Sport

Tiger Woods, operat de urgență! De ce riscă să își incheie fabuloasa carieră în golf

Tiger Woods, cel mai mare jucător de golf din istorie, este pe cale să își încheie cariera legendară. Sportivul american a fost operat, din nou, intervenția chirurgicală fiind una complicată
Cristian Măciucă
13.10.2025 | 07:40
Tiger Woods operat de urgenta De ce risca sa isi incheie fabuloasa cariera in golf
Tiger Woods, operat de urgență! De ce riscă să își incheie fabuloasa carieră în golf. FOTO: hepta.ro

Tiger Woods (49 de ani) a suferit o operație, vineri, 10 octombrie, la New York. Americanului i-a fost înlocuit un disc lombar la coloana vertebrală. Nu este pentru prima dată când legendarul jucător de golf e supus unei astfel de intervenții chirurgicale.

Tiger Woods, operat pentru a 7-a oară

„Am decis să-mi înlocuiesc discul ieri (vineri) şi ştiu că este cea mai bună decizie pe care am luat-o. Este a şaptea operaţie la spate”, a transmis Tiger Woods prin intermediul platformei X (n.r. – fostul Twitter)

 

Legenda golfului riscă să își încheie cariera

Tiger Woods riscă astfel să nu mai joace niciodată golf. Sportivul în vârstă de 49 de ani s-a operat la spate pentru a 7-a oară. În ultimii ani, el s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate și nu doar la spate. În 2021, Woods a fost rănit grav în urma unui accident de circulație.

La spate fusese operat ultima dată în septembrie 2024. Americanul și-a amânat însă revenirea în circuit deoarece și-a rupt tendonul lui Ahile.

„Am simţit din nou dureri şi o lipsă de mobilitate la spate, am consultat medicii şi chirurgii. Radiografiile au demonstrat că aveam o hernie discală la nivelul vertebrelor L4/L5, fragmente de disc şi canalul rahidian deteriorat”, a adăugat fostul câştigător a 15 turnee majore de golf şi fostul număr 1 mondial timp de 683 de săptămâni.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
