri, ne-am adunat repede să facem, să dregem ceva. Câteva zile a fost nebunie la Scornicești, cu alegerile, să pună primar… Ne-au adus uniformă, am cerut 10 soldați. Dinu mi l-a dat la telefon pe Stănculescu prima dată și apoi pe ministrul Gușă.

Motivul pentru care Tică Dănilescu s-a temut că va fi arestat după Revoluție: „Nebunie, vânau!”

Mi-au dat soldați să iau măsuri, asta a fost imediat după Revoluție. Au vrut să dea foc la stadion. Era făcut pe modelul Steaua. Nopți nedormite, la București am ajuns pe 31. M-am dus la Primărie, am predat ștampila, cheile, proces verbal cu echipamentul. Și am plecat la București pe 31, nu am avut curaj să dorm acasă.

Am fost la un prieten de familie. Aveam număr la mașină 2B-319 și vânau ăștia, că securist, nebunie. M-am dus la Steaua, a venit Gavrilă și l-a anunțat cineva că ne arestează. Apoi s-a liniștit, am avut ședința la Federație cu Scornicești, Victoria și Flacăra Moreni”, a povestit Tică Dănilescu la FANATIK Dinamo.

Tică Dănilescu, performanțe fabuloase din postura de conducător la Steaua și la Dinamo

Prima echipă care a condus-o Tică Dănilescu a fost Steaua Mizil, care era în subordinea Armatei. Rezultatele excelente pe care le-a obținut acolo l-au recomandat pentru o trecere la Steaua, în 1987, chiar la inițiativa lui Ion Alecsandrescu. Cu Tică Dănilescu la conducere, Steaua a câștigat 6 titluri consecutive în anii 90.

A trecut la Dinamo la sfârșitul anilor 90 și a continuat în Ștefan cel Mare până în 2014, o perioadă foarte bună pentru „câini”, cu trofee importante pe plan intern. Din 2014, Tică Dănilescu, 77 de ani, a decis să pună capăt activității la Dinamo. Și de atunci nu a mai activat la conducerea niciunui club din România.

„AM IMBULINAT-O!”. Tica Danilescu, AMINTIRI TERIFIANTE din timpul REVOLUTIEI din 1989

