Tiger Woods, operat de urgență! De ce riscă să își incheie fabuloasa carieră în golf

Tiger Woods (49 de ani) a suferit o operație, vineri, 10 octombrie, la New York. Americanului i-a fost înlocuit un disc lombar la coloana vertebrală. Nu este pentru prima dată când e supus unei astfel de intervenții chirurgicale.

Tiger Woods, operat pentru a 7-a oară

„Am decis să-mi înlocuiesc discul ieri (vineri) şi ştiu că este cea mai bună decizie pe care am luat-o. Este a şaptea operaţie la spate”, a transmis Tiger Woods prin intermediul platformei X (n.r. – fostul Twitter)

Legenda golfului riscă să își încheie cariera

. Sportivul în vârstă de 49 de ani s-a operat la spate pentru a 7-a oară. În ultimii ani, el s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate și nu doar la spate. În 2021, Woods a fost rănit grav în urma unui accident de circulație.

La spate fusese operat ultima dată în septembrie 2024. Americanul și-a amânat însă revenirea în circuit deoarece și-a rupt tendonul lui Ahile.

„Am simţit din nou dureri şi o lipsă de mobilitate la spate, am consultat medicii şi chirurgii. Radiografiile au demonstrat că aveam o hernie discală la nivelul vertebrelor L4/L5, fragmente de disc şi canalul rahidian deteriorat”, a adăugat fostul câştigător a 15 turnee majore de golf şi fostul număr 1 mondial timp de 683 de săptămâni.