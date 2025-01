Dinamo și Steaua au fost conduse timp de mai mulți ani de către un om remarcabil, pe numele său Constantin “Tică” Dănilescu. Nea Tică se poate lăuda cu un palmares impresionant cât a fost șef la Steaua și Dinamo, și a dezvăluit pe care dintre cele două echipe a simpatizat-o mai mult.

Tică Dănilescu răspunde la întrebarea directă: „Sunteți stelist sau dinamovist?”. Unde i-a rămas inima: „29 de trofee am câștigat în toată cariera”

Tică Dănilescu, unul dintre oamenii care au contribuit la succesele marilor cluburi din București, a avut șansa de a povesti câteva momente din cariera sa de conducător de la Steaua și Dinamo. Fostul șef a dezvăluit care dintre cele două echipe i-a rămas mai apropiată de suflet, în ciuda faptului că a reușit performanțe notabile în ambele cazuri.

“Am avut șansa asta să lucrez la cele două cluburi mari și de aici eu zic că am făcut bine că nu m-am plimbat pe la o grămadă de cluburi. Au fost două cluburi mari în viața mea, în istoria activității mele și asta mi-a fost. Vă dați seama, aproape vreo 27 – 28 de ani la ambele cluburi… o grămadă de satisfacții.

29 de trofee sunt, 17 la Steaua, 12 la Dinamo. Eu am rămas cu sufletul, am și spus-o, e scris, aproape de Steaua că am putut să iau mai multe hotărâri… mă asculta lumea mai mult, am avut parte de oameni de sport cum a fost domnul general Oțelea, Cristi Gațu, oameni care simțeau sportul”, a recunoscut Tică Dănilescu, în direct prin covorbire telefonică la FANATIK SUPERLIGA.

“La Dinamo erau oameni la început de drum!”

Constantin Dănilescu și-a mai amintit și de perioada petrecută la clubul din “Ștefan cel Mare”, când i-a prins printre alții și pe foștii acționari Nicolae Badea și Cristi Borcea, proaspăt veniți după căderea regimului comunist. Fostul conducător a făcut o comparație cu experiența de la Steaua, unde s-a bucurat de mai multă libertate în decizii.

“În partea asta (n.r. – la Dinamo) erau oameni care erau la început de drum, cum a fost domnul Badea, era Cornel care a fost și președinte și antrenor… Cristi Borcea care a fost lângă Cornel Dinu, așa l-am găsit și a crescut și a ținut cu bani de acasă echipa!

Acolo hotărârile erau luate de acționari, certurile alea până noaptea târziu… Am trecut de la scrumiera lui nea Ion (n.r. – Ion Alecsandrescu) cu chefurile lui, la ceștile de cafea! Ședințele care durau până dimineață…“, a mai spus Dănilescu, în dialog cu moderatoru emisiunii, Cristi Coste.

CSA Steaua, într-o continuă dispută cu FCSB pentru palmares și identitate

Clubul Sportiv al Armatei a câștigat în instanță dreptul de a folosi numele de “Steaua”, alături de sigla apărută în 2003 și de palmaresul înregistrat până în același an, care include printre altele și Cupa Campionilor Europeni din 1986.

Faptul că mulți oameni din fotbalul românesc o consideră în continuare pe FCSB echipa care a preluat destinele Stelei i-a înfuriat pe reprezentanții CSA, care .

