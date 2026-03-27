Tiger Woods, implicat într-un accident rutier în SUA. Anunțul făcut de presa americană

Legenda sportului american, , a fost implicat într-un accident rutier în Florida, a anunțat presa din Statele Unite, care nu a oferit detalii mai multe despre starea acestuia. Acest eveniment se petrece la scurt timp după ce sportivul de abia revenise pe terenul de golf, acolo unde a scris istorie.

Tiger Woods a fost implicat într-un accident rutier în Florida

a fost implicată într-un accident rutier în statul Florida, potrivit autorităților locale. Incidentul a avut loc vineri după-amiază și a implicat două vehicule, iar echipele de intervenție au ajuns rapid la fața locului pentru a evalua situația. Primele informații arată că accidentul s-a produs în jurul orei 14:00, iar cauza exactă este încă în curs de investigare.

Biroul șerifului din Martin County a confirmat că una dintre mașini s-a răsturnat, însă nu au fost raportate răni grave. Un martor a declarat că sportivul părea în regulă după accident, iar o persoană implicată în coliziune a refuzat transportul la spital. Autoritățile au anunțat că vor oferi detalii suplimentare în cadrul unei conferințe de presă programate ulterior în aceeași zi.

Tiger Woods de abia a revenit recent pe terenul de golf

Accidentul vine la doar câteva zile după ce Tiger Woods a revenit în competiții, participând la finala ligii TGL alături de echipa sa, Jupiter Links Golf Club. Revenirea sa în activitate a fost urmărită cu interes de fani, mai ales după o perioadă lungă marcată de accidentări și intervenții chirurgicale. Deocamdată nu este clar dacă incidentul îi va afecta programul competițional din perioada următoare.

Acest nou accident readuce în atenție incidentul grav din 2021, când Tiger Woods a suferit răni serioase la picioare într-un accident rutier din California, care i-a pus cariera în pericol. De-a lungul anilor, sportivul a trecut prin multiple operații la spate, genunchi și tendonul lui Ahile, ceea ce a limitat aparițiile sale în turneele importante. În prezent, ancheta autorităților continuă pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului din Florida. Reprezentanții lui Tiger Woods nu au oferit încă o declarație oficială privind starea sa de sănătate, iar informațiile sunt în continuă actualizare.

Cariera de excepție a lui Tiger Woods

Tiger Woods este considerat unul dintre cei mai mari jucători de golf din istorie, având o carieră impresionantă începută încă din anii ’90. A devenit profesionist în 1996 și a câștigat rapid notorietate după ce a triumfat la Masters Tournament din 1997, unde a stabilit mai multe recorduri și a devenit cel mai tânăr câștigător al competiției. De-a lungul carierei, Woods a câștigat 15 turnee de Grand Slam și peste 80 de titluri în circuitul PGA Tour, dominând golful mondial timp de mai mulți ani și ocupând de numeroase ori locul 1 în clasamentul mondial.

Cariera sa a fost marcată atât de succese remarcabile, cât și de momente dificile, inclusiv accidentări și probleme personale care i-au afectat performanțele. Cu toate acestea, revenirea sa spectaculoasă a avut loc în 2019, când a câștigat din nou Masters Tournament, la 22 de ani după primul titlu, demonstrând o determinare extraordinară.